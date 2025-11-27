Tin hot thị trường ngày 27/11: Thu hồi toàn quốc lô thuốc hạ sốt, giảm đau

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc bột uống Padobaby số 110224 do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về hàm lượng chất bảo quản Methylparaben, vi phạm mức độ 3 theo quy định.

Lô thuốc do Công ty cổ phần dược Medipharco sản xuất ngày 21/2/2024, hạn dùng đến 20/2/2027, chứa hoạt chất chlorpheniramin maleat và paracetamol, được chỉ định giảm đau, hạ sốt cho trẻ em và người lớn.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cho thấy hàm lượng Methylparaben không đạt tiêu chuẩn, có thể ảnh hưởng đến độ ổn định và an toàn của thuốc.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Medipharco ngừng kinh doanh, biệt trữ toàn bộ số thuốc tồn, thông báo và tổ chức thu hồi trong 30 ngày, chịu trách nhiệm xử lý và chi trả chi phí theo quy định. Các cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở khám chữa bệnh phải dừng kinh doanh, cấp phát lô thuốc này và hoàn trả về nơi cung ứng. Người dân được khuyến cáo kiểm tra số lô, ngừng dùng Padobaby thuộc lô bị thu hồi và liên hệ cơ sở bán thuốc để được hướng dẫn.

Tin hot thị trường ngày 27/11: Sắp mở bán 2 dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, giá từ 14,5 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo mở bán nhà ở xã hội tại các tòa CT-05 và CT-06 thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (xã Quang Minh, Hà Nội) trong tháng 12/2025, với giá khoảng 14,5 triệu đồng/m². Hai dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, mỗi tòa cao 6 tầng, quy mô 140 căn, trong đó 122 căn hộ, gồm 89 căn để bán và 33 căn cho thuê, diện tích từ 56-68 m², quy mô dân số khoảng 445 người/tòa.

Giá bán tại CT-05 được phê duyệt là 14,6 triệu đồng/m² (đã gồm VAT), phí bảo trì 278.158 đồng/m², tương ứng 817,6-992,8 triệu đồng/căn. Tại CT-06, giá bán 14,52 triệu đồng/m², phí bảo trì 276.614 đồng/m², giá mỗi căn khoảng 813,1-987,3 triệu đồng. Giá cho thuê lần lượt là 48.766 đồng/m²/tháng với CT-05 và 47.918 đồng/m²/tháng với CT-06 (đã gồm VAT và phí bảo trì).

Hai dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào quý IV/2026. Người dân có nhu cầu nộp hồ sơ mua, thuê tại Phòng Kinh doanh – Ban Quản lý dự án số 12 (HUD) trong tháng 12/2025.

Tin hot thị trường ngày 27/11: Cho phép người Việt vào chơi casino ở Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn

Chính phủ quy định rõ thời gian thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino tại các dự án kinh doanh casino, theo Nghị định 145/2024 sửa đổi Nghị định 03/2017.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp kinh doanh casino khác (ngoài doanh nghiệp đầu tiên được thí điểm) được cơ quan có thẩm quyền cho phép cho người Việt vào chơi, thời gian thí điểm là 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Trong thời gian này, doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý người chơi, phòng chống rửa tiền, đảm bảo an ninh – trật tự và nghĩa vụ báo cáo để cơ quan quản lý có cơ sở đánh giá tác động kinh tế – xã hội của việc mở cửa casino cho người Việt.

Nghị định cũng nêu rõ, khi kết thúc thời gian thí điểm, doanh nghiệp phải dừng ngay việc cho người Việt Nam vào chơi casino, chờ quyết định tiếp theo của Chính phủ thông qua một nghị định mới về việc chấm dứt hoặc tiếp tục cho phép người Việt chơi casino, trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm.