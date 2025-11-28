Bảo tàng Louvre huyền thoại tăng giá vé tới 45% với hầu hết du khách ngoài EU
V.N (Theo BBC)
28/11/2025 7:48 PM (GMT+7)
Hôm 27/11, Hội đồng quản trị bảo tàng Louvre quyết định tăng giá vé 45% cho hầu hết du khách đến từ các nước ngoài Liên minh châu Âu.
Từ đầu năm sau, du khách từ các quốc gia như Mỹ, Anh và Trung Quốc sẽ phải trả €32 (37 USD) để vào bảo tàng, mức tăng giá này dự kiến sẽ mang về hàng triệu euro mỗi năm để phục vụ kế hoạch cải tổ phòng trưng bày nổi tiếng.
An ninh và quản lý của bảo tàng đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích kể từ vụ trộm liều lĩnh vào tháng 10, khi một băng nhóm 4 người lấy đi số trang sức trị giá 102 triệu USD và tẩu thoát chỉ trong vài phút.
Một cuộc kiểm toán chính thức được công bố ngay sau vụ trộm đã chỉ ra hệ thống an ninh không đầy đủ và cơ sở hạ tầng cũ kỹ của bảo tàng.
Từ ngày 14/1, du khách từ các nước ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) - bao gồm các nước thành viên EU, Iceland, Na Uy và Liechtenstein - sẽ phải trả thêm €10 để vào bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới.
Du khách ngoài EU đi theo nhóm với hướng dẫn viên được công nhận cũng sẽ phải trả €28 bắt đầu từ năm sau, theo thông báo của Louvre với BBC.
Mức tăng giá này dự kiến mang về từ 15–20 triệu euro mỗi năm để hỗ trợ các kế hoạch hiện đại hóa bảo tàng.
Năm ngoái, Louvre đón gần 9 triệu lượt khách, phần lớn đến từ nước ngoài. Hơn 10% khách là từ Mỹ và khoảng 6% từ Trung Quốc, theo thống kê của bảo tàng.
Từ lâu đã có những kêu gọi cải thiện khả năng phục vụ đông khách, bởi du khách thường phàn nàn về phòng trưng bày quá đông và hàng dài chờ.
Vào tháng 1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Louvre công bố các cải tiến, đồng thời gợi ý mức phí cao hơn cho người không thuộc EU vào năm 2026.
Ông Macron cũng cho biết bức tranh Mona Lisa sẽ được chuyển đến không gian mới để giảm tình trạng quá tải.
Hầu hết trong số 30.000 lượt khách mỗi ngày đến Louvre đều muốn chiêm ngưỡng kiệt tác của Leonardo da Vinci. Đám đông chen chúc trong gian trưng bày Salle des États -nơi trưng bày Mona Lisa - khiến mỗi khách chỉ có vài giây để nhìn và chụp ảnh.
Bảo tàng cũng sẽ cải tạo các khu vực khác và bổ sung tiện nghi mới như nhà vệ sinh và nhà hàng - các nâng cấp dự kiến tiêu tốn vài trăm triệu euro.
Đầu tháng này, Louvre thông báo đóng cửa một phòng trưng bày gốm Hy Lạp vì lo ngại về kết cấu.
Cuộc điều tra sau vụ trộm tháng 10 cho thấy bảo tàng đã chi nhiều hơn đáng kể cho việc mua tác phẩm nghệ thuật mới, nhưng chi ít hơn nhiều cho bảo trì và phục chế.
