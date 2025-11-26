Giá bạc hôm nay 26/11 trên thế giới: Dao động mạnh, hướng tăng giữ ưu thế

Giá bạc hôm nay 26/11: Xu hướng tăng lan rộng, kỳ vọng FED nới lỏng tiếp tục hỗ trợ thị trường

Trong phiên giao dịch sáng 26/11 tại châu Á, giá bạc giao ngay mở đầu phiên ở mức 51,491 USD/ounce. Tính đến 6h10 sáng theo giờ Hà Nội, giá nhích lên 51,510 USD/ounce, phản ánh lực cầu cải thiện so với đầu giờ.

Biên độ giao dịch trong ngày được ghi nhận từ 50,702 – 51,759 USD/ounce, một khoảng dao động khá rộng, cho thấy thị trường đang phản ứng rõ rệt trước những tín hiệu chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). So với phiên liền trước, giá bạc thế giới đã tăng thêm 0,135 USD/ounce, củng cố đà phục hồi ngắn hạn.

Theo chuyên gia phân tích kỹ thuật Christian Borjon Valencia (FXStreet), kim loại quý này đang hưởng lợi từ kỳ vọng FED sẽ sớm bắt đầu chu kỳ nới lỏng. Triển vọng giảm lãi suất khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống, qua đó thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản không sinh lãi như bạc.

Ông Valencia cho rằng xu hướng chủ đạo trong ngắn hạn vẫn nghiêng về tăng giá, nhưng để duy trì đà này, bạc cần vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 52,46 USD/ounce. Một khi phá vỡ mốc này, giá có thể mở rộng đà tăng lên vùng 54,46 USD/ounce, và thậm chí là khu vực tâm lý 55 USD/ounce.

Ngược lại, nếu các yếu tố vĩ mô đảo chiều khiến bạc suy yếu dưới 51 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến sự điều chỉnh mạnh về mốc 50 USD/ounce. Mức hỗ trợ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định liệu xu hướng tăng có tiếp tục hay không.

Nhìn chung, giá bạc thế giới hôm nay 26/11 tiếp tục cho thấy sự nhạy cảm với động thái chính sách của FED. Việc lợi suất giảm và đồng USD suy yếu vẫn là hai yếu tố chính neo giữ kỳ vọng tích cực, đồng thời khiến nhà đầu tư thận trọng quan sát từng tín hiệu mới từ các quan chức FED trong tuần này.

Giá bạc hôm nay 26/11 ở trong nước: Tăng mạnh theo đà quốc tế, chênh lệch giữa các thương hiệu mở rộng

Diễn biến trong nước sáng 26/11 cũng bám sát xu hướng thế giới khi giá bạc nội địa đồng loạt tăng ở nhiều hệ thống kinh doanh lớn.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý

Giá bạc miếng và bạc thỏi 999 được niêm yết ở mức:

Mua vào: 1,958 triệu đồng/lượng

Bán ra: 2,019 triệu đồng/lượng

So với phiên trước, mức giá này tăng 33.000 – 34.000 đồng/lượng, thể hiện sự dịch chuyển dòng tiền sang nhóm kim loại quý.

Đối với bạc loại 1 kg, mức giá cập nhật sáng nay là:

Mua vào: 52,213 triệu đồng/kg

Bán ra: 53,839 triệu đồng/kg

Biến động tăng rất mạnh, từ 880.000 – 906.000 đồng/kg, cho thấy nhu cầu mua vào bạc dạng kg đang có xu hướng gia tăng đáng kể.

Bạc SBJ của Sacombank

Thương hiệu bạc miếng Kim Phúc Lộc SBJ sáng nay tăng 33.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Giá hiện niêm yết ở mức:

Mua vào: 1,947 triệu đồng/lượng

Bán ra: 1,998 triệu đồng/lượng

Mức tăng này tương đồng với nhiều doanh nghiệp khác, qua đó phản ánh sự đồng thuận của thị trường.

Tại hệ thống Ancarat

Bạc miếng năm 2024 sáng nay ghi nhận mức tăng 50.000 đồng/lượng, giao dịch ở:

Mua vào: 1,975 triệu đồng/lượng

Bán ra: 2,017 triệu đồng/lượng

Đặc biệt, bạc thỏi Ancarat 999 loại 1 kg năm 2025 là sản phẩm tăng mạnh nhất thị trường với mức nhích 1,292 – 1,332 triệu đồng/kg, đưa giá lên:

Mua vào: 51,866 triệu đồng/kg

Bán ra: 53,336 triệu đồng/kg

Đây được xem là mức tăng khá đột biến so với những ngày trước đó, phản ánh nhu cầu đầu tư vào bạc dạng thỏi lớn thay vì bạc lẻ.

Thị trường Hà Nội và TP.HCM: Giá bạc 99,9 và 99,99 đồng loạt tăng

Khảo sát tại các điểm kinh doanh kim hoàn ở Hà Nội và TP.HCM sáng 26/11 cho thấy mức tăng lan tỏa trên cả hai thị trường.

Bạc 99,9 loại 1 lượng:

Hà Nội: 1.674.000 – 1.704.000 đồng/lượng

TP.HCM: 1.676.000 – 1.710.000 đồng/lượng

Đối với bạc 99,99, giá tiếp tục nhích lên ở cả hai khu vực:

Hà Nội: 1.682.000 – 1.712.000 đồng/lượng

TP.HCM: 1.683.000 – 1.714.000 đồng/lượng

Chênh lệch giữa hai thành phố gần như không đáng kể, phản ánh thị trường phân phối khá ổn định và nguồn cung không bị gián đoạn.

Phân tích xu hướng giá bạc hôm nay 26/11

FED tiếp tục là yếu tố chi phối chính

Việc thị trường đặt cược vào khả năng FED sớm hạ lãi suất đang tiếp tục củng cố đà đi lên của bạc. Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ bạc hạ xuống, khiến kim loại này trở nên hấp dẫn hơn.

Lợi suất trái phiếu Mỹ cũng đang yếu đi, làm giảm sức mạnh của đồng USD – một điều kiện thuận lợi để bạc và vàng đi lên.

Nhu cầu trú ẩn tăng nhẹ

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa hoàn toàn ổn định, nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn vẫn ở mức cao. Bạc không chỉ là kim loại quý mà còn là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp, đặc biệt là sản xuất thiết bị điện tử và năng lượng mặt trời, vì vậy giá của nó chịu ảnh hưởng đồng thời từ cả nhu cầu đầu tư và nhu cầu sản xuất.

Thị trường trong nước phản ứng nhanh hơn

Diễn biến trong nước sáng 26/11 cho thấy doanh nghiệp điều chỉnh giá nhanh hơn so với thông lệ, đặc biệt ở nhóm bạc loại 1 kg. Điều này phản ánh sự nhạy cảm của thị trường trước biến động quốc tế và cho thấy nhu cầu tích trữ kim loại quý đang tăng tốc.



Dựa trên các yếu tố kỹ thuật và vĩ mô hiện tại, giá bạc có thể tiếp tục đi lên nếu FED phát tín hiệu rõ ràng hơn về thời điểm nới lỏng chính sách.

Tuy nhiên, ngưỡng 52,46 USD/ounce sẽ là “bài kiểm tra” quan trọng cho xu hướng tăng. Nhà đầu tư trong nước cần lưu ý biên độ giao dịch rộng có thể kéo theo rủi ro ngắn hạn, nhất là với những người nắm giữ lượng lớn bạc dạng kg.