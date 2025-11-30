Quảng Ninh: Hủy bỏ loạt khu đất dự kiến đấu thầu thực hiện nhà ở xã hội

Cụ thể, tại Nghị quyết số 314/NQ-HDND, các khu đất dự kiến làm NOXH bị hủy bỏ bao gồm: Dự án NOXH tại thị trấn Quảng Hà, (huyện Hải Hà cũ) diện tích 12,97 ha, dự án NOXH tại quỹ đất 20% thuộc dự án Nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông tại phường Cao Xanh (thành phố Hạ Long cũ) diện tích 0,38 ha, nhà ở xã hội tại quỹ đất có ký hiệu OXH-01 thuộc dự án Khu đô thị tại các phường Cao Thắng, Hà Khách, Hà Lầm (thành phố Hạ Long cũ) diện tích 1,53 ha, dự án NOXH tại quỹ đất 20% thuộc dự án Khu dân cư thôn Chợ của Công ty TNHH Diễn Loan rộng 1,45 ha

Ngoài ra, 3 dự án NOXH thuộc thành phố Hạ Long cũ bị hủy bỏ gồm phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ có diện tích 7,81ha; dự án NOXH tại ô đất AOM-72 thuộc quy hoạch phân khu 2, phường Hà Khánh rộng 2,57ha, dự án NOXH tại đồi Thủy sản, phường Bãi Cháy có diện tích 1,20 ha.



Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đạt 104% nhiệm vụ về NOXH được chính phủ giao.

Bên cạnh đó, 2 dự án thuộc thị xã Quảng Yên cũ là khu NOXH tại xã Hiệp Hòa phục vụ công nhân, người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Sông Khoai rộng 4,7ha và dự án NOXH tại xã Liên Vị cũ có diện tích 29,70 ha.

Theo nội dung Nghị quyết, quyết định hủy bỏ 9 khu đất này nhằm mục tiêu đảm bảo sự phát triển bền vững, tránh tình trạng triển khai các dự án không hiệu quả và không đáp ứng đúng nhu cầu phát triển đô thị của tỉnh.

Việc hủy bỏ các dự án nói trên cũng giúp tỉnh Quảng Ninh tạo ra những cơ hội mới để tái cấu trúc lại các khu vực đất đai. HĐND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục giám sát và triển khai các bước xử lý các khu đất này một cách hiệu quả, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Được biết, tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ hoàn thành 17.588 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025-2030, trong đó chỉ tiêu năm 2025 là 2.201 căn hộ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đã hoàn thành 1.758 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 80% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025. Đồng thời, đã khởi công 2 dự án nhà ở xã hội mới với khoảng 1.540 căn hộ.

Theo kế hoạch đến quý IV/2025 hoàn thành 2.288 căn nhà ở xã hội, đạt 104% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, Sở Xây dựng đang tiếp tục tham mưu đề xuất quy định chi tiết trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.