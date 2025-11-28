Lịch sử bất ngờ của lễ hội mua sắm Black Friday

Black Friday chắc chắn đã tồn tại từ lâu. Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về lịch sử Black Friday cho khách hàng trong lúc chờ mua sắm..

Black Friday xuất phát từ đâu?

Thật khó xác định khi nào ngày sau Lễ Tạ ơn biến thành một “ngày bán hàng hỗn loạn”, nhưng lần sử dụng thuật ngữ Black Friday đầu tiên được ghi nhận vào cuối thế kỷ 19. Theo The History Channel, cụm từ này lần đầu tiên được dùng để chỉ vụ sụp đổ thị trường vàng Mỹ ngày 24/9/1869.

Liên hệ với mùa lễ hội thì mơ hồ hơn, nhưng theo Britannica, việc dùng cụm từ Black Friday liên quan đến sự kiện bán hàng lớn có thể bắt nguồn từ đầu những năm 1960, khi cảnh sát Philadelphia được cho là dùng thuật ngữ này để mô tả “sự hỗn loạn khi lượng lớn khách du lịch ngoại ô đổ vào thành phố để bắt đầu mua sắm lễ hội”, cũng như một số sự kiện thể thao.

Đến cuối những năm 1980, thuật ngữ này đã phổ biến trên khắp Mỹ, và các nhà bán lẻ bắt đầu xây dựng chiến dịch xung quanh nó. Cụ thể, ngày này gắn với ý tưởng rằng các cửa hàng hoạt động thua lỗ (hoặc “âm quỹ”) trong suốt năm, nhưng có thể kiếm được lợi nhuận (hoặc “dương quỹ”) vào ngày sau Lễ Tạ ơn, vì đây là thời điểm người mua sắm có xu hướng chi tiêu mạnh nhất cho quà tặng.

Một yếu tố khác là trước đây, hầu hết cửa hàng tuân theo quy tắc bất thành văn rằng mùa mua sắm lễ hội chỉ bắt đầu sau Lễ Tạ ơn, nên không cửa hàng nào quảng cáo giảm giá lễ hội hay tích cực lôi kéo khách hàng trước thứ Sáu ngay sau ngày lễ. Khi “cơn lũ” mở ra vào ngày này, nó trở thành một sự kiện lớn.

Các nhà bán lẻ có luôn muốn Lễ Tạ ơn sớm không?

Chắc chắn rồi. Họ không chỉ mong muốn mà còn chủ động thực hiện điều đó.

Năm 1939, Hiệp hội Bán lẻ Hàng khô cảnh báo Tổng thống Franklin Roosevelt rằng nếu mùa lễ hội chỉ bắt đầu sau khi người Mỹ tổ chức Lễ Tạ ơn vào thứ Năm cuối cùng truyền thống của tháng 11, doanh số bán lẻ sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Roosevelt, với bản tính thích phá cách, đã tìm ra giải pháp: ông dời Lễ Tạ ơn lên sớm một tuần. Thay vì tổ chức ngày lễ vào ngày 30/11, ông tuyên bố thứ Năm áp chót tháng 11 là Lễ Tạ ơn, tức thì kéo dài thêm một tuần cho mùa mua sắm.

Tuy nhiên, thông báo được đưa ra muộn, vào cuối tháng 10, nên nhiều người Mỹ đã lên kế hoạch đi lại cho kỳ nghỉ. Nhiều người nổi loạn, tiếp tục tổ chức Lễ Tạ ơn vào ngày truyền thống và chế nhạo ngày lễ mới bằng tên gọi “Franksgiving.” Một số bang không biết nên nghỉ theo ngày nào, nên họ lấy cả hai ngày làm nghỉ lễ. Tóm lại, tình hình khá lộn xộn.

Đến năm 1941, mọi chuyện dịu xuống và Quốc hội thông qua luật xác định Lễ Tạ ơn là thứ Năm thứ tư của tháng 11, bất kể ảnh hưởng đến ngày mua sắm sẽ trở thành Black Friday.

Black Friday có thực sự là ngày mua sắm lớn nhất năm không?

Với sự phổ biến của Prime Day, Way Day, và gần đây nhất là Cyber Monday (thứ Hai sau Black Friday, khi nhiều khuyến mãi được tung ra trực tuyến), nhiều người thắc mắc liệu Black Friday có còn là ngày mua sắm lớn nhất năm không.

Thực tế, các nhà bán lẻ lớn không cần Black Friday để có lợi nhuận; họ kiếm tiền hoặc ít nhất là cố gắng kiếm lợi trong suốt cả năm. Một công ty lỗ ba quý liên tiếp sẽ khó thu hút nhà đầu tư.

Tuy nhiên, đây chắc chắn là ngày duy nhất trong năm mà gần như tất cả các nhà bán lẻ lớn - từ Amazon, Target, Walmart, Best Buy… - đều tung ra giảm giá nhiều sản phẩm hàng đầu. Dù có khuyến mãi quanh năm, Black Friday thực sự là cơ hội tiết kiệm, với các khuyến mại giảm giá gần như ở mọi cửa hàng và trang thương mại điện tử. Nhiều doanh nghiệp hiện còn tổ chức giảm giá Black Friday sớm, thậm chí bắt đầu từ tối Lễ Tạ ơn, để dẫn đầu cuộc đua.



