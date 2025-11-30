Giá bạc hôm nay 30/11: Tiếp tục tăng mạnh, chạm đỉnh mới trên cả thị trường trong nước và thế giới
V.A
30/11/2025 8:19 AM (GMT+7)
Giá bạc hôm nay 30/11 ghi nhận xu hướng tăng mạnh trên cả thị trường nội địa lẫn quốc tế, nối dài chuỗi phiên đi lên liên tiếp và thiết lập những mốc giá mới.
Bối cảnh thị trường kim loại quý diễn biến khó lường, cộng hưởng với sự thay đổi trong dòng tiền đầu tư ngắn hạn, đang đẩy bạc trở thành một trong những mặt hàng thu hút sự chú ý lớn nhất trong cuối tháng 11.
Giá bạc hôm nay 30/11 ở trong nước bật tăng mạnh, lập đỉnh mới
Thị trường bạc trong nước mở cửa sáng 30/11 ghi nhận mức tăng đồng loạt ở nhiều doanh nghiệp lớn. Giá bạc hôm nay 30/11 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng và bạc thỏi 999 được niêm yết ở mức:
2.118.000 đồng/lượng (mua vào)
2.184.000 đồng/lượng (bán ra)
Đây là vùng giá cao nhất ghi nhận từ đầu tháng, phản ánh sự gia tăng đáng kể về lực cầu cũng như tác động từ thị trường thế giới đang tăng rất mạnh.
Khảo sát tại các điểm giao dịch lớn ở Hà Nội cho thấy bạc 99.9 tiếp tục được điều chỉnh tăng theo xu hướng chung. Hiện giá giao dịch:
1.841.000 đồng/lượng (mua vào)
1.871.000 đồng/lượng (bán ra)
Thị trường TP.HCM cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Bạc 99.9 tại đây đang được niêm yết:
1.843.000 đồng/lượng (mua vào)
1.877.000 đồng/lượng (bán ra)
Không chỉ bạc 99.9, nhóm bạc 99.99 tại cả hai trung tâm kinh tế lớn đều được điều chỉnh tăng. Mức giá phổ biến ghi nhận giao dịch quanh:
1.849.000 – 1.881.000 đồng/lượng
Diễn biến này cho thấy nhu cầu đầu tư trong nước đang bám sát đà đi lên của thị trường quốc tế, đồng thời phản ánh tâm lý phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động khó lường.
Giá bạc hôm nay 30/11 trên thế giới bứt phá, tiến sát vùng đỉnh nhiều tháng
Song hành với sự tăng trưởng trong nước, thị trường quốc tế chứng kiến đà tăng mạnh của giá bạc. Sáng 30/11, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới đã tăng vọt lên:
56,41 USD/ounce, tăng 2,47 USD so với sáng 29/11.
Mức tăng gần 2,5 USD/ounce chỉ trong một ngày cho thấy lực mua trên thị trường bạc đang rất mạnh, đồng thời khẳng định đây đang là một trong những giai đoạn biến động tích cực nhất của bạc trong nhiều tháng gần đây.
Quy đổi sang giá trong nước, bạc thế giới hiện tương ứng:
1.489.000 đồng/ounce (mua vào)
1.494.000 đồng/ounce (bán ra)
Khoảng cách giữa giá bạc quốc tế và giá bạc trong nước vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh chênh lệch cung – cầu và các yếu tố liên quan đến thuế, chi phí chế tác, vận hành thị trường nội địa.
Lý do giá bạc tăng mạnh: Góc nhìn chuyên gia quốc tế
Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis (FX Empire), giá bạc đang di chuyển trong vùng “nhiễu động cao”, tức là biến động mạnh và khó dự đoán. Lewis nhấn mạnh rằng dù giá liên tục lập đỉnh trong thời gian gần đây, nhưng khối lượng giao dịch lại đang giảm. Điều này cho thấy đà tăng của bạc thiếu vững chắc và phụ thuộc nhiều vào yếu tố tâm lý thị trường.
Ông phân tích rằng vàng vẫn đang giữ vai trò là tài sản trú ẩn ổn định hơn nhờ lực mua đều và mạnh. Trong khi đó, bạc chịu ảnh hưởng bởi:
Chênh lệch giữa giá giao ngay và giá tương lai
Tình trạng lưu trữ tại Sàn kim loại London (LME)
Sự can thiệp của các quỹ đầu cơ
Động lực từ nhu cầu công nghiệp
Đặc biệt, Christopher Lewis cảnh báo thị trường bạc đang xuất hiện dấu hiệu của hiện tượng “ép bán khống” (short squeeze). Đây là tình trạng khi các nhà đầu tư bán khống bị buộc mua bù vị thế do giá tăng quá nhanh, làm giá bạc tiếp tục tăng mạnh hơn. Tuy nhiên sự kiện này cũng có thể tạo ra những cú đảo chiều cực nhanh, khiến rủi ro giao dịch bạc tăng cao hơn so với các kim loại quý khác như vàng hay bạch kim.
Thị trường kim loại quý bước vào giai đoạn "nhạy cảm"
Diễn biến giá bạc hôm nay 30/11 cho thấy thị trường bạc đang bước vào giai đoạn đặc biệt nhạy cảm. Sự biến động mạnh, đi kèm tâm lý nhà đầu tư thay đổi theo từng phiên, khiến xu hướng của bạc phụ thuộc lớn vào:
Dữ liệu kinh tế vĩ mô toàn cầu
Diễn biến của USD và lợi suất trái phiếu Mỹ
Chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)
Nhu cầu tiêu thụ trong các ngành công nghiệp như pin mặt trời, điện tử, sản xuất năng lượng tái tạo
Trong bối cảnh số liệu kinh tế Mỹ có nhiều tín hiệu trái chiều, thị trường đang kỳ vọng Fed có thể duy trì chính sách ổn định trong ngắn hạn. Điều này làm giảm áp lực lên các kim loại quý và gián tiếp hỗ trợ cho đà tăng của bạc.
Tác động tới nhà đầu tư trong nước
Với mức giá hiện tại, bạc đang trở thành một trong những kênh đầu tư có nhiều biến động nhất. Nhà đầu tư trong nước cần đặc biệt chú ý tới:
Biên độ biến động lớn từng ngày
Chênh lệch giá mua – bán gia tăng
Nguy cơ đảo chiều khi thị trường xuất hiện short squeeze
Độ nhạy cảm của bạc cao hơn nhiều so với vàng
Trong khi đó, một số doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ chiến lược, tránh mua đuổi theo đà tăng nóng để hạn chế rủi ro.
Triển vọng giá bạc đầu tháng 12
Nhiều chuyên gia dự báo rằng trong những phiên đầu tháng 12, giá bạc có thể tiếp tục biến động mạnh. Bối cảnh chung cho thấy:
Lực mua vẫn hiện diện
Tâm lý thị trường khá nhạy cảm
Dòng tiền đầu cơ ảnh hưởng lớn
Giá bạc dễ chịu tác động từ tin tức kinh tế và địa chính trị
Điều này khiến việc dự đoán xu hướng của bạc trở nên phức tạp, dù xu hướng chủ đạo hiện tại vẫn là tăng.