Du khách Trung Quốc hủy tour đi Nhật, một thị trường du lịch khác hưởng lợi lớn
Các công ty du lịch Trung Quốc ghi nhận lượng đặt tour liên quan tới Nga tăng mạnh trong vài tuần gần đây, khi du khách tiếp tục tránh Nhật Bản giữa lúc căng thẳng ngoại giao leo thang
Y Tý – Tiềm năng phát triển du lịch bền vững từ giá trị bản địa
Y Tý là một xã vùng cao của tỉnh Lào Cai, nằm ở độ cao hơn 2.500m so với mực nước biển và giáp biên giới Việt – Trung. Là một xã thuộc huyện Bát Xát, cách thành phố Lào Cai khoảng 90km. Với cảnh quan núi rừng hùng vĩ cùng đa dạng bản sắc văn hóa dân tộc, Y Tý sở hữu tiềm năng lớn để phát triển du lịch bền vững dựa trên các giá trị bản địa độc đáo.
Du lịch Thái Lan chịu cú sốc khó tin vì lũ lụt bất thường, hàng nghìn du khách mắc kẹt
Doanh thu du lịch tại tỉnh Songkhla miền nam Thái Lan dự kiến sẽ giảm ít nhất 8,5% trong tháng này khi tỉnh phải đối mặt với đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất trong hơn một thập niên, theo Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT).
Bỏ việc vì kiệt sức, người phụ nữ Mỹ tìm thấy "sức khỏe, tự do thực sự” khi sống tại Việt Nam
Mười năm trước, Susan Lindgren – chuyên gia tư vấn phần mềm doanh nghiệp ở Santa Monica (California, Mỹ) – quyết định rẽ khỏi con đường sự nghiệp ổn định sau khi kiệt sức vì công việc và gặp vấn đề sức khỏe do căng thẳng. Hành trình đó cuối cùng đưa bà đến Việt Nam, nơi bà nói rằng mình “khỏe mạnh và tự do hơn bao giờ hết”.
Sốt xình xịch với gừng bonsai độc lạ của cư dân mạng
Thời gian gần đây, cư dân mạng trầm trồ trước những chậu gừng bonsai độc lạ, có hình dáng uốn lượn như tác phẩm nghệ thuật. Nhiều người ví von những gốc gừng bonsai này đẹp chẳng khác nào bước ra từ một bức tranh sống động.
Việt Nam là một trong 6 điểm đến hấp dẫn nhất mùa lễ hội cuối năm 2025
Mùa lễ hội đã đến, và mọi người trên khắp thế giới đang bận rộn lên kế hoạch cho những chuyến du lich, nghỉ dưỡng. Theo Pickyourtrail - nền tảng du lịch trực tuyến của Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản... là những điểm đến hấp dẫn, hoàn hảo nhất để khép lại năm 2025.
Du khách Trung Quốc hủy tour đi Nhật, một thị trường du lịch khác hưởng lợi lớn
Y Tý – Tiềm năng phát triển du lịch bền vững từ giá trị bản địa
Y Tý là một xã vùng cao của tỉnh Lào Cai, nằm ở độ cao hơn 2.500m so với mực nước biển và giáp biên giới Việt – Trung. Là một xã thuộc huyện Bát Xát, cách thành phố Lào Cai khoảng 90km. Với cảnh quan núi rừng hùng vĩ cùng đa dạng bản sắc văn hóa dân tộc, Y Tý sở hữu tiềm năng lớn để phát triển du lịch bền vững dựa trên các giá trị bản địa độc đáo.
Du lịch Thái Lan chịu cú sốc khó tin vì lũ lụt bất thường, hàng nghìn du khách mắc kẹt
Bỏ việc vì kiệt sức, người phụ nữ Mỹ tìm thấy "sức khỏe, tự do thực sự” khi sống tại Việt Nam
Mười năm trước, Susan Lindgren – chuyên gia tư vấn phần mềm doanh nghiệp ở Santa Monica (California, Mỹ) – quyết định rẽ khỏi con đường sự nghiệp ổn định sau khi kiệt sức vì công việc và gặp vấn đề sức khỏe do căng thẳng. Hành trình đó cuối cùng đưa bà đến Việt Nam, nơi bà nói rằng mình “khỏe mạnh và tự do hơn bao giờ hết”.