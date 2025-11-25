Giá bạc hôm nay 25/11: Tăng nhưng thiếu bền vững, chuyên gia cảnh báo rủi ro từ thanh khoản thấp

Giá bạc hôm nay 25/11 trên thế giới: Tăng đầu phiên nhưng áp lực điều chỉnh xuất hiện

Theo cập nhật, giá bạc giao ngay trên thị trường châu Á sáng 25/11 mở cửa ở mức 51,356 USD/ounce, ghi nhận mức tăng 1,32 USD/ounce so với phiên trước đó. Trong suốt phiên đầu ngày, thị trường duy trì biên độ dao động khá rộng, nằm trong khoảng 49,717 – 51,418 USD/ounce. Tuy nhiên, đến 6 giờ 20 phút (giờ Hà Nội), giá bạc đã giảm nhẹ, lùi về mức 51,312 USD/ounce.

Dù mở đầu tuần với sắc xanh, thị trường bạc lại đang đối diện thách thức lớn từ thanh khoản. Theo chuyên gia James Hyerczyk (FX Empire), mức tăng hiện tại chưa phản ánh xu hướng thực sự bền vững. Ông cho rằng trong khi giá đang có diễn biến tích cực, việc khối lượng giao dịch xuống thấp lại khiến rủi ro điều chỉnh bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tuy vậy, ông Hyerczyk nhận định xu hướng tăng chủ đạo vẫn chưa bị phá vỡ. Mục tiêu gần nhất của bạc nằm tại vùng 54 USD/ounce và trong trường hợp thị trường bứt phá lên trên mốc này, giá hoàn toàn có khả năng tiến tới 60 USD/ounce – một ngưỡng được xem là quan trọng trong trung hạn.

Ở chiều ngược lại, chuyên gia cũng chỉ ra vùng hỗ trợ mạnh của bạc hiện nằm quanh 50 USD/ounce. Nếu giá xuyên thủng mức này, thị trường có thể rơi về ngưỡng 47 USD/ounce. Tuy nhiên, theo ông, hiện tại vẫn “chưa xuất hiện tín hiệu tiêu cực rõ rệt” để xác nhận khả năng giảm sâu.

Ông Hyerczyk đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư cần đặc biệt theo dõi các biến động của đồng USD, cũng như quan sát kỹ hành vi giao dịch liên quan đến động lượng và khối lượng để đánh giá mức độ bền vững của xu hướng giá bạc trong thời gian tới.

Giá bạc hôm nay 25/11 ở trong nước: Đồng loạt tăng theo đà thế giới

Tương tự thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay trong nước 25/11 cũng ghi nhận xu hướng đi lên ở hầu hết các thương hiệu lớn.

Phú Quý tăng 7.000 – 8.000 đồng/lượng

Tại hệ thống Phú Quý, bạc miếng sáng nay được niêm yết:

Mua vào: 1,925 triệu đồng/lượng

Bán ra: 1,985 triệu đồng/lượng

So với cùng thời điểm phiên trước, giá tăng lần lượt 7.000 – 8.000 đồng/lượng. Hiện chênh lệch giữa hai chiều mua – bán duy trì ở mức 60.000 đồng/lượng.

Đối với bạc loại 1kg, giá Phú Quý cũng điều chỉnh tăng mạnh:

Mua vào: 51,333 triệu đồng/kg

Bán ra: 52,933 triệu đồng/kg

Mức tăng ghi nhận 187.000 – 214.000 đồng/kg, với chênh lệch hai chiều đang là 1,6 triệu đồng/kg.

Sacombank – SBJ tăng đều 6.000 đồng/lượng

Tại Sacombank – SBJ, mức giá hiện được niêm yết:

Mua vào: 1,914 triệu đồng/lượng

Bán ra: 1,965 triệu đồng/lượng

Cả hai chiều đều tăng 6.000 đồng/lượng so với phiên liền trước. Mức chênh lệch mua – bán duy trì ở 51.000 đồng/lượng.

Ancarat điều chỉnh tăng mạnh ở cả bạc miếng và bạc thỏi

Công ty Kim Loại Quý Ancarat sáng 25/11 ghi nhận mức tăng đồng loạt:

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 (1 lượng):

Mua vào: 1,925 triệu đồng/lượng

Bán ra: 1,967 triệu đồng/lượng

Tăng 8.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Chênh lệch: 42.000 đồng/lượng

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1kg):

Mua vào: 50,574 triệu đồng/kg

Bán ra: 52,004 triệu đồng/kg

Tăng lần lượt 204.000 – 214.000 đồng/kg

Chênh lệch: 1,43 triệu đồng/kg

Theo đánh giá từ nhiều đơn vị phân tích thị trường kim loại quý, đà tăng của giá bạc trong nước phần lớn đến từ hiệu ứng lan tỏa của thị trường quốc tế. Trong ngắn hạn, giá có khả năng tiếp tục đi lên; thậm chí một số dự báo cho rằng bạc Phú Quý có thể sớm đạt mốc 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra nếu xu hướng quốc tế duy trì tích cực.

Thanh khoản thấp khiến xu hướng giá bạc tăng trở nên mong manh

Ngoài các nhận định trước đó, ông James Hyerczyk tiếp tục nhấn mạnh rằng dù giá bạc hiện duy trì được vùng giá tích cực, tâm lý chung trên thị trường vẫn khá bất ổn. Một phần nguyên nhân xuất phát từ sự xáo trộn trong các dữ liệu kinh tế Mỹ thời gian gần đây.

Ông nhắc lại báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 9 của Mỹ, vốn cho thấy số lượng việc làm mới vượt xa kỳ vọng. Diễn biến này đã khiến đồng USD mạnh lên, gây sức ép lớn lên giá bạc. Dù sau đó lợi suất trái phiếu có xu hướng giảm, nhưng mức giảm không đủ để tạo động lực bứt phá cho kim loại quý, khiến bạc tiếp tục bị “giam” trong vùng giao dịch hẹp nhiều ngày liền.

Theo chuyên gia, triển vọng ngắn hạn của bạc phụ thuộc nhiều vào động thái điều chỉnh chính sách từ FED. Nếu ngân hàng trung ương Mỹ phát đi tín hiệu mềm mỏng hơn, thị trường bạc có thể nhận được cú hích mới.

Trong kịch bản tích cực, nếu giữ vững mốc 50,02 USD/ounce, bạc có thể tiến tới vùng 51,07 USD/ounce, thậm chí cao hơn. Ngược lại, nếu đóng cửa dưới vùng hỗ trợ quan trọng, giá có thể giảm sâu về 45 USD/ounce – mức được xem là đáy kỹ thuật gần nhất.

Triển vọng thị trường: Tăng nhưng chưa thật sự vững chắc

Nhìn chung, giá bạc hôm nay 25/11 đang cho thấy các tín hiệu tích cực về mặt xu hướng, song vẫn tồn tại sự thận trọng. Thanh khoản thấp, áp lực từ đồng USD và các yếu tố kinh tế vĩ mô chưa rõ ràng là những yếu tố cản trở đà tăng mạnh của kim loại này.

Trong nước, thị trường bạc tiếp tục phản ứng nhanh theo xu hướng thế giới và khả năng tăng giá ngắn hạn vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Tuy vậy, mức độ bền vững của xu hướng cần được xác nhận thêm trong những phiên tới, đặc biệt khi thị trường đang bước vào giai đoạn biến động mạnh do nhiều thông tin kinh tế quan trọng trên thế giới sắp được công bố.