Các ngân hàng lớn dự báo giá vàng tăng chót vót vào năm tới

Một số ngân hàng lớn dự đoán giá vàng sẽ phục hồi sau đợt điều chỉnh gần đây và đạt mức cao kỷ lục vào năm tới, với nhu cầu mạnh từ các ngân hàng trung ương và các đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng hỗ trợ thị trường.

Ngân hàng Deutsche Bank đã nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2026 lên 4.450 USD/ounce từ mức 4.000 USD trước đó, với phạm vi giao dịch dự kiến trong năm từ 3.950 đến 4.950 USD/ounce, theo một ghi chú nghiên cứu công bố hôm thứ Tư 26/11.

“Dòng vốn ổn định từ nhà đầu tư và các biện pháp kỹ thuật cho thấy đợt điều chỉnh vị thế đã hoàn tất” - Michael Hsueh, nhà phân tích nghiên cứu tại Deutsche Bank, cho biết.

“Nhu cầu tăng tổng thể vượt qua nguồn cung”, với dữ liệu quý III chỉ ra “một đợt mua vào liên tục từ các ngân hàng trung ương” - ông nói thêm.

Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh giá vàng phục hồi giằng co sau đợt giảm mạnh vào tháng trước từ mức cao kỷ lục hơn 4.380 USD/ounce.

Thị trường kim loại quý đã chứng kiến một đợt tăng giá lịch sử hồi đầu năm nay, khi các ngân hàng trung ương toàn cầu mua vào ồ ạt, đẩy giá lên cùng với nhu cầu mạnh từ các nhà đầu tư tìm tài sản trú ẩn an toàn giữa căng thẳng địa chính trị và lo ngại về sự ổn định lâu dài của đồng USD.

Vào giữa trưa thứ Sáu, giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.188 USD/ounce.

Daan Struyven, đồng trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Goldman Sachs, cho biết ngân hàng đầu tư này dự báo giá vàng sẽ tăng gần 20% và đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm sau.

“Chúng tôi nghĩ hai động lực của đợt tăng giá năm 2025 sẽ tiếp tục xuất hiện trong năm 2026” - ông Struyven nói.

Ông nhắc tới hai yếu tố: mua vàng liên tục từ các ngân hàng trung ương kể từ khi tài sản của Nga bị đóng băng năm 2022, và kỳ vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất vào năm tới, điều này sẽ làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lãi như vàng.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, sau khi đã thực hiện hai lần giảm mỗi lần 0,25 điểm phần trăm trong năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME Group, tính đến thứ Sáu, thị trường đánh giá hơn 80% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng tới.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc tiếp tục chuỗi mua vàng liên tiếp tháng thứ 12 vào tháng 10, theo dữ liệu chính thức mới nhất, với 30.000 ounce được thêm vào dự trữ, nâng tổng lượng vàng dự trữ lên 74,09 triệu ounce, trị giá 297,2 tỷ USD.

Bank of America cũng dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm tới, có thể lên tới 5.000 USD/ounce, trong một ghi chú công bố cuối tháng 10.

Mặc dù thị trường đã trở nên mua quá mức, dẫn tới đợt điều chỉnh gần đây, lịch sử cho thấy giá vàng có khả năng phục hồi, theo Michael Widmer, trưởng bộ phận nghiên cứu kim loại của ngân hàng này.

“Quy mô của đợt tăng giá hiện tại không phải điều bất thường khi so với bất kỳ thị trường tăng giá vàng nào kể từ năm 1970” - Widmer viết trong ghi chú. Ông cũng nhấn mạnh các đợt giảm khoảng 10% là điều bình thường, và kim loại này thường “gây ra các đợt tăng mạnh ngay sau đó”.