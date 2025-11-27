Các chuỗi bán lẻ Mỹ mở chiến dịch sinh tồn mùa lễ hội

Các cửa hàng Macy's đang kỳ vọng tăng mạnh doanh thu mùa lễ. Ảnh: CNN.

Thuế quan của Tổng thống Donald Trump, lạm phát dai dẳng và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đang khiến người Mỹ phải cân nhắc kỹ hơn trong chi tiêu dịp lễ.

Ngân hàng Wells Fargo dự báo doanh số mùa lễ năm nay sẽ tăng từ 3,5% đến 4% so với năm ngoái. Nhưng con số đó không tính đến mức giá tăng vì lạm phát, vì vậy tổng chi tiêu thực tế có thể không tăng.

“Năm nay thực sự là quay về những điều cơ bản: tối ưu trưng bày hàng hóa, tăng khuyến mãi và đảm bảo rằng các nhà bán lẻ kéo được khách vào cửa” - Lauren Murphy, chuyên gia kinh tế bán lẻ của Wells Fargo nói.

Chuỗi cửa hàng bách hóa lâu đời Macy’s đang làm mới trải nghiệm tại cửa hàng nhằm chinh phục những người mua sắm còn dè dặt. Old Navy - thương hiệu giá rẻ - tận dụng vị thế của Zac Posen, nhà thiết kế haute couture nay đã trở thành giám đốc sáng tạo của hãng. Ngay cả Walmart, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, cũng cam kết chỉ mất 30 phút từ lúc khách đặt hàng trực tuyến đến khi hàng được đưa lên xe giao.

Lãnh đạo của cả ba công ty đều nói rằng dù giá cả tăng, họ vẫn nỗ lực giúp khách hàng kéo dài sức mua và tiết kiệm tối đa.

Macy’s đang tìm cách khôi phục “phép màu” xưa của các cửa hàng bách hóa hào nhoáng. Cả cửa hàng được trang hoàng bằng đèn và đồ trang trí mùa lễ, có khu chợ trong nhà, DJ và những thương hiệu mới trưng bày. Ông già Noel từ Lễ diễu hành Macy’s Thanksgiving Day Parade cũng lần đầu tiên đi tour tới nhiều cửa hàng trên khắp nước Mỹ.

“Khách hàng bây giờ chọn lựa kỹ hơn nhiều” - Nata Dvir, giám đốc phụ trách hàng hóa của Macy’s, nói. “Có quá nhiều nơi để mua sắm, nên chúng tôi phải đảm bảo rằng không chỉ có sản phẩm tốt mà còn phải có chất lượng, giá trị và trải nghiệm đi kèm”.

Đây là một canh bạc có chủ đích, nhằm thử nghiệm chiến lược nhiều năm nay của Macy’s để thu hút khách mua sắm và tái cấu trúc các cửa hàng còn lại trong bối cảnh doanh số suy giảm. Năm ngoái, Macy’s tuyên bố sẽ đóng 150 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả trước năm 2026, đồng thời tăng đầu tư cho dịch vụ khách hàng và hàng hóa tại 350 cửa hàng còn lại.

Kế hoạch này có vẻ đã đem lại hiệu quả: Macy’s vừa ghi nhận mức tăng doanh số đầu tiên trong ba năm. Nhưng giống như mọi nhà bán lẻ, Macy’s giờ phải đối mặt với thuế quan. Chuỗi này lập kế hoạch cho mùa lễ gần một năm trước, nguồn hàng đến từ hơn 25 quốc gia. Họ đã làm việc với nhà cung ứng để giữ giá thấp trong nhiều danh mục. Nhưng vẫn sẽ có một số mặt hàng tăng giá, như đồ chơi và áo len, Dvir cho biết.

“Dù đã thấy thuế quan trước mắt, chúng tôi cố gắng bù đắp chi phí đó bằng cách đầu tư nhiều hơn vào chất lượng sản phẩm” - bà nói. Họ chọn các chất liệu cao cấp hơn, như cashmere, để khách cảm thấy mức giá là xứng đáng.

Trong suốt mùa lễ, Macy’s sử dụng đội ngũ kinh tế của mình để giải mã các dữ liệu kinh tế mới nhất sẽ tác động như thế nào đến khách hàng, từ đó điều chỉnh danh mục sản phẩm và giá cả.

Old Navy cũng đang chạy đua, với hàng triệu sản phẩm, 22 mẫu thiết kế và quần pijama 5 USD. Nhưng để tiếp cận nhóm khách hàng bị áp lực chi tiêu, Old Navy còn tung ra bộ sưu tập thiết kế đầu tiên hợp tác với Anna Sui và những mẫu mới do Zac Posen – một trong những nhà thiết kế couture nổi tiếng nhất nước Mỹ – sáng tạo.

Old Navy là phần quan trọng của tập đoàn mẹ Gap Inc., vừa ghi nhận lợi nhuận quý tăng tốt, riêng Old Navy tăng doanh thu 5% so với cùng kỳ. Nhưng khách hàng đang chi tiêu thận trọng và thuế quan vẫn là áp lực.

Hãng đã đưa vào ứng dụng RFID để nhân viên biết chính xác hàng có sẵn và vị trí của chúng trong cửa hàng, giúp tìm đồ nhanh và tránh mất khách.

Tại Walmart, tốc độ là chìa khóa. Họ có 4 trung tâm hoàn thiện đơn hàng NexGen trên toàn nước Mỹ, nằm trong chiến lược của Walmart nhằm trở thành nhà bán lẻ nhanh nhất mùa lễ. Trung tâm có thể xử lý 100.000 đơn mỗi ngày.

“Khi bạn nhấn mua, chúng tôi có thể đưa hàng ra xe vận chuyển trong vòng 30 phút” - Barat Smith, phó chủ tịch phụ trách vận hành chuỗi cung ứng Mỹ cho biết.

Walmart bước vào mùa lễ với lợi thế nhờ kết quả kinh doanh mạnh: doanh thu quý gần nhất tăng 5,8%, riêng thương mại điện tử tăng 27%. Giá cả tăng kể từ đại dịch đã kéo khách hàng trung lưu và khá giả tìm đến Walmart để săn giá tốt. Nhưng Walmart đối mặt cạnh tranh lớn trong mảng mua sắm trực tuyến: Amazon và các nền tảng giá rẻ từ Trung Quốc như Temu và Shein.

Guggina, phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc thương mại điện tử của Walmart, nói rằng công ty tập trung vào chi phí thấp mỗi ngày để duy trì mức giá thấp ổn định. “Ở khía cạnh này, chúng tôi đang nói về tốc độ. Nếu tạo được trải nghiệm tốt giúp tăng số đơn, thì số đơn tăng sẽ tạo mật độ, và mật độ sẽ cho phép chúng tôi giảm chi phí vận hành”.

Các trung tâm NexGen hiệu quả gấp đôi cơ sở cũ và xử lý một nửa tổng sản lượng của Walmart. Nhân viên chỉ cần chạm tay vào bưu kiện 5 lần, so với 12 bước tại các trung tâm cũ. “Ở vài nơi khác, nhân viên có thể phải đi bộ đến 10 dặm mỗi ngày. Còn giờ, quãng đường xa nhất họ đi chỉ là từ xe vào chỗ làm” - Smith nói.