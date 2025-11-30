Giá vàng hôm nay 30/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 30/11, cụ thể là giá vàng miếng SJC tăng tăng phá kỷ lục lên 154,9 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 30/11: Tiếp tục tăng sốc, sau 1 tuần nhà đầu tư lãi 4,5 triệu/lượng

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 152,9 triệu đồng/lượng mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng bán ra, giá vàng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. So với đầu tuần, giá vàng miếng ở thương hiệu này tăng 4,5 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết giá vàng miếng ở mốc 152,9 triệu đồng/lượng mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng bán ra, mức giá tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 28/11 hôm qua. Tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 153,4 triệu đồng/lượng mua vào và 154,7 triệu đồng/lượng bán ra, mức giá tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua, tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151,9 triệu đồng/lượng mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng bán ra, giá vàng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cuối tuần trước.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 153,4 triệu đồng/lượng mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Giá vàng tăng 4,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua vào ở mức 151 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 154 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn DOJI tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra sau một tuần.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long mua vào ở mức 151,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra sau 1 tuần.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục được niêm yết giá mua vào ở mức 150,7 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 153,7 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 tăng thêm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, tăng 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra sau 1 tuần.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được niêm yết mua vào ở mức 151,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng 1,9 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra sau 1 tuần.

Giá vàng hôm nay 30/11 trên thế giới: Vọt lên 4.237,79 USD/ounce, lập đỉnh mới sau chuỗi tăng mạnh cả tuần

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng hôm nay 30/11, vàng giao ngay đạt 4.237,79 USD/ounce, tăng 55,5 USD/ounce so với phiên liền trước và cao hơn 173,09 USD/ounce so với cùng thời điểm tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá 26.412 VND/USD của Vietcombank, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 134,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Trong tuần giao dịch vừa qua, kim loại quý liên tục bứt phá và chạm nhiều ngưỡng cao mới khi dòng tiền đầu cơ quay trở lại mạnh mẽ. Tuần được mở màn ở vùng 4.074 USD/ounce, sau đó ghi nhận nhịp giảm nhanh xuống 4.044 USD/ounce ngay đầu phiên châu Á, nhưng vàng bật tăng liên tục ba lần, tạo nền giá vững trước khi bước vào giai đoạn tăng tốc.

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần: Tăng mạnh trên diện rộng

Ngày đầu tuần: Mở cửa chao đảo nhưng nhanh chóng phục hồi

Trong phiên Bắc Mỹ đầu tuần, vàng hai lần kiểm tra lại vùng 4.080 USD/ounce, trước khi chính thức vượt mốc 4.100 USD/ounce vào đầu giờ chiều. Đà tăng tiếp tục lan sang thị trường châu Á, kéo giá lên ngưỡng 4.152 USD/ounce, cho thấy lực mua ổn định và tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư.

Ngày thứ Ba: Thử thách ngưỡng 4.150 USD/ounce

Giá vàng bước sang ngày thứ Ba bằng việc liên tục dò lại vùng kháng cự 4.150 USD/ounce, song động lực bứt phá chưa hình thành rõ rệt. Phiên châu Âu ghi nhận nhịp điều chỉnh về 4.115 USD/ounce nhằm kiểm tra vùng hỗ trợ then chốt. Sang phiên Mỹ, giá phục hồi trở lại 4.152 USD/ounce, giữ vững mặt bằng cao của đầu tuần.

Ngày thứ Tư: Đi ngang trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn

Bước sang ngày thứ Tư, giá vàng chủ yếu dao động hẹp trong khoảng 4.145 – 4.170 USD/ounce. Khi thị trường Mỹ chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, thanh khoản giảm khiến biên độ biến động thu hẹp, nhưng các vùng hỗ trợ vẫn được giữ vững, cho thấy lực cầu không suy yếu.

Ngày thứ Năm: Đà tăng bùng nổ lần thứ hai

Tối thứ Năm đánh dấu đợt leo dốc mạnh thứ hai trong tuần. Trong phiên giao dịch châu Á, kim loại quý bật vượt mốc 4.192 USD/ounce. Sau cú bứt phá, giá lùi nhẹ về 4.155 USD/ounce để kiểm tra hỗ trợ rồi nhanh chóng phục hồi vào cuối ngày. Tâm lý tích cực của nhà đầu tư châu Á và dòng tiền tìm về tài sản an toàn là động lực quan trọng giúp vàng duy trì đà tăng.

