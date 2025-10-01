Tin hot thị trường ngày 1/10: Thu hồi lô thuốc kháng sinh trẻ em Pyfaclor Kid do vi phạm chất lượng

Tin hot thị trường ngày 1/10: Đề xuất thu 300.000 đồng lệ phí cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định mức thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Theo đó, mức lệ phí được đề xuất là 300.000 đồng/chứng chỉ đối với cấp mới và 200.000 đồng/chứng chỉ đối với cấp lại, tương đương các lĩnh vực khác như lưu trữ. Trường hợp cấp lại do lỗi của cơ quan nhà nước hoặc thay đổi địa giới hành chính thì không phải nộp phí.

Bộ Xây dựng cho biết chi phí thực tế để cấp chứng chỉ khoảng 307.991 đồng/hồ sơ, tuy nhiên theo Luật Phí và lệ phí, mức thu không nhằm bù đắp chi phí mà chỉ mang tính quản lý, đồng bộ với ngân sách nhà nước. Thông tư mới sẽ thay thế, tích hợp quy định hiện hành trong Thông tư 74/2022 để bảo đảm thống nhất với Luật Ngân sách Nhà nước 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), hiện có hơn 300.000 môi giới đang hành nghề, nhưng chỉ khoảng 40.000 người có chứng chỉ hợp pháp. Việc ban hành quy định mới được kỳ vọng góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, minh bạch hóa quản lý và tạo thuận lợi cho cá nhân trong quá trình xin cấp, cấp lại chứng chỉ.

Tin hot thị trường ngày 1/10: Thu hồi lô thuốc kháng sinh trẻ em do vi phạm chất lượng

Cục Quản lý Dược vừa quyết định thu hồi toàn quốc lô thuốc kháng sinh cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid (Cefaclor 125mg) do vi phạm chất lượng. Lô thuốc có số đăng ký VD-26427-17, số lô 410923, sản xuất ngày 13/9/2023, hạn dùng đến 13/9/2026, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Pymepharco sản xuất và được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc.

Kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Trị và Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM cho thấy lô thuốc không đạt tiêu chuẩn về tính chất và định lượng, được xếp vào vi phạm mức độ 2. Theo Cục Dược, vi phạm mức độ này không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng nhưng có thể làm giảm hiệu quả điều trị, kéo dài thời gian dùng thuốc, tốn kém chi phí và ảnh hưởng bất lợi nếu người bệnh dùng liều cao hoặc kéo dài.

Pyfaclor Kid thuộc nhóm kháng sinh, thường chỉ định cho các bệnh viêm tai giữa, viêm xoang, viêm họng, viêm amidan và nhiễm khuẩn hô hấp. Cục Quản lý Dược yêu cầu Pymepharco ngừng kinh doanh, thu hồi và xử lý toàn bộ lô thuốc vi phạm, đồng thời chịu trách nhiệm chi phí thu hồi và bồi thường thiệt hại theo quy định.

Tin hot thị trường ngày 1/10: Trộm 48 thùng linh kiện 2,5 tỷ đồng, đem bán phế liệu

Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Hữu Ninh và Nguyễn Tất Tùng (cùng sinh năm 1998, trú tại xã Bình Nguyên) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, một doanh nghiệp tại xã Bình Tuyền phát hiện mất 48 thùng linh kiện điện tử trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng và trình báo công an.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Ninh là công nhân kho của công ty, đã rủ Tùng – lái xe – cùng thực hiện vụ trộm. Chiều 19/9, Ninh vận chuyển số thùng hàng ra cửa kho, sau đó Tùng lái xe tải vào để bốc lên xe và dùng giấy tờ giả qua mặt bảo vệ. Hai đối tượng tháo dỡ thùng, cho linh kiện vào bao tải rồi bán cho một cơ sở phế liệu được 45 triệu đồng. Số tiền này được chia cho Ninh 30 triệu, Tùng 15 triệu.

Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan điều tra đã làm rõ và bắt giữ cả hai. Các lệnh tố tụng của Cơ quan CSĐT đã được VKSND khu vực 8 tỉnh Phú Thọ phê chuẩn. Đến ngày 28/9, toàn bộ vật chứng đã được thu hồi. Vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.