Quảng Ninh: Hủy bỏ loạt khu đất dự kiến đấu thầu thực hiện nhà ở xã hội
Thanh Phong
30/11/2025 12:45 PM (GMT+7)
Mới đây HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết về việc hủy bỏ 9 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NOXH).
Cụ thể, tại Nghị quyết số 314/NQ-HDND, các khu đất dự kiến làm NOXH bị hủy bỏ bao gồm: Dự án NOXH tại thị trấn Quảng Hà, (huyện Hải Hà cũ) diện tích 12,97 ha, dự án NOXH tại quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông tại phường Cao Xanh (thành phố Hạ Long cũ) diện tích 0,38 ha, nhà ở xã hội tại quỹ đất có ký hiệu OXH-01 thuộc dự án Khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khách, Hà Lầm (thành phố Hạ Long cũ) diện tích 1,53 ha, dự án NOXH tại quỹ đất 20% thuộc dự án Khu dân cư thôn Chợ của Công ty TNHH Diễn Loan rộng 1,45 ha
Ngoài ra, 3 dự án NOXH thuộc thành phố Hạ Long cũ bị hủy bỏ gồm phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ có diện tích 7,81ha; dự án NOXH tại ô đất AOM-72 thuộc quy hoạch phân khu 2, phường Hà Khánh rộng 2,57ha, dự án NOXH tại đồi Thủy sản, phường Bãi Cháy có diện tích 1,20 ha.
Bên cạnh đó, 2 dự án thuộc thị xã Quảng Yên cũ là khu NOXH tại xã Hiệp Hòa phục vụ công nhân, người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Sông Khoai rộng 4,7ha và dự án NOXH tại xã Liên Vị cũ có diện tích 29,70 ha.
Theo nội dung Nghị quyết, quyết định hủy bỏ 9 khu đất này nhằm mục tiêu đảm bảo sự phát triển bền vững, tránh tình trạng triển khai các dự án không hiệu quả và không đáp ứng đúng nhu cầu phát triển đô thị của tỉnh.
Việc hủy bỏ các dự án nói trên cũng giúp tỉnh Quảng Ninh tạo ra những cơ hội mới để tái cấu trúc lại các khu vực đất đai. HĐND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục giám sát và triển khai các bước xử lý các khu đất này một cách hiệu quả, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và mang lại lợi ích cho cộng đồng.
Được biết, tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ hoàn thành 17.588 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030, trong đó chỉ tiêu năm 2025 là 2.201 căn hộ.
Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đã hoàn thành 1.758 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 80% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025. Đồng thời, đã khởi công 2 dự án nhà ở xã hội mới với khoảng 1.540 căn hộ.
Theo kế hoạch đến quý IV/2025 hoàn thành 2.288 căn nhà ở xã hội, đạt 104% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, Sở Xây dựng đang tiếp tục tham mưu đề xuất quy định chi tiết trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
Khắc phục hậu quả thiên tai và tầm nhìn phát triển nông nghiệp mới
Cơn bão số 11 (bão MatMo) vừa qua đã càn quét và để lại những thiệt hại lớn cho người dân ở thôn Đồng Lai, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đối với người dân nơi đây, đó không chỉ là một cơn lũ để ghi lịch sử mà với mực nước ngập sâu đã cuốn trôi, tàn phá nhiều tư liệu sản xuất (cây trồng, vật nuôi...)
Hội thi “OCOP Thái Nguyên – Chắt lọc tinh hoa – Lan tỏa bản sắc” năm 2025: Tôn vinh giá trị bản sắc, kết nối thị trường
Sáng 28/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khai mạc Hội thi “OCOP Thái Nguyên – Chắt lọc tinh hoa – Lan tỏa bản sắc” năm 2025. Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, tỉnh Thái Nguyên cùng hàng trăm doanh nhân, nghệ nhân và chủ thể OCOP trong và ngoài tỉnh.
Đặc khu Vân Đồn đẹp dịu dàng những ngày đầu đông
Những ngày đầu đông, Vân Đồn khoác lên mình vẻ đẹp bình yên, trong trẻo và quyến rũ đến lạ. Không còn cái náo nức của mùa du lịch cao điểm, mảnh đất đảo này trở về đúng với nhịp thở vốn có: hiền hòa, sâu lắng và đầy thơ mộng.
Ảnh: Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Sau 2 ngày (27-28/11) làm việc khẩn trương, trách nhiệm, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới và sáng tạo, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.
Thái Nguyên triển khai các dự án cấp bách, ổn định dân cư sau thiên tai
Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Thái Nguyên đang khẩn trương triển khai hàng loạt dự án cấp bách nhằm di dời dân khỏi vùng sạt lở, ngập lụt và xây dựng các khu tái định cư an toàn. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy tiến độ, hướng tới bảo vệ tính mạng người dân và ổn định cuộc sống lâu dài.
Quảng Ninh giảm mức thu tiền sử dụng khu vực biển, tạo động lực cho nuôi trồng thủy sản
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 99/2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển giai đoạn 2026-2030, trong đó đáng chú ý là việc giảm mạnh mức thu đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản.
Khắc phục hậu quả thiên tai và tầm nhìn phát triển nông nghiệp mới
Hội thi “OCOP Thái Nguyên – Chắt lọc tinh hoa – Lan tỏa bản sắc” năm 2025: Tôn vinh giá trị bản sắc, kết nối thị trường
Đặc khu Vân Đồn đẹp dịu dàng những ngày đầu đông
Ảnh: Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Thái Nguyên triển khai các dự án cấp bách, ổn định dân cư sau thiên tai
Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Thái Nguyên đang khẩn trương triển khai hàng loạt dự án cấp bách nhằm di dời dân khỏi vùng sạt lở, ngập lụt và xây dựng các khu tái định cư an toàn. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được thúc đẩy tiến độ, hướng tới bảo vệ tính mạng người dân và ổn định cuộc sống lâu dài.