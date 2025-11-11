Tin hot thị trường ngày 11/11: Buộc tiêu hủy Oral care gel, Nanotech AG+ và Kam For Kids

Tin hot thị trường ngày 11/11: Hai công ty kinh doanh vàng bị xử phạt

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 13 vừa quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải do vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền. Quyết định ký ngày 3/11, sau đợt thanh tra chuyên đề từ 16/9 đến 1/10 về việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh vàng. Kết quả cho thấy hai doanh nghiệp cơ bản thực hiện nghĩa vụ kế toán, thuế, hóa đơn, công bố tiêu chuẩn hàng hóa và niêm yết giá, nhưng để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền.

Tại Ngọc Thẩm, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp ban hành quy định nội bộ không đầy đủ; không thu thập đầy đủ thông tin khách hàng, không phân loại rủi ro; không báo cáo 1.662 giao dịch giá trị lớn; chưa đánh giá rủi ro, chưa lưu trữ hồ sơ nhận biết khách hàng và kết quả phân tích giao dịch. Doanh nghiệp bị phạt hơn 1 tỷ đồng với 4 hành vi vi phạm.

Ngọc Hải vi phạm tương tự: quy định nội bộ thiếu, không phân loại rủi ro, chưa có hệ thống nhận diện khách hàng nước ngoài có ảnh hưởng chính trị, không báo cáo 32 giao dịch lớn, chưa đánh giá rủi ro và lưu trữ hồ sơ; bị phạt 775 triệu đồng. Tổng mức phạt gần 1,8 tỷ đồng. NHNN yêu cầu hai doanh nghiệp khắc phục triệt để, bảo đảm tuân thủ trong lĩnh vực có rủi ro cao.

Tin hot thị trường ngày 11/11: Buộc tiêu hủy các sản phẩm Oral care gel, Nanotech AG+ và Kam For Kids

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết đã ban hành Quyết định ngày 7/11 xử phạt Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông (địa chỉ: Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, Bắc Ninh) vì vi phạm trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Doanh nghiệp bị xác định sản xuất sản phẩm Oral care gel (số tiếp nhận 188/21/CBMP-BN, lô 310325/MP) không đúng công thức đã công bố; đồng thời kinh doanh ba sản phẩm có nhãn ghi công dụng “không đúng bản chất, không đúng sự thật”, gồm Oral care gel, Nanotech AG+ và Kam For Kids, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm đã bán gần 100 triệu đồng.

Với sai phạm trên, Cục quyết định phạt tiền 120.000.000 đồng; buộc thu hồi và tiêu hủy ba sản phẩm vi phạm: Oral care gel (lô 310325/MP, NSX 08/3/2025), Nanotech AG+ (số tiếp nhận 78/19/CBMP-BN, lô 221123/MP) và Kam For Kids (số tiếp nhận 39/22/CBMP-BN, lô 420325/MP).

Công ty phải nộp lại số tiền thu lợi 99.837.177 đồng và phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định.

Tin hot thị trường ngày 11/11: Nâng hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân lên 300 triệu đồng/tháng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 41 sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2024 về dịch vụ trung gian thanh toán (TGTT), đáng chú ý là nâng hạn mức giao dịch qua ví điện tử cá nhân từ 100 triệu đồng lên 300 triệu đồng/tháng. Thông tư yêu cầu các tổ chức cung ứng TGTT thường xuyên rà soát, bảo đảm khách hàng chỉ sử dụng nguồn tiền hợp lệ (tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử) cho các giao dịch trên trình duyệt/ứng dụng theo quy định pháp luật.

Quy định mới bổ sung yêu cầu gặp mặt trực tiếp và đối chiếu thông tin sinh trắc học với chủ ví hoặc người đại diện (trừ trường hợp mở ví bằng phương thức điện tử), đồng thời kiểm tra, xác minh số điện thoại khi khách hàng mở ví và đăng ký giao dịch bằng phương tiện điện tử. Các tổ chức cung ứng còn có trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ đối soát khi được yêu cầu đối với giao dịch chuyển tiền giữa các ví hoặc giữa ví với tài khoản VND, thẻ ghi nợ.

Về quản trị rủi ro, tổ chức ví điện tử phải cập nhật thông tin khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác, tuân thủ đầy đủ quy định nội bộ về mở và sử dụng ví; đồng thời báo cáo NHNN khi đổi tên thương mại/thương hiệu ví, hoặc khi cung ứng dịch vụ để khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài.