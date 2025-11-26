Thị trường châu Á khởi sắc nhờ Bitcoin neo giá 87.000 USD, Fed được kỳ vọng cắt giảm lãi suất

Các cổ phiếu trong khu vực châu Á hôm 26/11 theo sát đà hồi phục của Phố Wall. Chỉ số MSCI theo dõi cổ phiếu châu Á-Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản tăng khoảng 1% trong giao dịch đầu phiên, trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng khoảng 1,8%.

Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng củng cố tâm lý tích cực với mức tăng khiêm tốn, nối tiếp đà đi lên của phiên trước. Tổng quan thị trường như sau: Bitcoin: 87.662 USD; Ether: 2.954 USD; XRP: 2,19 USD. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử: 3,10 nghìn tỷ USD, tăng 0,1%

Dữ liệu Mỹ yếu thúc đẩy cược cắt lãi suất tháng 12

Tâm lý thị trường cải thiện sau khi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ mới cho thấy nền kinh tế đang hạ nhiệt thay vì rơi vào suy thoái mạnh. Doanh số bán lẻ tăng thấp hơn dự đoán của các nhà kinh tế, và niềm tin tiêu dùng giảm mạnh, đặc biệt là về triển vọng ngắn hạn của các hộ gia đình.

Sự kết hợp này củng cố quan điểm rằng Fed có thể bắt đầu nới lỏng chính sách mà không làm mất uy tín trong kiểm soát lạm phát.

Các hợp đồng tương lai quỹ Fed hiện cho thấy khả năng hơn 80% Fed sẽ cắt 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 10/12, theo công cụ FedWatch của CME Group, tăng mạnh so với xác suất gần 50% cách đây một tuần.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã giảm xuống dưới 4% tạm thời vào thứ Ba lần đầu tiên trong tháng, sau đó tăng trở lại trên mức này, phản ánh nhu cầu quay trở lại với các kỳ hạn dài khi tín hiệu tăng trưởng yếu đi.

Các chỉ số chính hồi phục khi nhà đầu tư rút khỏi công nghệ lớn

Phố Wall đã bắt đầu ổn định. S&P 500 và Nasdaq ghi nhận ngày tăng thứ ba liên tiếp vào thứ Ba, lấy lại một phần mức giảm đầu tháng, dù các cổ phiếu công nghệ lớn như Nvidia chững lại, hạn chế đà đi lên của Nasdaq.

Chỉ số blue-chip Dow dẫn dắt các chỉ số chính tăng, được hỗ trợ bởi các cổ phiếu chu kỳ thường hưởng lợi từ chính sách nới lỏng và thanh khoản cao hơn.

Bối cảnh này tác động trực tiếp tới thị trường tiền điện tử. Bitcoin dao động dưới mức 90.000 USD trong giờ giao dịch châu Á, ổn định nhưng không bùng nổ, và vẫn cao hơn nhiều so với mức thấp trong đợt giảm gần đây.

Bitcoin đối mặt với giai đoạn “ngủ đông” tháng 12

Ông Robin Singh, CEO của Koinly, cho biết Bitcoin đang vật lộn để vượt mốc 90.000 USD lâu hơn nhiều so với kỳ vọng của phần lớn nhà đầu tư. Khi thị trường tiến gần tới “giai đoạn ngủ đông Giáng sinh” hàng năm, khả năng xuất hiện biến động giá mạnh trước năm mới đang giảm nhanh.

“Tuy nhiên, nếu Bitcoin bất ngờ và quyết đoán vượt trên 90.000 USD trong tháng 12, tâm lý thị trường sẽ được cải thiện. Nó sẽ làm dịu phe gấu và giúp năm 2026 tránh những lo ngại về ‘mùa đông tiền điện tử’ từ sớm”, ông Singh nói.

“Có thể vài tuần tới sẽ là giai đoạn yên ắng, nên những ‘pháo hoa’ mà nhà giao dịch mong đợi có thể phải chờ đến 2026. Hầu hết các tháng 12 trong quá khứ, Bitcoin thường ít biến động", ông Singh nói thêm.

Thị trường dầu ổn định nhờ tín hiệu rủi ro giảm

Các nhà giao dịch dầu cũng điều chỉnh theo tâm lý rủi ro thay đổi. Giá dầu thô ổn định trong giao dịch châu Á sau khi giảm vào thứ Ba, khi bình luận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn làm dấy lên đồn đoán rằng các lệnh trừng phạt xuất khẩu năng lượng Nga có thể được nới lỏng, đưa thêm nguồn cung trở lại thị trường.