TP.HCM mở rộng sau sáp nhập: Chuẩn bị ra mắt “siêu hội” quản lý xây dựng
Gia Linh
28/11/2025 8:15 AM (GMT+7)
Không gian đô thị và số lượng dự án gia tăng nhanh sau sáp nhập đã đặt TP.HCM vào giai đoạn cần một mô hình quản lý xây dựng mới, hiệu quả hơn. Dự kiến, một “siêu hội” quy mô lớn sẽ được thành lập để đảm nhận nhiệm vụ điều phối, giám sát và chuẩn hóa công tác xây dựng.
Sau sáp nhập, TP.HCM trở thành vùng đô thị đặc biệt lớn, kéo theo nhu cầu kiểm soát chất lượng công trình và phát triển hạ tầng, xây dựng ở mức độ phức tạp hơn nhiều lần. Để đáp ứng yêu cầu này, thành phố chuẩn bị thành lập một tổ chức quy mô lớn “siêu hội” nhằm chuẩn hóa quy trình và giảm chồng chéo trong quản lý.
Ngày 29/11 sắp tới, TP.HCM sẽ tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ I của Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM. Đây được đánh giá là tổ chức nghề nghiệp quy mô lớn được hợp nhất từ ba hội xây dựng của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây được xem là cột mốc quan trọng với ngành xây dựng trong bối cảnh vùng đô thị 6.700 km² đang tăng tốc phát triển hạ tầng.
Việc hợp nhất được thực hiện theo Quyết định 1433/QĐ-UBND, trong bối cảnh khu vực TP.HCM mở rộng đang bước vào giai đoạn quy hoạch mới, hình thành trục đô thị liên kết ba địa phương với gần 14 triệu dân. Đây là vùng kinh tế có nhu cầu phát triển hạ tầng - xây dựng - vật liệu ở mức cao nhất cả nước, kéo theo đòi hỏi về chuẩn kỹ thuật, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Được biết, Đại hội nhiệm kỳ I dự kiến quy tụ 187 đại biểu, bầu 52 thành viên vào Ban Chấp hành đại diện cho đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Sự tham gia của cả các tổ chức tài chính được đánh giá sẽ tăng nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, phản biện và hỗ trợ hội viên.
TP.HCM sẽ thành lập tổ chức nghề nghiệp quy mô lớn chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng, đô thị hóa. Ảnh: C.Cường
Ban Thường trực lâm thời Hội Khoa học kỹ Thuật xây dựng đã biểu quyết thông qua các nội dung chuẩn bị đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025. Theo đó, ông Lê Như Thạch - Chủ tịch Tập đoàn Bcons được tín nhiệm giới thiệu giữ chức Chủ tịch Hội.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, sự xuất hiện của hội hợp nhất mang lại ba lợi thế lớn, bao gồm: Tập trung nguồn lực chuyên môn cho bài toán phát triển đô thị quy mô vùng; Tăng cường năng lực tư vấn, phản biện đối với các dự án hạ tầng liên tỉnh; Mở rộng khả năng kết nối doanh nghiệp giữa ba cực phát triển công nghiệp - dịch vụ - logistics.
Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, hội sẽ đặt trọng tâm vào các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ xây dựng hiện đại như BIM, GIS, IoT, công trình xanh; đào tạo - chuẩn hóa chuyên môn; và tham gia góp ý cho các dự án chỉnh trang đô thị, giao thông, công trình công cộng. Song song, hội sẽ triển khai nền tảng kết nối doanh nghiệp (B2B) và xây dựng kênh thông tin chuyên ngành phục vụ cộng đồng hội viên.
Sự kiện ra mắt được kỳ vọng không chỉ củng cố sức mạnh của lực lượng trí thức ngành xây dựng mà còn đồng hành với chiến lược phát triển TP.HCM đến năm 2030 trở thành đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế - tài chính - khoa học công nghệ của Việt Nam và là hạt nhân trong tiến trình phát triển vùng Đông Nam Bộ.
