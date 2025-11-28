Muji đổi chiến lược: “Bản địa hóa” để tăng trưởng, chọn Bangkok và TP.HCM làm tâm điểm

Sản phẩm địa phương như bánh cuộn dừa được bày bán tại cửa hàng Muji ở Bangkok trong buổi duyệt hôm 27/11 trước ngày khai trương. Ảnh: Nikkei Asia.

Ryohin Keikaku – công ty đứng sau thương hiệu Muji – sẽ mở hai cửa hàng flagship lớn mới tại Bangkok và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi sẽ tràn ngập thực phẩm, thời trang và các sản phẩm phong cách sống sản xuất tại địa phương để thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng tiếp theo ở Đông Nam Á.

Cửa hàng Muji mới tại CentralWorld (Bangkok) đã gần như tăng gấp đôi số lượng đồ ăn nhẹ và thực phẩm thiết yếu sản xuất tại Thái Lan lên khoảng 200 mặt hàng, với mục tiêu đạt 300–350 sản phẩm vào năm 2030.

Thực phẩm hiện chỉ chiếm khoảng 4% doanh thu Muji tại Thái Lan, nhưng chuỗi này muốn tăng lên 7% vào năm 2028 và 10% vào năm 2030 – biến tạp hóa từ một mảng phụ thành nguồn doanh thu đáng kể hơn.

Ryohin Keikaku cũng đang áp dụng cách tiếp cận tương tự với thời trang và các sản phẩm di chuyển, điều chỉnh tinh thần tối giản của Muji cho phù hợp với thị hiếu địa phương thay vì chỉ mang nguyên bản danh mục Nhật Bản sang.

Hãng đang dựa vào Đông Nam Á và châu Đại Dương như một động lực tăng trưởng để đạt mục tiêu đầy tham vọng: 1 nghìn tỷ yen doanh thu và 100 tỷ yen lợi nhuận hoạt động vào tháng 8/2028.

Với 683 cửa hàng tại Nhật và 422 cửa hàng tại Trung Quốc, động thái tăng tốc ở Thái Lan và Việt Nam cho thấy tầm quan trọng của các trung tâm khu vực mới trong bối cảnh thị trường nội địa và Trung Quốc đang bước vào giai đoạn trưởng thành.

Tìm kiếm tăng trưởng ở Đông Nam Á

Việc Muji chuyển hướng sang các sản phẩm nội địa cho thấy các nhà bán lẻ toàn cầu đang tìm kiếm tăng trưởng ở Đông Nam Á trong bối cảnh những thị trường lớn hơn chững lại.

Doanh thu từ Đông Nam Á và châu Đại Dương đã tăng 28% trong năm vừa qua, và việc khai trương flagship tại Bangkok và TP.HCM cho thấy nhóm khách hàng này giữ vai trò trung tâm trong mục tiêu doanh thu – lợi nhuận của Muji vào năm 2028.

Với các nhà đầu tư theo dõi ngành hàng tiêu dùng – bán lẻ, đây là một tín hiệu nữa cho thấy tăng trưởng nhu cầu đang tập trung vào các nền kinh tế thu nhập trung bình đang nổi như Thái Lan và Việt Nam, đặc biệt khi các thương hiệu điều chỉnh danh mục theo thị hiếu địa phương.

Và nếu Muji nâng tỷ trọng doanh thu thực phẩm tại Thái Lan từ 4% lên 10% vào năm 2030, điều đó có thể chứng minh rằng những mặt hàng tần suất mua cao như tạp hóa giúp làm mượt doanh thu cho các nhà bán lẻ vốn phụ thuộc vào những sản phẩm mua sắm ít thường xuyên hơn.

Bức tranh lớn hơn: “Bản địa hóa” trở thành chuẩn mới của ngành bán lẻ.

Chiến lược của Muji cho thấy các thương hiệu tiêu dùng lớn đang dịch chuyển khỏi mô hình danh mục toàn cầu đồng nhất để hướng tới bản địa hóa sâu hơn.

Thay vì chỉ mang đồ ăn vặt hay đồ gia dụng Nhật sang các thị trường mới, Muji đang xây dựng kệ hàng dựa trên thực phẩm, thời trang và sản phẩm di chuyển được sản xuất tại địa phương – cách làm giúp tăng mức độ phù hợp, rút ngắn chuỗi cung ứng và giảm áp lực về tỷ giá và logistics.

Khi nhiều thương hiệu làm điều tương tự khắp Đông Nam Á, chính phủ Thái Lan và Việt Nam có thể chứng kiến nhu cầu tăng lên đối với nông dân, nhà máy và nhà thiết kế trong nước.

Với các tập đoàn đa quốc gia, điều rút ra là muốn thắng trong giai đoạn tăng trưởng tiêu dùng tiếp theo tại các thị trường mới nổi, họ cần dữ liệu địa phương và nguồn cung linh hoạt không kém gì số lượng cửa hàng hay sức mạnh marketing.