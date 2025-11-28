Trao kiến thức và pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường đến với nông dân Hải Phòng

Thu Thuỷ

28/11/2025 3:40 AM (GMT+7)

Hội Nông dân Hải Phòng vừa tổ chức thành công Hội thi "Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường" năm 2025.

Hội Nông dân xã Lạc Phượng tham gia hội thi với tiểu phẩm tuyên truyền: "Mẹ Đốp thay tính đổi nết". Ảnh: TT

Hội thi "Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường" nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Đề án "Xử lý chất thải rắn trên địa bàn TP. Hải Phòng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" và những kiến thức cơ bản về bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Qua đó làm thay đổi những thói quen, hành vi xấu ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên, môi trường, thực hiện có hiệu quả các đề án, chính sách liên quan, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai.

Hội Nông dân xã Chí Minh,TP. Hải Phòng với tiểu phẩm : "Giữ lấy màu xanh quê mình". Ảnh: TT

Tham gia hội thi gồm có đội tuyển Hội Nông dân xã Lạc Phượng, Tứ Kỳ, Tân Kỳ và Chí Minh. Các thí sinh tham gia là cán bộ, hội viên nông dân đang trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Các đội thi phải tham gia 4 phần thi gồm: Chúng tôi nói về chúng tôi; kiến thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường; thi hùng biện; tiểu phẩm tuyên truyền.

Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội đã thực hiện tốt phần thi của mình bằng nhiều cách thể hiện sáng tạo trong phần thi "Chúng tôi nói về chúng tôi" thông qua hình thức sân khấu hoá: hát, diễn kịch, thơ ca, hò vè, các làn điệu dân ca…

Phần thi "Chúng tôi nói về chúng tôi" của Hội Nông dân xã Chí Minh, TP. Hải Phòng. Ảnh: TT

Ở phần thi "Kiến thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường", các đội bằng sự hiểu biết về bảo vệ tài nguyên, môi trường như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các bộ, ngành có liên quan và các đề án, quy định của tỉnh về bảo vệ tài nguyên, môi trường; kiến thức khoa học về vệ sinh môi trường; vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường các thí sinh của 4 đội đã hoàn thành tốt phần thi của mình.

Riêng phần thi "Hùng biện", mỗi đội cử 1 thành viên thi hùng biện về thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường tại địa phương mình. Các thí sinh bằng những kiến thức hiểu biết về kiến thức pháp luật vệ sinh, tài nguyên, môi trường đã đưa ra những "hùng biện" nói về tầm quan trọng của việc môi trường đối với cuộc sống con người và đưa ra những thông điệp thiết thực, cụ thể trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường để bảo vệ môi trường sống, sức khoẻ của con người được ban giảm khảo, khán giả đánh giá cao.

Tại phần thi "Tiểu phẩm tuyên truyền", mỗi đội trình diễn một tiểu phẩm tuyên truyền có nội dung phù hợp với chủ đề "Nông dân với công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường" dưới hình thức sân khấu hóa để truyền tải các thông điệp nhằm tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân và cộng đồng tích cực tham gia công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Các đội đã xây dựng kịch bản, dàn dựng và diễn tiểu phẩm công phu. Các tiểu phẩm đã phản ánh trực diện, cụ thể về những vấn đề đang diễn ra ở nông thôn, ý thức của người trong việc ứng xử với môi trường sống ở gia đình, làng xóm và đặc biệt tiểu phẩm nào cũng đưa ra những thông điệp, mỗi người dân cần bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường.

 Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng - Đào Xuân Anh tặng cờ lưu niệm cho các đội tuyển tham gia hội thi. Ảnh: TT

Hội thi đã chọn ra được 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba. Giải nhất đã thuộc về Hội Nông dân xã Lạc Phượng, Giải nhì thuộc về Hội Nông dân xã Tứ Kỳ, 2 giải 3 thuộc về Hội Nông dân xã Tân Kỳ và Hội Nông dân xã Chí Minh.

Cũng trong khuôn khổ cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn đội có phần thi "Chúng tôi nói về chúng tôi" hay nhất được trao cho Hội Nông dân xã Tứ Kỳ và đội có phần thi "Tiểu phẩm tuyên truyền" hay nhất được trao cho Hội Nông dân xã Chí Minh.

Ông Đào Xuân Anh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội thi. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo và tổng kết hội thi, ông Đào Xuân Anh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng đánh giá cao các phần thi của 4 đội tuyển từ công tác chuẩn bị cho hội thi đến việc thực hiện các phần thi. Các phần thi của 4 đội tuyển đã đem đến cho hội thi không khí thật sự vui tươi, sôi nổi, một sân chơi bổ ích và hấp dẫn cho các hội viên nông dân.

"Sau hội thi mỗi cán bộ, hội viên nông dân sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, gương mẫu đi đầu vận động hội viên nông dân tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát triển kinh tế xanh và bền vững" - ông Đào Xuân Anh nhấn mạnh.


