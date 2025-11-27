Giá vàng hôm nay 27/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 27/11, giá vàng miếng SJC tăng mạnh lên 153,4 triệu đồng chiều bán.

Giá vàng hôm nay 27/11: Đồng loạt tăng mạnh theo giá vàng thế giới

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 151,4 triệu đồng/lượng mua vào và 153,4 triệu đồng/lượng bán ra, giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 151,4 triệu đồng/lượng mua vào và 153,4 triệu đồng/lượng bán ra, mức giá tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151,9 triệu đồng/lượng mua vào và 153,4 triệu đồng/lượng bán ra, mức giá tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,9 triệu đồng/lượng mua vào và 153,4 triệu đồng/lượng bán ra, giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151,9 triệu đồng/lượng mua vào và 153,4 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng hôm nay 27/11 được các thương hiệu điều chỉnh tăng từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 149 - 151,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giao dịch ở mức 149,4 - 152,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở ngưỡng 150,4 - 153,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 149,7 - 152,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Giá vàng hôm nay 27/11 trên thế giới: Vượt ngưỡng quan trọng, đón thêm lực hỗ trợ từ kỳ vọng hạ lãi suất

Theo dữ liệu từ Kitco, vào lúc 6h00 sáng 27/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đạt 4.151,5 USD/ounce, tăng thêm 18,08 USD/ounce so với phiên liền trước. Với tỷ giá tại Vietcombank ở mức 26.403 VND/USD, quy đổi ra tiền Việt, vàng thế giới đang có giá khoảng 132,1 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm các loại thuế và phí.

Phiên giao dịch ngày 27/11 chứng kiến diễn biến tích cực khi giá vàng giao ngay tăng 0,44%, đồng thời thiết lập mốc cao nhất kể từ ngày 14/11. Hợp đồng vàng giao tháng 12 cũng neo tại 4.140,30 USD/ounce, cho thấy tâm lý thị trường đang nghiêng về xu hướng mua vào.

Tâm lý thị trường chuyển hướng, kỳ vọng hạ lãi suất chi phối diễn biến giá vàng

Ông Edward Meir từ Marex nhận định, nhà đầu tư gần đây bớt tập trung vào biến động của đồng USD để chuyển sang quan tâm nhiều hơn tới khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12. Dù chỉ số USD trong phiên tăng nhẹ 0,2%, vàng vẫn giữ được quỹ đạo tăng giá — điều phản ánh rõ sự kỳ vọng vào chính sách nới lỏng tiền tệ.

Thông tin liên quan đến ông Kevin Hassett, cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ, được xem là ứng viên tiềm năng cho vị trí Chủ tịch Fed mới, tiếp tục tạo lực đẩy cho kim loại quý. Hassett từng nhiều lần nhấn mạnh quan điểm ủng hộ mức lãi suất thấp hơn so với giai đoạn điều hành dưới thời Chủ tịch Jerome Powell.

Môi trường lãi suất thấp tiếp tục là động lực lớn của vàng

Là tài sản không sinh lợi định kỳ, vàng thường được hưởng lợi mạnh trong bối cảnh lãi suất thấp hoặc kỳ vọng lãi suất giảm. Theo công cụ FedWatch, xác suất Fed giảm lãi suất vào tháng 12 đã tăng vọt lên 83%, trong khi một tuần trước con số này mới chỉ quanh 30%. Sự đảo chiều nhanh chóng này tạo nền tảng vững chắc để giá vàng duy trì vị thế hỗ trợ.

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ tuần qua cũng góp phần củng cố triển vọng giá vàng. Dù số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, phản ánh mức sa thải thấp, thị trường việc làm vẫn chưa tạo đủ số lượng vị trí mới cho lực lượng lao động đang thất nghiệp. Điều này dẫn tới tâm lý kém lạc quan của nhiều hộ gia đình. Bên cạnh đó, niềm tin tiêu dùng tháng 11 giảm cũng là tín hiệu cho thấy nền kinh tế đang chịu áp lực, từ đó thúc đẩy nhu cầu tìm đến tài sản phòng hộ.

Những phát biểu gần đây của hàng loạt quan chức Fed theo hướng ôn hòa (“bồ câu”) càng khiến thị trường tin rằng chu kỳ thắt chặt đã đi đến hồi kết. Đây là nền tảng quan trọng để vàng tiếp tục duy trì xu hướng đi lên.

