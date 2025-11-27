Du khách Trung Quốc hủy tour đi Nhật, một thị trường du lịch khác hưởng lợi lớn
V.N (Theo SCMP)
27/11/2025 8:18 PM (GMT+7)
Các công ty du lịch Trung Quốc ghi nhận lượng đặt tour liên quan tới Nga tăng mạnh trong vài tuần gần đây, khi du khách tiếp tục tránh Nhật Bản giữa lúc căng thẳng ngoại giao leo thang
Khi du khách Trung Quốc đồng loạt hủy kế hoạch đến Nhật Bản trong bối cảnh tranh chấp ngoại giao kéo dài giữa hai nước, nhiều người dường như đang chuyển hướng sang một điểm đến thay thế: nước Nga.
Các công ty du lịch Trung Quốc cho biết lượng đặt vé máy bay và khách sạn liên quan tới Nga trong vài tuần gần đây đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Giới phân tích nhận định khung cảnh mùa đông của Nga khiến nước này trở thành lựa chọn thay thế tự nhiên cho các điểm đến nổi tiếng của Nhật như đảo Hokkaido.
Theo công ty công nghệ và marketing du lịch China Trading Desk, lượng đặt phòng khách sạn ở Nga của du khách Trung Quốc trong hai tuần kết thúc vào thứ Hai cho thời gian lưu trú vào tháng 12 đã tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một số du khách từng đặt chuyến đi tới Hokkaido – địa điểm du lịch nổi tiếng của Nhật với các khu trượt tuyết và suối nước nóng vốn rất quen với du khách Trung Quốc, giờ đang chuyển sang Nga vì khí hậu tương đồng, theo ông Subramania Bhatt, CEO của công ty.
“Đối với những du khách vốn cân nhắc Hokkaido vì tuyết, cảnh quan mùa đông và các hoạt động ngoài trời, việc chuyển sang các sản phẩm du lịch mùa đông của Nga – như Moscow hoặc St Petersburg kết hợp Viễn Đông hay vùng Bắc Cực – khá dễ dàng, vì khí hậu và loại hình trải nghiệm tương tự nhau” - Bhatt nói.
Fliggy, một nền tảng du lịch lớn của Trung Quốc, cho biết lượng đặt vé máy bay tới Nga trong 2 tháng qua gần như đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Người Trung Quốc đã hủy khoảng 500.000 vé máy bay sang Nhật Bản tính đến ngày 17/11. Các hãng hàng không Trung Quốc hủy chuyến trên 12 tuyến đường bay sang Nhật.
Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn thứ hai của Nhật Bản, và sinh viên Trung Quốc chiếm phần lớn số sinh viên quốc tế tại Nhật. Cổ phiếu các doanh nghiệp bán lẻ và du lịch của Nhật Bản đã lao dốc hôm thứ Hai để phản ứng với các biện pháp nói trên.
Các doanh nghiệp du lịch cho biết, đây là đợt hủy chuyến quy mô lớn nhất mà họ chứng kiến kể từ giai đoạn đầu đại dịch Covid, nhưng có lẽ sẽ không tác động nhiều tới ngành hàng không nội địa Trung Quốc, vì thị trường Trung – Nhật khá nhỏ so với toàn bộ thị trường nội địa và quốc tế.
