Sôi động Black Friday 2025 tại TP.HCM, Hà Nội

Ghi nhận tại các trung tâm thương mại ở TP.HCM, ngay từ đầu tuần, không khí Black Friday đã rộn ràng. Tại Thiso Mall Sala, các thương hiệu thời trang từ quần áo, giày dép đến phụ kiện đồng loạt treo bảng siêu sale Black Friday đến 50 - 70% đến hết ngày 30/11. Ngoài chương trình giảm giá, một số thương hiệu còn chạy chương trình mua 2 sản phẩm giảm thêm 10%, mua 3 giảm thêm 20%.

Chương trình Black Friday của Vạn Hạnh Mall sẽ diễn ra từ ngày 20 - 30/11, quy tụ hơn 200 thương hiệu đa ngành gồm thời trang, thể thao, gia dụng, mỹ phẩm, công nghệ... với mức khuyến mãi lên đến 70%. Đây là đợt giảm giá mạnh nhất của trung tâm thương mại này trong năm.

Tại Vincom Thảo Điền, hàng loạt thương hiệu lớn công bố giảm giá 70 - 80% từ 24 - 30/11 như Tommy Hilfiger, Guess, Lemino, Valentino, Sisley, Levis... Các thương hiệu thời trang trong nước như Canifa, Vascara, Magonn, G2000, An Phước... cũng tưng bừng giảm giá hầu hết sản phẩm với mức giảm 30 - 50% áp dụng đến hết tháng 11.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, dịp này hàng loạt chương trình khuyến mại, kích cầu được tổ chức phục vụ cho mùa mua sắm lớn nhất năm. Trùng với tuần lễ Black Friday là chương trình Khuyến mãi hàng hiệu City Sale đợt 2, diễn ra từ giữa tháng 11 và kéo dài đến ngày 4/1/2026. Chương trình này được tổ chức rộng rãi trên các nền tảng thương mại điện tử và trực tiếp tại nhiều địa điểm mua sắm.

Không khí Black Friday rộn ràng tại các trung tâm thương mại ở TP.HCM.

Tại Hà Nội, các trung tâm thương mại như Aeon Mall Long Biên, Aeon Mall Hà Đông ghi nhận lượng khách tăng từ đầu tuần khi ưu đãi lên đến 30 - 80% ở hầu hết ngành hàng. Trong đó, nhóm gia dụng - thời trang giảm đến 75%; mỹ phẩm ưu đãi tối đa 58% kèm quà tặng hóa đơn, kéo dài từ ngày 21 - 30/11.

Điểm nhấn đặc biệt của mùa Black Friday thủ đô năm nay là sự kiện “Đại chiến săn sale - Deal thật, giá không tưởng” tại Vincom Center Bà Triệu, với loạt "deal" hàng hiệu từ các thương hiệu như Puma, Adidas, Uniqlo... Với hình thức đấu giá, mức khởi điểm chỉ từ 20.000 - 499.000 đồng cho nhiều sản phẩm từ áo quần đến giày thể thao.

Nhiều gian hàng nội thất, đồ tiện ích cũng lần lượt tung ra các khuyến mãi khủng trong dịp này. Miniso tung hơn 1.000 sản phẩm đồng giá từ 20.000 đồng; Mr.Diy áp dụng ưu đãi “Mua 1 tặng 1”; Samsonite, Lock&Lock và LUG giảm đến 50% cho hàng nghìn sản phẩm gia dụng, vali, đồ bếp…

Khu vực nhà sách - đồ chơi - lưu niệm cũng nhộn nhịp không kém khi Fahasa, Tân Việt Books, Phương Nam Book, MyKingdom… áp dụng mức giá 19.000 - 59.000 đồng, giảm đến 50% và tặng quà theo hóa đơn - đáp ứng trọn nhu cầu của các gia đình có trẻ nhỏ.

Tại Vincom Center Bà Triệu, hàng loạt "deal" hàng hiệu từ các thương hiệu như Puma, Adidas, Uniqlo... được tung ra.

