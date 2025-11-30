Hoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm sốc bất chấp thương chiến với Mỹ hạ nhiệt
Phương Đăng (theo Reuters)
30/11/2025 4:11 PM (GMT+7)
Tháng 11, hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục suy giảm tháng thứ 8 liên tiếp. Theo khảo sát chính thức công bố ngày Chủ Nhật, cho thấy nền kinh tế nước này vẫn đối mặt nhiều thách thức dù đã đã đạt thỏa thuận đình chiến thương mại với Mỹ.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết chỉ số quản lý mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất tăng nhẹ lên 49,2 trong tháng 11, từ mức 49 của tháng 10.
PMI được đo trên thang 0-100, với mức dưới 50 cho thấy hoạt động thu hẹp. Mức giảm này phù hợp với dự đoán của giới phân tích.
Quyết định giảm thuế của Mỹ hồi đầu tháng có thể giúp hàng xuất khẩu Trung Quốc tăng khả năng cạnh tranh tại thị trường Mỹ, nhưng còn quá sớm để kết luận liệu xuất khẩu đã lấy lại đà tăng sau thỏa thuận đình chiến hay chưa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc sau cuộc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc ngày 30/10, thắp lên hy vọng cho lĩnh vực xuất khẩu và sản xuất của Trung Quốc.
Tuy nhiên, đà suy giảm kéo dài của thị trường bất động sản trong nước và giá nhà giảm tiếp tục làm suy yếu niềm tin tiêu dùng, trong khi đầu tư bất động sản vẫn đi xuống. Cạnh tranh giá khốc liệt trong nhiều ngành, bao gồm cả ô tô, cũng tạo áp lực lên các doanh nghiệp.
Các nhà kinh tế nhận định Trung Quốc cần thêm nhiều biện pháp hỗ trợ chính sách để thúc đẩy tăng trưởng.
Tuy vậy, “giới hoạch định chính sách dường như đang trì hoãn các gói hỗ trợ mới”, nhà kinh tế trưởng khu vực Đại Trung Hoa của ngân hàng ING, bà Lynn Song, viết trong một báo cáo đầu tháng.
Dù chính quyền Trung Quốc trước đó đã triển khai các chương trình hỗ trợ như trợ cấp đổi đồ gia dụng cũ và xe điện mới, một số khoản trợ cấp này sắp bị loại bỏ, khiến nhu cầu và doanh số có khả năng giảm, theo giới phân tích.
Sự suy giảm hiệu quả của các chương trình đổi đồ tiêu dùng có thể đang kéo nhu cầu nội địa đối với hàng sản xuất đi xuống, và “các tín hiệu về nhu cầu trong nước vẫn còn trái chiều”, nhà kinh tế Zichun Huang của Capital Economics nhận định tuần trước.
Giới chức Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% cho cả năm 2025. Nền kinh tế đã tăng trưởng 4,8% trong quý III (tháng 7-9).
“Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm nay, có lẽ Trung Quốc chỉ cần rất ít biện pháp hỗ trợ bổ sung”, bà Song viết.