Dự báo trung hạn: Nhiều tổ chức lớn cho rằng vàng sẽ giữ trên 4.000 USD/ounce đến năm 2026

Trong các dự báo gần nhất, nhiều ngân hàng lớn tiếp tục đưa ra triển vọng tích cực cho vàng. Deutsche Bank nâng dự báo vàng năm 2026 từ 4.000 USD/ounce lên 4.450 USD/ounce, viện dẫn nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và dòng vốn ổn định từ các quỹ đầu tư.

Không chỉ vàng, nhóm kim loại quý khác cũng đồng loạt tăng trong phiên 27/11. Bạc tăng 1,5% lên 52,19 USD/ounce, bạch kim nhích 0,6% lên 1.562,96 USD/ounce, trong khi palladium tăng 0,7% lên 1.407,50 USD/ounce. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang quay trở lại nhóm tài sản này.

Dự báo giá vàng: Xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế

Theo Kitco News, chuyên gia Rodolphe Bohn của HSBC cho rằng vàng nhiều khả năng duy trì đà tăng trong những tháng tới. Các ngân hàng trung ương tiếp tục củng cố dự trữ vàng, trong khi dòng vốn ETF vẫn tăng đều đặn. Cùng lúc, triển vọng đồng USD suy yếu trong trung hạn đang tạo thêm điều kiện thuận lợi cho kim loại quý.

Trong khi đó, chuyên gia Chris Louney của RBC Capital Markets nhận định, vàng đang chứng minh sức bền khi so sánh với các tài sản lưu trữ giá trị khác như tiền mã hóa, đặc biệt trong bối cảnh bitcoin suy yếu. Ông cho rằng mốc 4.000 USD/ounce tiếp tục là vùng hỗ trợ quan trọng, củng cố niềm tin cho nhà đầu tư vào xu hướng tăng giá.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tiếp theo của phe mua sẽ là vượt qua ngưỡng 4.250 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, phe bán sẽ tìm cách kéo giá xuống dưới mốc hỗ trợ 4.000 USD/ounce.

Triển vọng từ chính sách Fed: Yếu tố dẫn dắt thị trường giai đoạn cuối năm

Kỳ vọng Mỹ tiếp tục giảm lãi suất vào tháng 12 vẫn là động lực lớn nhất cho giá vàng. Thống đốc Fed Stephen Miran nhận định thị trường lao động đang yếu dần, mở ra cơ hội để Fed tiến hành điều chỉnh lãi suất. Quan điểm này tương đồng với phát biểu trước đó của Thống đốc Christopher Waller, người cũng cho rằng điều kiện kinh tế hiện tại phù hợp để Fed cân nhắc nới lỏng.

Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy xác suất Fed cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm đã tăng lên 85%. Trong bối cảnh môi trường lãi suất có thể ngày càng thấp hơn trong năm 2026, nhiều chuyên gia cho rằng vàng hoàn toàn có khả năng tiến tới mốc 5.000 USD/ounce.

Phân tích kỹ thuật: Xu hướng tăng vẫn được duy trì

Trên biểu đồ, vàng và bạc đều đang giao dịch trên các đường MA20 và MA50, điều cho thấy đà tăng vẫn còn hiện hữu. Nếu lực mua tiếp tục duy trì, kim loại quý có thể sớm tiến về vùng đỉnh lịch sử, cao hơn khoảng 6% so với mức giá hiện tại.

Dù vậy, thị trường cũng có thể xuất hiện những biến động khó lường vào cuối năm do thanh khoản giảm. Bên cạnh đó, áp lực chốt lời sau khi vàng tăng gần 60% từ đầu năm là yếu tố cần lưu ý. Cùng với đó, những thông tin liên quan đến khả năng Nga bán vàng, hoặc căng thẳng địa chính trị tạm thời lắng xuống, đều có thể khiến đà tăng chậm lại.



Những cuộc tiếp xúc ngoại giao gần đây giữa Mỹ và Nga, cùng cuộc điện đàm của Tổng thống Donald Trump với Chủ tịch Tập Cận Bình, đã góp phần giảm mức độ rủi ro toàn cầu. Khi các căng thẳng được hạ nhiệt, nhu cầu nắm giữ vàng như tài sản trú ẩn có thể điều chỉnh trong ngắn hạn, nhưng triển vọng dài hạn của vàng vẫn được đánh giá là tích cực.