Trong khi các trung tâm thương mại không khí mua sắm sôi động, các cửa hàng, store bán lẻ cũng tạo thêm “nhiệt” bằng những ưu đãi mới. Mango tung chương trình Black Friday giảm đến 50% trên toàn bộ danh mục Women – Men – Kids – Home. Zara giảm 30 – 40% cho loạt sản phẩm mùa thu đông. JD Sports giảm đến 60% cho quần áo và 50% cho giày dép…

Ngoài các trung tâm thương mại hay cửa hàng, Black Friday năm nay đang trở thành cuộc đua toàn diện giữa các nhà bán lẻ, kích hoạt sức mua trong bối cảnh người tiêu dùng thận trọng chi tiêu. Lotte Mart triển khai chuỗi “siêu sale” đến 50%, mua 1 tặng 1, giảm 17% cho khách hàng thành viên với hàng trăm mặt hàng gia dụng, thời trang, mỹ phẩm. WinMart cũng giảm tới 50%, mua 1 tặng 1 cho nhiều sản phẩm thiết yếu.

Co.op Mart triển khai chương trình “Thả ga mua sắm – Giá có Co.op lo” với hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu, thực phẩm, đồ uống, hóa phẩm, gia dụng giảm giá đến 49%, kèm nhiều ưu đãi chéo như mua nhiều giảm mạnh, mua 2 tính tiền 1, mua 3 tính tiền 2, quà tặng và tích điểm, áp dụng cả tại cửa hàng lẫn kênh online với mức giảm đến 50% và tặng e-voucher.

Black Friday năm nay cũng trở thành cuộc đua toàn diện giữa các nhà bán lẻ.

Các sản phẩm điện tử, gia dụng cũng là tâm điểm của đợt giảm giá lớn này. Tivi, máy giặt, tủ lạnh, điện thoại thông minh… đều được giảm giá lên tới 70%. Tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart triển khai chương trình “Giảm thật 2 lần - Quà khủng gấp đôi”, áp dụng xuyên suốt từ ngày 20/11 đến 5/12. Đa số sản phẩm đều được niêm yết giá giảm rõ ràng, kèm mã QR truy xuất giá gốc, giúp người mua dễ dàng đối chiếu.

Đáng chú ý, trên các nền tảng thương mại điện tử, cuộc cạnh tranh giảm giá trong dịp Black Friday diễn ra gay gắt. Shopee tung mã giảm 1,5 triệu đồng và mã giảm giá cộng dồn giá trị cao lên đến 11 triệu đồng. TikTok Shop tung loạt ưu đãi theo mức giá cố định 9.000 - 99.000 đồng. Lazada triển khai freeship không giới hạn. Tiki tập trung giao hàng trong 2 giờ cho hàng gia dụng và laptop…

Theo Cục TMĐT và Kinh tế số (Bộ Công Thương), quý 4/2025, thương mại điện tử Việt Nam dự kiến đạt 105.000 tỷ đồng. Quy mô bán lẻ trực tuyến cả năm 2025 ước đạt 25 - 32 tỷ USD. Hiện 49% người tiêu dùng mua sắm hoàn toàn trên nền tảng số, với 70% sử dụng smartphone làm thiết bị chính.

Do đó, Black Friday 2025 trở thành cơ hội lớn để các nền tảng thu hút khách hàng, tăng doanh số và đẩy mạnh hành vi mua sắm trực tuyến. Ghi nhận từ các nền tảng, sàn thương mại điện tử cho thấy, lượng tìm kiếm và đơn hàng cho nhóm hàng thiết yếu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị thực và tiện lợi khi mua sắm trực tuyến.

Trên các nền tảng thương mại điện tử, cuộc cạnh tranh giảm giá trong dịp Black Friday diễn ra gay gắt.

Hoạt động giảm giá đồng loạt khiến lượng tìm kiếm sản phẩm tăng mạnh, nhiều sản phẩm hết lượt ưu đãi chỉ trong vài phút. Đáng ghi nhận, xu hướng săn mã trước, thanh toán sau trở nên phổ biến, cho thấy hành vi mua sắm được hoạch định rõ ràng.

Theo TS Khúc Đại Long, Khoa Marketing, Trường Đại học Thương mại, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị thực thay vì chỉ nhìn phần trăm giảm giá. Họ so sánh giá, xem biểu đồ biến động và đánh giá người bán trước khi quyết định mua sản phẩm có giá trị cao. Các doanh nghiệp vì thế cần tập trung tối ưu lợi ích thực cho khách hàng, thay vì chạy theo con số giảm giá.

“Việc người tiêu dùng cân nhắc kỹ, đánh giá chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm, buộc doanh nghiệp minh bạch và tối ưu lợi ích khách hàng. Điều này giúp thị trường minh bạch hơn và thúc đẩy hành vi mua sắm thông minh”, TS Khúc Đại Long nhấn mạnh.