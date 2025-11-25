Nhiều thương hiệu ngoại thu hẹp quy mô, rời Việt Nam: Tín hiệu của một chu kỳ thanh lọc mới

Làn sóng “thanh lọc” thị trường

Theo số liệu Tổng cục Thống kê, 10 tháng đầu năm 2025, khoảng 190,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bình quân mỗi tháng có khoảng 19,1 nghìn doanh nghiệp rời sân chơi. Con số này vừa cho thấy sức ép chi phí, thị trường và vốn lên khu vực doanh nghiệp, vừa phản ánh xu hướng “tái cơ cấu thụ động”: những mô hình kém hiệu quả buộc phải dừng lại.

Ngành F&B là ví dụ điển hình nhất cho mức độ cạnh tranh khốc liệt này. Các báo cáo thị trường ghi nhận hơn 50.000 cửa hàng F&B đã đóng cửa trên toàn quốc chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, được xem là “làn sóng thanh lọc lần thứ hai” của ngành, sau đợt đầu năm 2024. Điều đáng chú ý là doanh thu toàn ngành chỉ nhích lên nhẹ, tức sức mua không biến mất mà đang dịch chuyển sang nhóm ít chuỗi nhưng làm tốt hơn về quản trị, tối ưu chi phí, xây dựng thương hiệu.

Nói cách khác, thị trường không còn là cuộc chơi “ai mở nhiều điểm bán hơn sẽ thắng”, mà đang quay về bài toán năng lực cạnh tranh cốt lõi: kiểm soát chi phí, hiểu khách hàng, thiết kế mô hình kinh doanh đủ linh hoạt để chịu được những cú sốc từ bên ngoài. Trong bối cảnh ấy, việc nhiều thương hiệu nước ngoài âm thầm rút khỏi hoặc thu hẹp mạnh hoạt động tại Việt Nam không còn là những trường hợp đơn lẻ, mà là biểu hiện rất rõ của một chu kỳ sàng lọc mới trên thị trường.

Rút khỏi thị trường Việt Nam

Trong nhóm thương hiệu nước ngoài đã chính thức dừng hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm 2025 đến nay, Café Amazon, Comebuy và Ninja Van là ba trường hợp tiêu biểu phản ánh rõ nhất sức ép mà thị trường đang tạo ra đối với doanh nghiệp ngoại.

Café Amazon, chuỗi cà phê lớn nhất Thái Lan với hơn 5.000 cửa hàng trên toàn cầu, đã kết thúc toàn bộ hoạt động tại Việt Nam vào ngày 18/11/2025. Sau 5 năm hiện diện, các điểm bán của thương hiệu này đồng loạt tháo biển hiệu, trả mặt bằng và đóng cửa. Việc một chuỗi có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm thị trường như Café Amazon phải rời đi cho thấy biên lợi nhuận ngành F&B đang bị thu hẹp nhanh chóng, đặc biệt ở các thị trường cạnh tranh như TP.HCM và Hà Nội.

Trường hợp của Comebuy - thương hiệu trà sữa Đài Loan cũng gây nhiều chú ý. Sau gần 8 năm hoạt động, Comebuy Việt Nam thông báo dừng toàn bộ hệ thống từ ngày 31/5/2025. Fanpage chính thức xác nhận ngày 30/5 là ngày bán hàng cuối cùng, đồng thời chuyển trạng thái sang “đã đóng cửa vĩnh viễn”. Comebuy chính thức khép lại hành trình của một trong những thương hiệu trà sữa ngoại từng được xem là có lợi thế về chất lượng và thương hiệu. Việc rút lui hoàn toàn, thay vì thu hẹp, phản ánh rõ áp lực chi phí thuê mặt bằng, nhân sự và sự thay đổi nhanh của thị hiếu người tiêu dùng trẻ.

Ở lĩnh vực logistics, Ninja Van - doanh nghiệp giao nhận nhanh đến từ Singapore cũng đã thông báo dừng toàn bộ dịch vụ giao nhận nhanh tại Việt Nam từ ngày 30/9/2025. Dù không thuộc ngành F&B, nhưng đây là mô hình vốn được xem là “nền tảng” của thương mại điện tử, một thị trường vẫn tiếp tục tăng trưởng. Vì vậy, quyết định rút lui của Ninja Van cho thấy biên lợi nhuận đang bị bào mòn mạnh bởi chi phí logistics, cạnh tranh khốc liệt và yêu cầu đầu tư hạ tầng ngày càng lớn.

