Giá vàng hôm nay 1/12: Neo ở giá cao, hướng tới đỉnh mới trong tuần?

Giá vàng hôm nay 1/12 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 1/12, giá vàng miếng SJC neo ở ngưỡng ngất ngưởng 154,9 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 1/12, vàng miếng neo sát mốc 155 triệu đồng/lượng bán ra, vàng nhẫn cũng duy trì ở ngưỡng cao nhất là 154,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 152,9 triệu đồng/lượng mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên giá so với hôm qua nhưng tăng 6,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tháng trước.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 152,9 triệu đồng/lượng mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng bán ra - giữ nguyên giá so với hôm qua, tăng 6,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 1/11/2025.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 153,4 triệu đồng/lượng mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng bán ra - giữ nguyên mức giá so với hôm qua, tăng 6,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tháng trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151,9 triệu đồng/lượng mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng bán ra - giữ nguyên mức giá so với hôm qua, giá vàng tăng 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 6,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tháng trước.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 153,4 triệu đồng/lượng mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 6,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tháng trước.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 151 triệu đồng/lượng mua vào và 154 triệu đồng/lượng bán ra - giữ nguyên mức giá so với hôm qua; tăng 5,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tháng trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 151,5 triệu đồng/lượng mua vào và 154,5 triệu đồng/lượng bán ra - giữ nguyên mức giá so với hôm qua; tăng 5,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu tháng trước.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 150,7 triệu đồng/lượng mua vào và 153,7 triệu đồng/lượng bán ra - giữ nguyên mức giá so với hôm qua, tăng 5,3 triệu đồng/lượng cả chiều mua và bán so với tháng trước.

Giá vàng hôm nay 1/12 trên thế giới: Tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 4.200 USD/ounce – Động lực nào giữ xu hướng đi lên?

Theo dữ liệu của Kitco, lúc 6h00 ngày 1/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận mức 4.237,79 USD/ounce, tăng tới 234,64 USD/ounce so với cùng kỳ tháng trước. Quy đổi theo tỷ giá 26.412 VND/USD của Vietcombank, kim loại quý đang tương đương khoảng 134,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Kết thúc tháng 11, giá vàng duy trì tại mốc 4.237,79 USD/ounce, đồng thời kéo dài chuỗi tăng trưởng sang tháng thứ tư liên tiếp. Diễn biến này phản ánh rõ tâm lý thị trường đang nghiêng về khả năng FED sẽ điều chỉnh lãi suất theo hướng nới lỏng trong bối cảnh kinh tế Mỹ có dấu hiệu giảm tốc khi bước vào năm 2026. Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa của TD Securities, nhận định xu hướng này sẽ tiếp tục củng cố dòng vốn đổ vào vàng.



Những phát biểu mang tính ôn hòa của các quan chức FED như Christopher Waller hay John Williams, kết hợp với loạt dữ liệu yếu sau đợt đóng cửa chính phủ Mỹ, đang khiến thị trường kỳ vọng mạnh hơn vào khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 12. Theo thống kê mới nhất, giới đầu tư đánh giá có 87% khả năng FED hạ lãi suất trong kỳ họp tới — con số cao hơn rất nhiều so với 50% của tuần trước.

Trong bối cảnh này, nhận định từ UBS trở nên đáng chú ý. Tổ chức này cho rằng khi lãi suất giảm và lợi suất trái phiếu đi xuống, nhu cầu vàng sẽ tăng mạnh hơn nữa, đặc biệt trong giai đoạn tình hình chính trị Mỹ tiềm ẩn nhiều biến động khó lường. Báo cáo của Văn phòng Đầu tư UBS nhấn mạnh vàng đang phục hồi phần lớn đợt giảm cuối tháng 10 và đà tăng hiện tại được hỗ trợ bởi lượng mua lớn từ cả ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân.

UBS cũng tái khẳng định dự báo trước đây rằng đợt điều chỉnh vừa qua chỉ mang tính tạm thời, đồng thời đưa ra khả năng giá vàng có thể đạt 4.700 USD/ounce nếu rủi ro địa chính trị tiếp tục leo thang.

Nhu cầu vàng toàn cầu đang tăng mạnh

Báo cáo "Xu hướng Nhu cầu Vàng quý III" của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương đạt 634 tấn sau 9 tháng và có thể lên tới 900 – 950 tấn trong năm 2025. Đây là con số phản ánh xu hướng nắm giữ vàng như một điểm tựa quan trọng trong bối cảnh nhiều đồng tiền mất giá và thị trường tài chính toàn cầu biến động.

