TP.HCM giải thể Thanh tra Xây dựng, chuyển toàn bộ tài sản và nhân sự về Sở Xây dựng

UBND TP.HCM vừa quyết định giải thể Thanh tra Sở Xây dựng sau giai đoạn sáp nhập. Cụ thể, ngày 27/11, Văn phòng UBND TP cho biết Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường đã ký văn bản triển khai theo Quyết định 2919/QĐ-UBND.

Quyết định được ban hành nhằm thực hiện chủ trương tổ chức lại hệ thống thanh tra theo hướng tinh gọn, phù hợp Kết luận 134-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 150/2025/NĐ-CP về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Việc giải thể được xem là bước sắp xếp quan trọng trong quá trình củng cố hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản công của Thanh tra Sở, bao gồm trụ sở, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác. Sở cũng được giao nhiệm vụ bố trí lại nhân sự của đơn vị cũ, từ lãnh đạo đến công chức chuyên môn, trên cơ sở vị trí việc làm theo quy định hiện hành.

UBND TP.HCM vừa quyết định giải thể Thanh tra Sở Xây dựng sau giai đoạn sáp nhập. Ảnh: Gia Linh

UBND TP yêu cầu việc sắp xếp nhân sự phải bảo đảm ổn định, tránh xáo trộn và không làm gián đoạn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực xây dựng. Đồng thời, Sở Xây dựng phải phối hợp Công an TP.HCM thu hồi con dấu của Thanh tra Sở theo đúng quy định pháp luật.

Thanh tra Sở Xây dựng, trước khi giải thể, có trách nhiệm bàn giao đầy đủ con dấu, tài sản, hồ sơ và các nhiệm vụ đang xử lý cho các đơn vị được phân công tiếp nhận. Thanh tra TP.HCM sẽ trực tiếp hướng dẫn, giám sát quy trình bàn giao để đảm bảo minh bạch và thông suốt.

Sở Nội vụ được giao hỗ trợ Sở Xây dựng trong việc sắp xếp nhân sự, chuyển chức năng thanh tra chuyên ngành về Phòng Kiểm tra chuyên ngành hoặc các phòng chuyên môn liên quan. Đồng thời, cơ quan này sẽ rà soát lại biên chế và xác định vị trí việc làm phù hợp với mô hình tổ chức mới.