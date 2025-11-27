Tiết lộ lý do giá vàng có thể tăng vọt thêm 20% vào năm 2026

Giới phân tích cho rằng đà tăng của kim loại quý sẽ được hỗ trợ bởi lực mua của các ngân hàng trung ương, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, cùng nhu cầu bền vững từ giới đầu tư cá nhân.

Sau chuỗi tăng nóng đưa vàng lên mức kỷ lục, đà leo thang này có thể kéo dài sang năm 2026. Nhiều nhà dự báo Phố Wall tin rằng vàng sẽ tiếp tục lập đỉnh mới và có thể tăng thêm 20% trong năm tới.

Điều này là một kỳ vọng đáng chú ý, nhất là khi năm nay vàng đã có một trong những giai đoạn tăng giá mạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Hôm thứ Tư, vàng giao dịch quanh ngưỡng 4.187 USD/ounce, tăng 57% tính từ đầu năm.

Đà tăng này phản ánh sự hội tụ của nhiều yếu tố “gió thuận”: lực mua vàng của ngân hàng trung ương, lạm phát dai dẳng, cùng nỗi lo của nhà đầu tư về kinh tế Mỹ và chính sách thuế quan.

Dưới đây là nhận định của các tổ chức lớn về triển vọng kim loại quý trong năm tới.

Bank of America: Vàng có thể lên 5.000 USD/ounce

Bank of America (BofA) dự báo vàng có thể tăng lên 5.000 USD/ounce trong năm tới - tương đương mức tăng 19% so với hiện tại.

Theo BofA, các yếu tố thúc đẩy giá vàng trong đợt tăng trước vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trong năm tới, bao gồm thâm hụt ngân sách Mỹ tăng, cùng những chính sách kinh tế “khác biệt” của Tổng thống Donald Trump.

“Giá vàng chỉ dừng tăng khi các yếu tố cơ bản thay đổi. Hiện tại, phần lớn các yếu tố đó vẫn còn, nên chúng tôi thấy vàng vẫn được hỗ trợ.”, BofA viết, sau khi nghiên cứu các chu kỳ tăng của vàng từ năm 1970.

BofA cho rằng vàng vẫn đang bị “đầu tư dưới mức cần thiết” trong dài hạn, bất chấp đợt điều chỉnh giá gần đây.

Goldman Sachs: Vàng hướng tới 4.900 USD/ounce

Ông Daan Struyven - đồng trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Goldman Sachs - cho biết vàng có thể đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm tới (tăng 17%).

Theo ông, hai động lực chính của đợt tăng giá năm nay sẽ tiếp tục duy trì:

1. Ngân hàng trung ương tăng mua vàng

Sau khi Nga bị đóng băng dự trữ ngoại hối năm 2022, nhiều ngân hàng trung ương muốn đa dạng hóa vào vàng – tài sản an toàn duy nhất khi giữ trong kho nội địa.

2. Chu kỳ cắt giảm lãi suất

Fed được kỳ vọng cắt giảm khoảng 75 điểm cơ bản trong năm tới, thúc đẩy dòng tiền vào vàng – tài sản không sinh lãi. Các ngân hàng trung ương khác cũng được cho là sẽ nới lỏng chính sách.

Kỳ vọng lãi suất giảm sẽ làm tăng rủi ro lạm phát và khiến nhà đầu tư tìm đến vàng để phòng hộ việc mất giá tiền pháp định.

Nguồn vốn từ nhà đầu tư tư nhân cũng sẽ là động lực mạnh, nhất là khi thị trường vàng vẫn nhỏ so với quy mô trái phiếu Mỹ, ông Struyven nhấn mạnh.

Deutsche Bank: Vàng có thể đạt 4.950 USD/ounce

Deutsche Bank cho rằng vàng có thể lên 4.950 USD/ounce, với kịch bản cơ sở là 4.450 USD/ounce cuối năm.

Theo chuyên gia Michael Hsueh, dòng vốn vào vàng đã ổn định trở lại sau các đợt điều chỉnh gần đây và thị trường đã phát ra tín hiệu cho thấy “giai đoạn giảm vị thế đã hoàn tất".

Ngân hàng trung ương và nhà đầu tư ETF được cho là sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu.

Dù vậy, Deutsche Bank cảnh báo một số rủi ro có thể khiến vàng giảm tốc bao gồm chứng khoán điều chỉnh sâu, Fed cắt lãi suất ít hơn kỳ vọng, căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt.

Ngoài ra, các đợt tăng mạnh của vàng trong lịch sử thường đi kèm với những pha điều chỉnh lớn.

HSBC: Vàng có thể dao động 3.600–4.400 USD/ounce

Dự báo của HSBC thận trọng hơn, nhưng vẫn tích cực. Ngân hàng này kỳ vọng vàng sẽ giao dịch trong vùng 3.600 – 4.400 USD/ounce vào năm 2026 (tăng khoảng 5% ở kịch bản cao nhất).

Theo ông James Steel – trưởng bộ phận phân tích kim loại quý tại HSBC – triển vọng của vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi: thay đổi địa chính trị mang tính “địa chấn”, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bảo hộ kinh tế gia tăng, biến động thị trường tài chính, nghi ngờ về mức độ độc lập của Fed.

Tuy nhiên, ông cảnh báo đà tăng có thể chậm lại nửa cuối năm do: nguồn cung vàng tăng, nhu cầu vật chất giảm, các ngân hàng trung ương có thể giảm tốc mua vàng khi giá vượt 4.000 USD.