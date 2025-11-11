Giá vàng hôm nay 11/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 11/11 ở trong nước, giá vàng miếng trong nước tăng mạnh vượt 150 triệu đồng so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 11/11: Vàng miếng bất ngờ tăng dựng đứng

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 148,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 148,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,7 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Đối với vàng nhẫn, tăng - giảm trái chiều ở các thương hiệu, mức tăng - giảm cao nhất là 1,8 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất là 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá bán ra của vàng miếng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 300.000 đồng/lượng) - 147,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 145,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 147,2 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Giá vàng hôm nay 11/11 trên thế giới: Tăng mạnh lên mức cao nhất trong hai tuần, vượt ngưỡng 4.080 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 4h00 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay 11/11 trên thị trường thế giới được ghi nhận ở mức 4.081,45 USD/ounce, tăng 81,27 USD/ounce so với cùng thời điểm tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank (26.361 VND/USD), vàng thế giới hiện tương đương khoảng 129,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).



Giá vàng toàn cầu đang trong xu hướng tăng mạnh nhất trong hai tuần, chủ yếu nhờ các tín hiệu tiêu cực từ nền kinh tế Mỹ. Những báo cáo gần đây cho thấy thị trường lao động Mỹ đang yếu đi rõ rệt, trong khi niềm tin người tiêu dùng rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 3,5 năm. Điều này khiến giới đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ sớm cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới.

Ngoài ra, đồng USD suy yếu trong những phiên gần đây cũng tạo thêm động lực cho vàng đi lên, khi kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Cụ thể, giá vàng giao ngay đã tăng 2,03%, đạt đỉnh cao nhất kể từ ngày 27/10. Tương tự, giá vàng kỳ hạn tháng 12 trên sàn COMEX của Mỹ cũng tăng 2%, lên 4.090,50 USD/ounce.

Lo ngại về sức khỏe kinh tế Mỹ thúc đẩy nhu cầu trú ẩn

Theo các chuyên gia phân tích, nguyên nhân chính dẫn đến đà tăng mạnh của vàng là những lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ. Việc làm giảm sút, cùng với tâm lý tiêu dùng yếu, đang phản ánh sức ép lớn từ đợt đóng cửa chính phủ kéo dài — một trong những nguyên nhân khiến tăng trưởng Mỹ có nguy cơ rơi vào vùng âm.

Một cố vấn kinh tế của Nhà Trắng thậm chí cảnh báo, nếu tình trạng này tiếp diễn, GDP Mỹ có thể sụt giảm đáng kể, buộc Fed phải nới lỏng chính sách tiền tệ sớm hơn dự kiến. Trong bối cảnh đó, giới đầu tư đổ xô tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn, thay vì giữ tài sản ở các kênh rủi ro như chứng khoán hay tiền kỹ thuật số.

Hiện tại, thị trường đang định giá tới 65% khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong kỳ họp tháng 12. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, giá vàng được dự báo sẽ còn leo cao hơn nữa.

Triển vọng giá vàng: Có thể tiến gần mốc 5.000 USD/ounce

Theo Ngân hàng Saxo, vàng có thể tăng mạnh trong 12 tháng tới, thậm chí tiệm cận ngưỡng 5.000 USD/ounce, nếu các điều kiện vĩ mô tiếp tục bất ổn. Cùng với đó, giá của các kim loại quý khác cũng tăng đồng loạt: bạc tăng 3,4%, bạch kim tăng 1,7%, và palladium tăng 2,2% — cho thấy xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn đang diễn ra trên diện rộng.

Giới phân tích nhận định, trong giai đoạn từ 10 – 15/11, thị trường vàng sẽ chịu tác động mạnh từ các dữ liệu việc làm mới của Mỹ, khả năng chính phủ mở cửa trở lại, cùng những tín hiệu mới về chính sách lãi suất của Fed.

Dự báo ngắn hạn: Có thể điều chỉnh nhẹ trước khi tăng tiếp

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể giảm điều chỉnh nhẹ khi tâm lý lo ngại suy thoái dịu bớt. Sự hồi phục của nền kinh tế Mỹ, cùng với việc dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán, có thể khiến vàng tạm thời mất đà tăng.

Bên cạnh đó, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc gần đây đã phần nào giảm căng thẳng thương mại, giúp nhà đầu tư bớt lo ngại và làm triển vọng ngắn hạn của vàng kém tích cực hơn. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhấn mạnh đây chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật tạm thời, không làm thay đổi xu hướng tăng trong trung và dài hạn.

Dài hạn: Vàng vẫn được kỳ vọng bứt phá mạnh

Nhiều định chế tài chính lớn như World Bank, Citi, Goldman Sachs và JPMorgan đều nâng dự báo giá vàng cho giai đoạn 2025–2026. Hiện không còn tổ chức nào dự báo giá vàng dưới 3.500 USD/ounce; thay vào đó, các mục tiêu mới đều nằm trong khoảng 4.500 – 5.500 USD/ounce, thậm chí có dự báo cao hơn.

Các dự báo này được xây dựng dựa trên dữ liệu kinh tế vĩ mô thực tế, trong đó sự dịch chuyển tài sản từ trái phiếu và tiền tệ sang vàng đang trở thành một xu hướng dài hạn. Nhiều chuyên gia coi vàng là “chuẩn giá trị mới” trong bối cảnh lạm phát toàn cầu và nợ công ngày càng tăng.



Một yếu tố khác hỗ trợ mạnh cho đà tăng của vàng là làn sóng mua vào của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là nhóm BRICS (bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi). Việc tăng cường dự trữ vàng được xem là chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD và xây dựng hệ thống thanh toán độc lập với phương Tây.

Trong khi đó, các quỹ đầu tư toàn cầu cũng đang gia tăng nắm giữ vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro. Khi trái phiếu Mỹ mất sức hấp dẫn và đồng USD suy yếu, vàng lại càng khẳng định vị thế “tiền thật” thay vì chỉ là hàng hóa đầu cơ.



Nhiều chuyên gia nhận định, xu hướng tăng giá vàng trong vài năm tới là rõ ràng và bền vững. Dòng tiền toàn cầu đang dần rút khỏi các tài sản tài chính rủi ro để tìm đến những kênh bảo toàn giá trị, trong đó vàng, bạc và các kim loại quý khác được ưu tiên hàng đầu.

Khi nền kinh tế thế giới vẫn đối mặt với rủi ro lạm phát, địa chính trị và biến động tiền tệ, vàng được xem là bến đỗ an toàn cho cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức. Với bối cảnh hiện tại, nhiều chuyên gia cho rằng mốc 5.000 USD/ounce không còn quá xa, nếu Fed thực sự chuyển hướng chính sách sang nới lỏng trong năm tới.



Giá vàng hôm nay 11/11 tăng mạnh, đạt mức 4.081,45 USD/ounce, cao nhất trong hai tuần. Sự yếu đi của kinh tế Mỹ, kỳ vọng Fed sớm giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn tăng cao là những động lực chính thúc đẩy đà tăng này. Dù ngắn hạn có thể điều chỉnh nhẹ, xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn được củng cố vững chắc, khi các yếu tố kinh tế, chính trị và dòng tiền toàn cầu đều đang nghiêng về phía kim loại quý.