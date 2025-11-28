Bảo tàng Louvre huyền thoại tăng giá vé tới 45% với hầu hết du khách ngoài EU

Bảo tàng Louvre đón tiếp tới 9 triệu du khách trong năm 2024. Ảnh: GI.

Từ đầu năm sau, du khách từ các quốc gia như Mỹ, Anh và Trung Quốc sẽ phải trả €32 (37 USD) để vào bảo tàng, mức tăng giá này dự kiến sẽ mang về hàng triệu euro mỗi năm để phục vụ kế hoạch cải tổ phòng trưng bày nổi tiếng.

An ninh và quản lý của bảo tàng đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích kể từ vụ trộm liều lĩnh vào tháng 10, khi một băng nhóm 4 người lấy đi số trang sức trị giá 102 triệu USD và tẩu thoát chỉ trong vài phút.

Một cuộc kiểm toán chính thức được công bố ngay sau vụ trộm đã chỉ ra hệ thống an ninh không đầy đủ và cơ sở hạ tầng cũ kỹ của bảo tàng.

Từ ngày 14/1, du khách từ các nước ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) - bao gồm các nước thành viên EU, Iceland, Na Uy và Liechtenstein - sẽ phải trả thêm €10 để vào bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới.

Du khách ngoài EU đi theo nhóm với hướng dẫn viên được công nhận cũng sẽ phải trả €28 bắt đầu từ năm sau, theo thông báo của Louvre với BBC.

Mức tăng giá này dự kiến mang về từ 15–20 triệu euro mỗi năm để hỗ trợ các kế hoạch hiện đại hóa bảo tàng.

Năm ngoái, Louvre đón gần 9 triệu lượt khách, phần lớn đến từ nước ngoài. Hơn 10% khách là từ Mỹ và khoảng 6% từ Trung Quốc, theo thống kê của bảo tàng.

Từ lâu đã có những kêu gọi cải thiện khả năng phục vụ đông khách, bởi du khách thường phàn nàn về phòng trưng bày quá đông và hàng dài chờ.

Vào tháng 1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Louvre công bố các cải tiến, đồng thời gợi ý mức phí cao hơn cho người không thuộc EU vào năm 2026.

Ông Macron cũng cho biết bức tranh Mona Lisa sẽ được chuyển đến không gian mới để giảm tình trạng quá tải.

Hầu hết trong số 30.000 lượt khách mỗi ngày đến Louvre đều muốn chiêm ngưỡng kiệt tác của Leonardo da Vinci. Đám đông chen chúc trong gian trưng bày Salle des États -nơi trưng bày Mona Lisa - khiến mỗi khách chỉ có vài giây để nhìn và chụp ảnh.

Bảo tàng cũng sẽ cải tạo các khu vực khác và bổ sung tiện nghi mới như nhà vệ sinh và nhà hàng - các nâng cấp dự kiến tiêu tốn vài trăm triệu euro.

Đầu tháng này, Louvre thông báo đóng cửa một phòng trưng bày gốm Hy Lạp vì lo ngại về kết cấu.

Cuộc điều tra sau vụ trộm tháng 10 cho thấy bảo tàng đã chi nhiều hơn đáng kể cho việc mua tác phẩm nghệ thuật mới, nhưng chi ít hơn nhiều cho bảo trì và phục chế.