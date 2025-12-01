Xe máy Honda bị đẩy giá cao chót vót
G.Hưng
01/12/2025 12:43 PM (GMT+7)
Trước đó, Honda đã mở bán ra thị trường 3 mẫu xe máy model 2026 gồm Lead, SH và Air Blade.
Thông tin xe máy nhãn hiệu Honda trên thị trường bị đẩy giá lên mức cao chót vót, chênh cả chục triệu đồng so với giá đề xuất của công ty thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng những ngày gần đây.
Trước đó, Honda đã mở bán ra thị trường 3 mẫu xe máy model 2026 gồm Lead, SH và Air Blade. Trong khi giá đề xuất của chiếc Lead đời mới nhất chỉ từ 39,5-45,65 triệu đồng thì trên thị trường TP HCM, mẫu xe này có giá bán lẻ dao động từ 49,5-49,9 triệu đồng/chiếc, tùy bản, tức chênh lệch lên 4-10 triệu đồng.
Mẫu Air Blade 160 đời 2026 được bán tại đại lý với giá 63,85-65,15 triệu đồng/chiếc, cao hơn khoảng 7 triệu đồng so với giá đề xuất. Air Blade 125 mẫu mới tại đại lý có giá 46,15-50 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất 2-4 triệu đồng.
Chiếc SH 160 mới có giá bán lẻ 97,4-111,75 triệu đồng, còn giá đề xuất từ hãng là 95,09-104,29 triệu đồng, tức chênh lệch từ 2-7 triệu đồng/chiếc. Còn mẫu SH 125 mới tại đại lý có giá bán lẻ 80,8-89,35 triệu đồng trong khi giá đề xuất chỉ 76,5-85,5 triệu đồng.
Lý giải việc giá 3 mẫu xe máy Honda trên thị trường bị đẩy lên cao chót vót, các đại lý cho biết do 3 mẫu này ra mắt ngay vào dịp cuối năm, thời điểm người tiêu dùng có nhu cầu mua xe máy lớn nhất trong năm, dẫn đến cầu cao hơn cung. Thực tế, các đại lý mới được giao 3 mẫu này đợt đầu tiên với số lượng còn khiêm tốn nên không đủ hàng bán cho khách.
Giám đốc một công ty kinh doanh xe máy tại TP HCM phỏng đoán có thể hãng xe Honda muốn đại lý nhập các mẫu xe khác với số lượng lớn hơn thì mới được nhận số lượng 3 mẫu xe mới nhiều hơn, nói cách khác là "bia kèm lạc". Mặt khác, Honda có thể cũng muốn tạo điều kiện cho các đại lý thu lãi lớn từ 3 mẫu xe mới bởi trong năm qua, nhiều mẫu xe bán rất chậm, thậm chí phải bán lỗ, nhất là dòng xe số.
Theo ghi nhận của phóng viên, các đại lý Honda thời điểm này hầu như không có sẵn hoặc có khá ít 3 mẫu xe Lead, Air Blade và SH đời 2026. Tại một đại lý ở khu vực vòng xoay Hàng Xanh (TP HCM), chỉ có 1 chiếc Lead đời 2026. Hai mẫu xe Air Blade và SH do mở bán sau nên vẫn còn xe để giao cho khách, song số lượng không nhiều.
Trong khi đó, một số đại lý Honda cho hay do các mẫu xe máy bản mới nhất có giá quá cao nên đa phần khách chỉ đến xem, có tâm lý chờ giá giảm mới quyết định móc hầu bao.
