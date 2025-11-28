Giá vàng hôm nay 28/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 28/11, giá vàng miếng SJC tăng mạnh lên 153,4 triệu đồng chiều bán.

Giá vàng hôm nay 28/11: Neo ở mức cao, liệu hôm nay có bứt phá?

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 151,4 triệu đồng/lượng mua vào và 153,4 triệu đồng/lượng bán ra, giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 151,4 triệu đồng/lượng mua vào và 153,4 triệu đồng/lượng bán ra, mức giá tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 26/11 hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151,9 triệu đồng/lượng mua vào và 153,4 triệu đồng/lượng bán ra, mức giá tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,9 triệu đồng/lượng mua vào và 153,4 triệu đồng/lượng bán ra, giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151,9 triệu đồng/lượng mua vào và 153,4 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua vào ở mức 149,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 152,4 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 không thay đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long mua vào ở mức 150 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 153 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long tiếp tục giữ nguyên giá ở cả hai chiều mua và bán ra.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục được niêm yết giá mua vào ở mức 149,7 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 152,7 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 không thay đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được niêm yết mua vào ở mức 150 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 152,2 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo giữ nguyên giá ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giảm 400.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 28/11 trên thế giới: Đà tăng được củng cố mạnh nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất

Giá vàng hôm nay 28/11 tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất ngay trong tháng 12 đang lan rộng trên thị trường. Tâm lý lạc quan này đã trở thành lực đẩy quan trọng, giúp kim loại quý giữ vững vùng giá cao dù đồng USD có thời điểm phục hồi nhẹ.



Trong phiên giao dịch ngày 27/11, giá vàng giao ngay tăng thêm 0,44%, tiến sát mức cao nhất kể từ ngày 14/11. Hợp đồng vàng giao tháng 12 được ghi nhận ở 4.140,30 USD/ounce, phản ánh lực mua lên rõ rệt.

Chuyên gia Edward Meir thuộc Marex cho biết, diễn biến thị trường thời điểm này không chỉ xoay quanh sức mạnh đồng USD mà đang nghiêng nhiều hơn về kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Ngay cả khi chỉ số USD tăng 0,2%, vàng vẫn giữ được đà tăng – cho thấy dòng tiền phòng thủ vẫn hoạt động mạnh.

Một thông tin đáng chú ý khác đến từ khả năng ông Kevin Hassett, cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ, có thể được lựa chọn vào vị trí Chủ tịch Fed. Ông Hassett nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng mức lãi suất mà Fed áp dụng dưới thời Chủ tịch Jerome Powell là quá cao và nên được điều chỉnh giảm. Thị trường lập tức phản ứng tích cực, coi đây là tín hiệu hỗ trợ cho vàng.

Xác suất Fed giảm lãi suất tháng 12 tăng vọt lên 83%

Vàng vốn là tài sản không sinh lợi nhưng lại là “điểm trú ẩn” hấp dẫn trong môi trường lãi suất thấp. Công cụ FedWatch cho thấy xác suất Fed giảm lãi suất trong tháng 12 đã nhảy vọt lên 83%, so với mức chỉ 30% cách đây một tuần. Đây là yếu tố quan trọng giúp vàng duy trì thế mạnh trong những phiên gần đây.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục phản ánh bức tranh không mấy sáng sủa. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuy giảm – cho thấy tốc độ sa thải không tăng – nhưng thị trường việc làm vẫn chưa tạo đủ vị trí mới cho nhóm thất nghiệp quay lại. Tâm lý tài chính của nhiều hộ gia đình vì vậy vẫn bất ổn. Bên cạnh đó, niềm tin tiêu dùng tháng 11 tiếp tục yếu đi.

Chuỗi dữ liệu này kết hợp với những phát biểu mang hơi hướng “bồ câu” của một số quan chức Fed gần đây tạo nên kỳ vọng mới: Fed có thể hành động sớm hơn trong việc hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Dự báo vàng có thể giữ trên 4.000 USD/ounce đến năm 2026

Nhiều ngân hàng lớn tiếp tục duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn. Các dự báo đều cho rằng vàng sẽ giữ được vùng giá trên 4.000 USD/ounce đến năm 2026.

