Bitcoin có thể tăng vọt lên 150.000 USD sau khi Fed hạ lãi suất?
Phương Đăng (theo DL News)
01/11/2025 9:21 AM (GMT+7)
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối tháng 10 và giới đầu tư đang tin rằng Bitcoin có thể lập đỉnh mới 150.000 USD vào cuối năm nay - bất chấp đợt điều chỉnh ngắn hạn sau thông báo của Fed.
Bitcoin sẽ có cú tăng giá ngoạn mục?
Theo chuyên gia tiền số Annabelle Huang, cựu đối tác điều hành tại quỹ đầu tư Amber Group và hiện là nhà sáng lập Altius, việc “bán tháo theo tin tức” sau khi Fed cắt giảm lãi suất chỉ mang tính tạm thời, không làm suy yếu xu hướng tăng dài hạn của Bitcoin.
Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng lưu ý rằng thị trường có thể đối mặt một số “cơn gió ngược” trước cuộc họp Fed tiếp theo vào tháng 12, do biến động mạnh khiến nhà đầu tư thận trọng. Bà Huang cho rằng bất kỳ nhịp giảm nào dưới mốc 100.000 USD cũng đều là cơ hội để nhà đầu tư mua vào.
Hiện Bitcoin đang giảm sâu so với đỉnh lịch sử ngày 6/10, giao dịch quanh mốc 108.323 USD hôm 31/10. Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy, các quỹ ETF Bitcoin đã ghi nhận 470 triệu USD dòng vốn rút ra trong ngày 29/10, nhưng tổng dòng vốn ròng dương trong tháng 10 vẫn vượt 4 tỷ USD – cho thấy dòng tiền lớn vẫn tiếp tục chảy vào thị trường.
Không chỉ riêng bà Huang, nhiều chuyên gia khác cũng nhận định xu hướng tăng của Bitcoin vẫn chưa dừng lại. Greg Magadini, Giám đốc mảng phái sinh tại Amberdata, cho biết: “Miễn là thanh khoản vẫn dồi dào, chúng tôi kỳ vọng thị trường tiền số sẽ tiếp tục đi lên đến cuối năm".
Dẫu vậy, Magadini cảnh báo đỉnh chu kỳ 4 năm của Bitcoin có thể rơi vào khoảng tháng 11, nên nhà đầu tư cần lưu ý rủi ro điều chỉnh ngắn hạn.
Bối cảnh vĩ mô còn nhiều bất ổn
Mọi sự chú ý hiện dồn về cuộc họp FOMC tháng 12, khi Fed được kỳ vọng sẽ chấm dứt chương trình thắt chặt định lượng (QT) và bước vào giai đoạn nới lỏng mạnh hơn.
“Chúng ta vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ cắt giảm lãi suất. Thanh khoản dồi dào hơn sẽ giúp đẩy giá tài sản lên và giảm biến động của Bitcoin", ông Magadini nhận định.
Theo CME FedWatch Tool, xác suất Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là 70%. Tuy nhiên, Ed Yardeni, Chủ tịch Yardeni Research, lại tỏ ra thận trọng. Ông cho rằng Fed có thể không cắt thêm lãi suất trong năm nay, khi Chủ tịch Jerome Powell bày tỏ sự không chắc chắn về chính sách sắp tới.
“Một số thành viên FOMC có thể lo rằng việc nới lỏng tiền tệ đang làm tăng rủi ro bất ổn tài chính. Họ có lẽ không muốn kích thích quá mức tâm lý hưng phấn trên thị trường chứng khoán – và chúng tôi đồng tình với họ", ông Yardeni nói.
