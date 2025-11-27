Nông dân Mỹ lao đao vì lợi nhuận teo tóp, áp lực tài chính tăng vọt

Áp lực lợi nhuận thu hẹp trên diện rộng

Theo AgWeb, các ngân hàng cho rằng biên lợi nhuận của phần lớn nông dân Mỹ năm 2025 đang bị bào mòn bởi loạt yếu tố bất lợi: giá hàng hóa nông sản giảm so với giai đoạn đỉnh 2021–2023, chi phí đầu vào như phân bón, nhiên liệu và nhân công vẫn neo cao, trong khi lãi suất cho vay duy trì ở mức đắt đỏ. Điều này khiến nhiều hộ nông dân, dù có năng suất ổn định, vẫn khó đạt điểm hòa vốn.

Khảo sát cho thấy những người trồng ngô và đậu tương chịu áp lực lớn nhất. Giá bán giao sau thấp hơn dự báo buộc nhiều hộ phải bán ra với lợi nhuận rất mỏng. Một số vùng cho biết chi phí thuê đất và lãi vay đã chiếm gần hết phần thu nhập kỳ vọng của vụ mùa.

Lãi suất cao tiếp tục đè nặng lên nông dân Mỹ

Phần lớn các tổ chức cho vay tham gia khảo sát nhận định, lãi suất sẽ vẫn khó giảm sâu trong năm 2025. Điều này làm gia tăng rủi ro tài chính đối với những hộ đang có nợ lớn hoặc đang cần đầu tư máy móc mới. Khoảng một phần ba ngân hàng cho biết họ đã ghi nhận số lượng lớn hơn các trường hợp cơ cấu lại nợ, cho thấy nhiều nông dân đang chật vật xoay xở dòng tiền.

Tuy nhiên, các ngân hàng cũng nhấn mạnh rằng phần lớn nông dân vẫn duy trì kỷ luật tài chính tốt, và rủi ro vỡ nợ diện rộng chưa xuất hiện. Mặt khác, các khoản dự trữ tiền mặt tích lũy trong giai đoạn giá nông sản cao những năm trước đã giúp nhiều hộ có “đệm” tài chính để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Theo ABA, hầu hết ngân hàng nông nghiệp vẫn duy trì tiêu chuẩn tín dụng tương đối ổn định, nhưng thái độ thận trọng tăng lên đáng kể. Một số ngân hàng ghi nhận họ đang xem xét kỹ hơn kế hoạch tài chính, khả năng thanh khoản và hiệu quả hoạt động của từng khách hàng.

Nhiều tổ chức cho vay dự đoán nhu cầu vay vốn lưu động sẽ tăng trong năm 2025, khi nông dân phải dựa nhiều hơn vào tín dụng để trang trải chi phí sản xuất. Tuy vậy, họ cũng lo ngại rằng khả năng tiếp tục tăng chi phí vốn có thể khiến lợi nhuận nông trại tiếp tục giảm thêm.

Một điểm sáng đáng chú ý trong khảo sát ABA–Farmer Mac là giá đất nông nghiệp tại hầu hết các bang vẫn giữ mức ổn định, thậm chí tăng nhẹ ở một số khu vực. Do đất nông nghiệp vẫn là tài sản thế chấp chính của các khoản vay, diễn biến này giúp củng cố sự ổn định của hệ thống tín dụng nông nghiệp.

Ngoài ra, một số ngân hàng tin rằng nhu cầu mạnh từ các ngành chế biến thực phẩm, năng lượng sinh học và xuất khẩu dài hạn sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường nông sản Mỹ trong trung hạn, dù năm 2025 được dự báo là một năm khó khăn.



Khảo sát của ABA và Farmer Mac cho thấy nông nghiệp Mỹ năm 2025 vướng nhiều thách thức: lợi nhuận giảm, áp lực chi phí cao và lãi suất chưa hạ nhiệt. Với việc chỉ khoảng một nửa nông dân dự kiến có lãi, ngành nông nghiệp Mỹ đang đối mặt một năm biến động mạnh. Tuy vậy, nền tảng tài chính tương đối ổn định của nông dân trong vài năm trước, cùng sự ổn định của giá đất vẫn tạo kỳ vọng rằng phần lớn hộ sản xuất sẽ vượt qua giai đoạn này mà không rơi vào khủng hoảng diện rộng.