Các thương hiệu rời khỏi Việt Nam trong năm 2025 đều có điểm chung là chi phí vận hành cao, tốc độ mở rộng điểm bán quá nhanh của toàn ngành khiến sức cạnh tranh giảm, trong khi thị hiếu người tiêu dùng thay đổi nhanh hơn khả năng thích ứng. Sự “rút lui hoàn toàn” của nhiều thương hiệu ngoại vì thế không chỉ là câu chuyện riêng lẻ mà phản ánh một chu kỳ thanh lọc sâu trên thị trường bán lẻ và dịch vụ Việt Nam.

Dodo Pizza thông báo trên trang page chính thức vè việc đóng cửa hoạt cửa hàng.

“Thu hẹp mạnh, gần như rút lui”: Những bước rút lui trong im lặng

Bên cạnh các trường hợp rời khỏi Việt Nam, thị trường còn ghi nhận một nhóm thương hiệu nước ngoài chọn cách thu hẹp mạnh quy mô hoạt động, rút khỏi các đô thị trọng điểm hoặc đóng loạt cửa hàng kém hiệu quả. Hành động này cho thấy doanh nghiệp vẫn muốn giữ chỗ đứng tối thiểu nhưng không còn đủ tự tin để mở rộng như trước.

Trường hợp của Dodo Pizza là ví dụ khá điển hình. Chuỗi pizza đến từ Nga từng đặt nhiều kỳ vọng vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là tại TP.HCM, nơi có mức độ tiêu thụ đồ ăn nhanh cao và dân số trẻ. Tuy nhiên, giữa năm 2025, Dodo Pizza đồng loạt đóng cửa toàn bộ các chi nhánh tại TP.HCM, thông báo ngày 26/5 là ngày hoạt động cuối cùng. Hiện thương hiệu này chỉ còn duy trì một điểm bán tại Bình Phước, thay vì phủ rộng ở đô thị lớn như giai đoạn đầu. Về mặt pháp lý, Dodo Pizza chưa hoàn toàn rời khỏi Việt Nam, nhưng việc rút hết khỏi thị trường trọng điểm và chỉ giữ lại một cửa hàng ở tỉnh lẻ cho thấy chiến lược đã chuyển từ “mở rộng” sang “cầm cự”.

Một thương hiệu khác đến từ Trung Quốc: Mixue - thương hiệu đồ uống và kem cũng cho thấy một xu hướng tương tự, dù mức độ khác nhau. Thay vì tiếp tục mở mới ồ ạt, Mixue đã bắt đầu đóng một số cửa hàng hoạt động kém hiệu quả tại Việt Nam và Indonesia sau giai đoạn bùng nổ. Việc đóng cửa này được cho là nằm trong kế hoạch tái cấu trúc, sàng lọc điểm bán theo hiệu suất, qua đó giữ lại những vị trí có doanh số tốt và giảm áp lực chi phí thuê mặt bằng, nhân sự. Thương hiệu vẫn hiện diện với số lượng lớn điểm bán, nhưng đà mở rộng đã chậm lại rõ rệt và chuyển sang trạng thái phòng thủ nhiều hơn.

Nếu đặt những trường hợp trên vào bức tranh thanh lọc chung của ngành F&B và dịch vụ, có thể thấy một mẫu số chung, mô hình tăng trưởng dựa trên mở rộng chuỗi nhanh đã chạm trần. Chi phí mặt bằng, nhân công, nguyên liệu đều tăng, trong khi người tiêu dùng Việt Nam ngày càng nhạy cảm với giá, đòi hỏi trải nghiệm tốt hơn và thay đổi thói quen rất nhanh. Những thương hiệu không kịp điều chỉnh chiến lược, từ định vị sản phẩm, giá bán, cho đến quản trị vận hành buộc phải thu hẹp để tránh lỗ kéo dài.

Ở góc độ thị trường, các động thái thu hẹp quy mô này là tín hiệu quan trọng cho thấy, Việt Nam không còn là “miền đất hứa” dễ dàng cho mọi thương hiệu ngoại. Thị trường vẫn hấp dẫn, nhưng mức độ cạnh tranh và chi phí tham gia cuộc chơi đã tăng lên đáng kể. Với doanh nghiệp nước ngoài, việc thu hẹp hoặc rời bỏ các đô thị lớn là cách để giảm thiểu thua lỗ và đánh giá lại chiến lược. Với doanh nghiệp nội, khoảng trống do các thương hiệu ngoại để lại vừa là cơ hội mở rộng thị phần, vừa là lời nhắc rằng chỉ những mô hình có nền tảng quản trị vững, hiểu thị trường bản địa và đủ sức chống chịu biến động mới có thể trụ vững trong chu kỳ sàng lọc mới.