Ngoài ra:

Dòng vốn vào các quỹ ETF vàng đạt 222 tấn

Nhu cầu vàng miếng và tiền xu vượt 300 tấn trong quý thứ tư liên tiếp

Điều này cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư vẫn nghiêng về an toàn và là nền tảng giúp giá vàng giữ vững đà tăng trong trung hạn. UBS khuyến nghị các nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng nắm giữ vàng ở mức “một chữ số” trong danh mục để hưởng lợi từ xu hướng tích cực của thị trường.



Đáng chú ý, giao dịch vàng trên CME đã tạm ngừng qua đêm do sự cố hệ thống làm mát tại trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng nhiều tới xu hướng chung khi giá vàng vẫn tiếp tục tăng vượt mốc 4.200 USD/ounce. Sau khi khắc phục sự cố, CME đã khôi phục hoàn toàn giao dịch hợp đồng tương lai trước giờ mở cửa phiên Bắc Mỹ.

Tổng thể, bối cảnh tài khóa Mỹ phức tạp, lợi suất trái phiếu liên tục giảm và kỳ vọng FED hạ lãi suất trong tháng tới vẫn là ba yếu tố chính đặt nền tảng vững chắc cho xu hướng tăng của vàng.

Dự báo giá vàng: Nhiều kịch bản trái chiều

Rủi ro phá vỡ đỉnh lịch sử – Góc nhìn của Bannockburn Capital

Marc Chandler, Giám đốc tại Bannockburn Global Forex, cho rằng giá vàng hiện đang tiến rất gần vùng có thể phá vỡ toàn bộ biên độ giao dịch trong nhiều tuần. Trong tuần vừa qua, vàng tăng 2,75%, mức mạnh nhất trong 6 tuần, nhờ đồng USD suy yếu (Dollar Index giảm 0,5%) và tâm lý kỳ vọng FED sẽ hạ lãi suất.

Ông nhấn mạnh rằng vàng đã vượt khỏi đường xu hướng giảm nối giữa hai mốc:

Đỉnh cuối tháng 10: ≈ 4.381 USD/ounce

Đỉnh tháng 11: ≈ 4.245 USD/ounce

Theo Chandler, vùng cản gần nhất hiện nằm quanh 4.195 USD/ounce. Nếu vượt qua hoàn toàn, vàng có thể hướng tới đỉnh cao nhất của tháng 11 và mở ra cơ hội lập đỉnh mới.

Kịch bản ngược lại: Khả năng điều chỉnh ngắn hạn

Ngược lại, chuyên gia Alex Kuptsikevich (FxPro) đưa ra quan điểm thận trọng hơn. Ông cho rằng giá vàng tuần tới có thể chịu áp lực điều chỉnh do nhà đầu tư giằng co giữa

Nhóm phân tích kỹ thuật: Động lực tăng vẫn chiếm ưu thế

Trái với dự báo điều chỉnh, chuyên gia Michael Moor (Moor Analytics) lại tin giá vàng đang được hỗ trợ mạnh bởi các cú phá vỡ kỹ thuật quan trọng.

Moor cho biết việc giá vượt qua mốc 40.701 USD/ounce (theo mô hình kỹ thuật riêng) là tín hiệu vàng có thể còn tiếp tục tăng trong nhiều ngày tới. Tuy nhiên, nếu giá rơi xuống dưới vùng này, xu hướng giảm ngắn hạn có thể xuất hiện.

Jim Wyckoff – chuyên gia lâu năm của Kitco Metals – cũng nhận định lực mua kỹ thuật đang mạnh lên. Theo Wyckoff:

Mục tiêu của phe mua trong hợp đồng vàng giao tháng 2 là đóng cửa trên mức 4.285,6 USD/ounce

Ngược lại, phe bán đặt mục tiêu đẩy giá về dưới 4.000 USD/ounce

Các vùng quan trọng hiện tại:

Kháng cự: 4.250 USD – 4.285 USD

Hỗ trợ: 4.174 USD – 4.150 USD



Giá vàng hôm nay 1/12 đang duy trì đà tăng mạnh với mức giao ngay 4.237,79 USD/ounce, phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn về việc FED sẽ chuyển sang chu kỳ cắt giảm lãi suất trong tháng tới. Cùng với nhu cầu vàng mạnh từ ngân hàng trung ương, dòng vốn ETF ổn định và bối cảnh địa chính trị khó dự đoán, xu hướng tăng của kim loại quý vẫn đang được củng cố.

Tuy nhiên, thị trường vẫn tồn tại các quan điểm trái chiều về triển vọng giá trong ngắn hạn. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát tín hiệu từ FED, mức lợi suất trái phiếu Mỹ và diễn biến rủi ro địa chính trị để đưa ra chiến lược phù hợp.