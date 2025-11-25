Petrolimex trao 600 bình lọc nước tặng người dân nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn đại diện Petrolimex trao tặng thiết bị lọc nước tại Chương trình.

Dự chương trình, về phía tỉnh Điện Biên có Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên Trần Quý Hùng; Ủy viên BCH Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên Đặng Xuân Vịnh; Bí thư Đảng ủy xã Mường Phăng Hoàng Văn Quyền cùng lãnh đạo các ban, bộ phận trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Chủ tịch UBND xã, các ban ngành đoàn thể xã cùng 45 hộ dân đại diện cho các hộ thụ hưởng thiết bị lọc nước.

Về phía Petrolimex có Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn; Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển & Marketing Nguyễn Mạnh Hà; Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Điện Biên Quàng Văn Xuân và đại diện lãnh đạo các Ban của Tập đoàn, đại diện lãnh đạo của Petrolimex Điện Biên.

600 bình lọc nước ECOZEN-25 được trao tới các hộ gia đình khó khăn tại tỉnh Điện Biên, ưu tiên người dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão lũ. Chương trình được triển khai cùng Hội Chữ thập đỏ địa phương nhằm giúp bà con sớm có nguồn nước an toàn cho sinh hoạt. Bình lọc lõi gốm có khả năng loại khuẩn và tạp chất theo tiêu chuẩn y tế, gọn nhẹ, không dùng điện hay nhiên liệu, nước sau lọc có thể uống trực tiếp – một giải pháp thiết thực với những vùng thiếu hạ tầng. Đây cũng là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực giảm phát thải và cam kết Net Zero của doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước những mất mát của người dân Điện Biên sau bão lũ. Những bình lọc nước nhỏ gọn hôm nay là tấm lòng của tập thể Petrolimex gửi tới bà con, với mong muốn tiếp sức để các hộ dân yên tâm bảo vệ sức khỏe, phòng tránh dịch bệnh và bắt đầu lại cuộc sống thường ngày. Theo ông, sẻ chia với cộng đồng là trách nhiệm của một tập đoàn năng lượng lớn, đồng thời là cam kết dài hạn mà Petrolimex luôn gìn giữ: gắn sự phát triển bền vững của doanh nghiệp với giá trị an sinh dành cho con người sau thiên tai.

Chương trình trao tặng bình lọc nước tiếp tục là mục tiêu hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn nước uống an toàn, bảo vệ sức khỏe và phòng tránh dịch bệnh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực chào mừng cột mốc đặc biệt 70 năm thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (1956 – 2026); khẳng định là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên triển khai chương trình cấp phát thiết bị lọc nước quy mô lớn nhằm cụ thể hóa kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và Net Zero của Tập đoàn theo chỉ đạo của Chính phủ.

