Sự kiện có sự tham dự của đại diện các lãnh đạo Hội chữ thập đỏ địa phương, Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em địa phương, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, cùng nhiều tổ chức xã hội, chuyên gia, doanh nghiệp và đại diện các Food Bank địa phương. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện “Diễn đàn Thực phẩm Bền vững – Food Forum 2025”.

Hội nghị giới thiệu mô hình thực phẩm Khẩn cấp thích ứng biến đổi Khí hậu và ra mắt dự án cộng đồng đặc sản vùng cao.

Hội nghị là diễn đàn quan trọng nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong ứng phó lương thực khẩn cấp, quản trị mô hình an toàn thực phẩm, đồng thời định hướng phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp tại Việt Nam.

Các nội dung trọng tâm tại hội nghị gồm: An toàn vệ sinh thực phẩm trong quản lý và vận hành bếp ăn từ thiện; Mô hình tái chế rác thải thực phẩm tại trường học và địa phương – Green Hero; Mô hình thực phẩm khẩn cấp thích ứng biến đổi khí hậu.

Tại đây, đã ra mắt dự án cộng đồng “Đặc sản vùng cao” sáng kiến do Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam khởi xướng, hướng tới kết nối và lan tỏa giá trị nông sản bản địa, đồng thời thúc đẩy sinh kế xanh, tiêu thụ bền vững và lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Dự án hướng đến việc đưa đặc sản chất lượng cao từ núi rừng, cao nguyên đến với người tiêu dùng đô thị, hình thành vòng tròn giá trị xanh - an sinh - cộng đồng.

Giới thiệu về mô hình cho các đại biểu

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Tuấn Khởi – Chủ tịch Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam chia sẻ: “Biến đổi khí hậu đang đe dọa an ninh lương thực. Mô hình thực phẩm khẩn cấp thích ứng biến đổi khí hậu giúp hỗ trợ người dân kịp thời và xây dựng hệ thống cứu trợ bền vững, giảm lãng phí và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Đồng thời, tại hội nghị Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam đã dự án cộng đồng “Đặc sản vùng cao” mỗi sản phẩm mang hương vị núi rừng và niềm tự hào của đồng bào dân tộc. Ví dụ như mua một gói trà Shan Tuyết hay một tấm thổ cẩm, người tiêu dùng đang đồng hành cùng Food Bank trao bữa ăn, học bổng và cơ hội sống tốt hơn cho trẻ em miền núi.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khởi, nền tảng thương mại điện tử www.dacsanvungcao.vn sẽ chính thức vận hành vào cuối năm 2025, với bốn nhóm sản phẩm chủ lực: Đặc sản ẩm thực: thịt, măng, rượu, gia vị, nông sản khô. Nông sản sạch vùng cao: chè, mật ong, ngũ cốc, thảo dược. Thủ công – văn hóa bản địa: thổ cẩm, mây tre, trang sức. Đặc sản theo tỉnh: Hà Giang, Sơn La, Lào Cai, Đắk Lắk,…

Mỗi đơn hàng trên hệ thống sẽ trích 5 – 10% doanh thu cho chương trình “Bữa ăn cho trẻ em vùng cao”, tạo nguồn quỹ nuôi dưỡng và phát triển bền vững cho các hoạt động cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống và dinh dưỡng cho trẻ em vùng khó khăn.