Đáng chú ý, Deutsche Bank đã điều chỉnh dự báo năm 2026 từ 4.000 USD lên 4.450 USD/ounce. Lý do được đưa ra là nhu cầu mua vàng bền vững của các ngân hàng trung ương và dòng vốn đầu tư ổn định vào kim loại quý.

Không chỉ vàng, nhóm kim loại quý đồng loạt tăng:

Bạc tăng 1,5% lên 52,19 USD/ounce,

Bạch kim tăng 0,6% lên 1.562,96 USD/ounce,

Palladium tăng 0,7% lên 1.407,50 USD/ounce.

Điều này cho thấy xu hướng chung của dòng tiền đang nghiêng về nhóm tài sản phòng thủ.

Các chuyên gia quốc tế tiếp tục nâng dự báo giá vàng

Theo Kitco News, ông Rodolphe Bohn, chiến lược gia của HSBC, cho rằng thị trường vàng vẫn có nhiều động lực tăng trong thời gian tới. Việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng – cùng với xu hướng mua vào của các quỹ ETF – đang tạo lực đẩy mạnh mẽ. Đồng USD có khả năng yếu đi trong những tháng tới cũng góp phần củng cố giá vàng.

Ông Bohn nhấn mạnh rằng vàng vẫn giữ vai trò quan trọng trong danh mục tài sản toàn cầu, nhất là trong bối cảnh kinh tế quốc tế còn nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Trong khi đó, chuyên gia Chris Louney của RBC Capital Markets nhận xét vàng đang tỏ ra vượt trội hơn so với các tài sản lưu trữ giá trị khác, đặc biệt là tiền mã hóa. Bitcoin suy yếu thời gian gần đây càng giúp vàng củng cố sức hút. Ông Louney đánh giá mức 4.000 USD/ounce tiếp tục là vùng hỗ trợ quan trọng.



Về mặt kỹ thuật, thị trường vàng đang trong xu hướng tăng khi giá giao dịch ổn định trên cả đường MA20 và MA50. Điều này cho thấy lực mua vẫn chiếm ưu thế, mở ra khả năng tiến tới vùng giá đỉnh lịch sử – cao hơn khoảng 6% so với hiện tại.

Mốc 4.250 USD/ounce được xem là mục tiêu tiếp theo của phe mua. Ngược lại, phe bán đang cố gắng kéo giá về dưới 4.000 USD/ounce, nhưng hiện chưa tạo ra sức ép đáng kể.



Giá vàng còn được hỗ trợ mạnh từ khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất. Ông Stephen Miran, Thống đốc Fed, cho biết thị trường lao động cho thấy dấu hiệu yếu đi, mở ra dư địa cho các động thái nới lỏng chính sách. Quan điểm này tương đồng với đánh giá của Thống đốc Christopher Waller trước đó.

CME FedWatch ghi nhận xác suất Fed hạ lãi suất lần thứ ba trong năm đã tăng lên 85%, củng cố các dự báo cho rằng giá vàng có thể vươn tới 5.000 USD/ounce trong năm 2026.

Rủi ro trong ngắn hạn: Thanh khoản cuối năm giảm, khả năng chốt lời tăng

Dù xu hướng chung vẫn tích cực, thị trường vàng không tránh khỏi những biến động tiềm ẩn. Cuối năm thường là thời điểm thanh khoản giảm, khiến giá dễ biến động mạnh trong các phiên giao dịch.

Ngoài ra, sau khi vàng tăng gần 60% từ đầu năm, áp lực chốt lời có thể xuất hiện. Khả năng Nga bán vàng hoặc căng thẳng Mỹ – Trung, Nga – Ukraine tạm lắng cũng có thể làm chậm đà tăng của kim loại quý.

Những cuộc tiếp xúc ngoại giao gần đây giữa Mỹ – Nga và cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang góp phần giảm bớt rủi ro địa chính trị, tạo ra yếu tố mới có thể tác động đến diễn biến giá vàng trong thời gian tới.