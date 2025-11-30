Vàng thăng hoa, Bitcoin lao dốc: Lý do gì khiến vàng trở thành kẻ chiến thắng?

Trong khi Bitcoin giảm khoảng 12% kể từ thời điểm ETF ra mắt, giá vàng đã tăng tới 58%. Đối với Mark Connors - nhà sáng lập và chiến lược gia vĩ mô trưởng của Risk Dimensions, đồng thời là cựu lãnh đạo mảng tư vấn rủi ro tại Credit Suisse - lời giải rất rõ ràng: Bitcoin chưa đủ “trưởng thành”.

“Bitcoin vẫn còn quá trẻ. Những nhóm người mua quan trọng - ngân hàng trung ương, quỹ tài sản quốc gia, các nhà phân bổ vốn lớn - họ vẫn chọn vàng", ông Connors nói.

Vàng có lịch sử, hạ tầng và lòng tin

Theo ông Connors, rào cản lớn nhất của Bitcoin hiện nay không chỉ là biến động giá hay khung pháp lý còn thiếu ổn định. Cốt lõi là hạ tầng tài chính và truyền thống lịch sử.

Vàng đã được giao dịch và lưu trữ qua nhiều thế kỷ. Ngân hàng trung ương có tài khoản vàng. Vàng được sử dụng trong thương mại quốc tế. Hệ thống tài chính toàn cầu đã “quen” với vàng.

Bitcoin thì hoàn toàn đứng bên ngoài hệ thống đó.

“Không có ngân hàng trung ương nào gọi cho Unchained ( công ty dịch vụ tài chính chuyên về Bitcoin ở Mỹ) để hỏi ‘Tôi mở ví Bitcoin ở đâu? Họ chưa sẵn sàng’” - ông Connors nói hài hước.

Xu hướng này càng rõ hơn khi các nước BRICS, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ và Nga, đẩy mạnh tích trữ vàng. Một số quốc gia thậm chí bắt đầu sử dụng vàng để thanh toán dầu mỏ - vai trò mà Bitcoin chưa từng đảm nhiệm.

Dù được thiết kế như đồng tiền biên giới không biên giới, Bitcoin vẫn chưa được sử dụng để thanh toán quốc tế ở quy mô lớn.

“Có một nhu cầu thực từ thương mại gắn với vàng”, ông Connors nhận định. “Bitcoin chưa có điều đó.

Bitcoin lao dốc vì thiếu thanh khoản, không phải vì mất niềm tin

Khoảng cách giữa Bitcoin và vàng ngày càng rộng. Từ đỉnh tháng 7, Bitcoin đã mất hơn 30%, trong khi vàng liên tục lập kỷ lục mới, vượt mốc 4.100 USD/ounce.

Connors cho rằng nguyên nhân chính nằm ở thanh khoản toàn cầu, bị siết lại bởi chính sách tài khóa của Mỹ.

“Khi Bộ Tài chính Mỹ giảm chi tiêu, lượng tiền trong hệ thống giảm xuống. Bitcoin cực kỳ nhạy cảm với thanh khoản, nhất là do cấu trúc đòn bẩy cao tại thị trường châu Á", ông giải thích.

Thời điểm chính phủ Mỹ đóng cửa hồi đầu năm, lượng tiền nhàn rỗi của Bộ Tài chính tăng từ 600 tỷ USD lên gần 1.000 tỷ USD. Chi tiêu bị đóng băng khiến thanh khoản biến mất khỏi thị trường - ảnh hưởng đến mọi tài sản, nhưng Bitcoin chịu tác động nặng hơn.

Ngay cả khi chính phủ đã mở cửa trở lại, chi tiêu vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, để lại trạng thái “lơ lửng” cho các tài sản rủi ro, trong đó có Bitcoin.

Con đường dài phía trước

Sự tụt hậu của Bitcoin có thể không kéo dài mãi. Ông Connors dự đoán thanh khoản sẽ cải thiện nếu Mỹ tăng phát hành trái phiếu để tài trợ cho thâm hụt ngân sách. Đồng thời, tại nhiều thị trường mới nổi, niềm tin vào tiền pháp định có thể tiếp tục suy yếu, giúp Bitcoin hấp dẫn hơn như một tài sản trung lập.

Dù vậy, ông cảnh báo không nên cho rằng Bitcoin sắp thay thế vàng. Các tổ chức lớn không “chọn một trong hai”, mà chỉ chọn tài sản phù hợp với quy định và nhiệm vụ đầu tư của họ.

“Vàng thì phù hợp. Bitcoin thì chưa”, ông Connors nói.

Theo Connors, sự tách biệt giữa vàng và Bitcoin trong năm 2025 cho thấy hành trình biến Bitcoin thành tài sản dự trữ toàn cầu sẽ chậm hơn kỳ vọng của nhiều người. Không phải vì công nghệ không đủ tốt, mà vì niềm tin và thói quen cần thời gian để hình thành.

“Vàng có lịch sử hàng nghìn năm. Bitcoin chỉ mới bắt đầu trưởng thành", ông kết luận.