Ngày cuối tuần: Lập đỉnh 4.237,79 USD/ounce

Phiên cuối tuần chứng kiến đà tăng mạnh nhất. Sự hưng phấn của giới đầu tư Mỹ – đặc biệt khi bạc và đồng cũng gia tăng đáng kể – đã kéo vàng tiến sát 4.200 USD/ounce ngay từ đầu phiên. Đến 13h30, giá lập đỉnh 4.237,79 USD/ounce, cao nhất trong suốt tuần. Cuối ngày, vàng gần như giữ nguyên mức tăng, phản ánh lực cầu áp đảo và xu hướng tăng giá được củng cố mạnh mẽ.

Các yếu tố có thể tác động giá vàng trong tuần tới

Tuần giao dịch mới sẽ dồn dập dữ liệu kinh tế quan trọng như ISM Manufacturing PMI, ISM Services PMI, báo cáo việc làm ADP, số liệu thất nghiệp, cùng Core PCE tháng 10 – chỉ báo lạm phát ưa thích của Fed. Đây đều là những thông tin có khả năng tạo biến động mạnh trong bối cảnh thị trường đang nhạy cảm với mọi tín hiệu vĩ mô liên quan đến chính sách tiền tệ Mỹ.



Khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy niềm tin của giới phân tích Phố Wall đã quay lại rõ rệt theo hướng lạc quan. Cùng lúc đó, nhà đầu tư cá nhân cũng củng cố kỳ vọng tăng giá sau chuỗi bứt phá mạnh của kim loại quý.

Ý kiến từ giới phân tích Phố Wall

Trong khảo sát tuần, 14 chuyên gia tham gia đánh giá xu hướng giá vàng:

11 người (79%) dự báo giá sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.

1 chuyên gia (7%) dự đoán giá giảm.

2 người (14%) cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Tỷ lệ chuyên gia lạc quan tăng mạnh nhờ diễn biến vượt trội của vàng trong tuần, đặc biệt khi tâm lý thị trường hướng về kịch bản Fed có thể sớm cắt giảm lãi suất.

Kỳ vọng từ nhà đầu tư cá nhân

Khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 260 người tham gia bình chọn:

183 người (70%) cho rằng giá vàng sẽ tăng.

29 người (11%) nhận định giá giảm.

48 người (19%) dự đoán giá đi ngang.

Tâm lý lạc quan của nhà đầu tư nhỏ lẻ được củng cố khi vàng giữ vững mức hỗ trợ 4.000 USD/ounce, một ngưỡng tâm lý quan trọng.

Ý kiến chuyên gia: Xu hướng tăng đang chiếm ưu thế, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro

Quan điểm tích cực: Vàng đang tiến gần vùng bứt phá mới

Marc Chandler – Giám đốc quản lý tại Bannockburn Global Forex – nhận định giá vàng đang hướng tới vùng có thể tạo nên cú bứt phá mới để kiểm tra lại đỉnh lịch sử. Theo ông, vàng đã tăng khoảng 2,75% trong tuần qua, mức tăng mạnh nhất trong sáu tuần.

Chandler cho rằng niềm tin vào khả năng Fed sớm hạ lãi suất cùng việc Dollar Index giảm 0,5% đang tiếp tục hỗ trợ kim loại quý. Ông đánh giá vàng đã vượt đường xu hướng giảm từ đỉnh tháng 10 (khoảng 4.381 USD) và đỉnh tháng 11 (khoảng 4.245 USD). Vùng 4.195 USD/ounce đang là kháng cự gần nhất; nếu phá vỡ, giá có thể hướng tới đỉnh cũ của tháng 11.

Quan điểm thận trọng: Áp lực chốt lời có thể quay lại

Trái ngược với xu hướng lạc quan, chuyên gia Alex Kuptsikevich của FxPro dự báo vàng có thể giảm trong tuần tới. Ông cho rằng mặc dù kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách đang hỗ trợ giá, nhưng diễn biến đàm phán hòa bình liên quan đến Ukraine có thể kéo giảm nhu cầu trú ẩn.

FxPro cũng lưu ý rằng trong ba năm qua, vàng đã tăng 170%, chủ yếu đến từ nhu cầu mạnh mẽ của ngân hàng trung ương các thị trường mới nổi. Ngoài ra, tin đồn về việc ông Kevin Hassett có thể được đề cử làm Chủ tịch Fed khiến thị trường dự đoán lãi suất có thể hạ về mức 2,75%, tạo áp lực lên đồng USD.

Dù các tổ chức tài chính lớn như UBS hay Deutsche Bank dự báo vàng có thể đạt 4.450 – 4.500 USD/ounce vào năm 2026, Kuptsikevich cảnh báo rủi ro điều chỉnh luôn hiện hữu khi vàng đã tăng 48% từ đầu năm. Theo dự báo của FxPro, giá có thể lùi về vùng 4.040 USD/ounce vào cuối tuần tới.