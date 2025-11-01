Standard Chartered dự báo lạc quan về Việt Nam. Ảnh: RNA.

Trong báo cáo kinh tế vĩ mô gần đây nhất, Standard Chartered cũng đã điều chỉnh triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2026, từ 6.2% lên mức khả quan là 7.2%.

Vai trò ngày càng tăng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Một yếu tố quan trọng được Ngân hàng Standard Chartered nhấn mạnh là vai trò ngày càng mở rộng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự gia tăng này phần lớn được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại mạnh mẽ của Việt Nam và việc hội nhập sâu rộng vào thương mại quốc tế thông qua các hiệp định thương mại tự do.

Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt mức đáng kinh ngạc 42.7 tỷ USD, tăng 24.7% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng ấn tượng này được dẫn dắt bởi các ngành hàng chủ chốt như điện tử và máy tính (tăng 66.2%), điện thoại (tăng 17.5%) và máy móc (tăng 11.6%).

Đồng thời, kim ngạch nhập khẩu tăng 24.9% lên 39.8 tỷ USD, trong đó hàng điện tử và linh kiện máy tính (tăng 43.6%) và máy móc (tăng 33.6%) dẫn đầu. Những con số này cho thấy sự mở rộng ổn định về sản xuất và năng lực công nghiệp tại Việt Nam.

Vị thế bên ngoài kiên cường và phục hồi kinh tế

Ngân hàng Standard Chartered nhấn mạnh vị thế đối ngoại vững mạnh của Việt Nam, được củng cố bởi thương mại vững chắc và triển vọng tỷ giá hối đoái ổn định.

Sau khi bị suy giảm do đồng USD mạnh lên, dự kiến dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ được khôi phục. Điều này phản ánh sự ổn định kinh tế vĩ mô được cải thiện và hoạt động thương mại lành mạnh.

Một chỉ báo kinh tế tích cực khác là tăng trưởng tín dụng trong nước cũng tăng tốc, cho thấy nền kinh tế tiếp tục phục hồi mà không cần phải cắt giảm lãi suất chính sách.

Tăng trưởng tín dụng hiện tại vượt 15% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy niềm tin kinh doanh đang tăng lên và nhu cầu vay vốn cao hơn. tài chính.

Ngân hàng cũng chỉ ra rằng tăng trưởng cho vay vẫn mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi các điều kiện thanh khoản thuận lợi và các sáng kiến của chính phủ nhằm kích thích tăng trưởng.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là động lực tăng trưởng chính

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn là một yếu tố đóng góp đáng kể vào tăng trưởng. Trong chín tháng đầu năm 2025, vốn FDI giải ngân tăng 8.5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 18.8 tỷ USD, trong khi vốn FDI đăng ký tăng 15.2% lên 28.5 tỷ USD.

Nhìn về tương lai, các nhà kinh tế của Standard Chartered dự đoán lãi suất tái cấp vốn sẽ duy trì ở mức 4.5% trong thời gian còn lại của năm nay và năm 2026, với các điều kiện thuận lợi khuyến khích đầu tư và mở rộng.

Ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan tại Standard Chartered, đánh giá cao khả năng phục hồi và thích ứng của Việt Nam, được thể hiện qua dòng vốn FDI mạnh mẽ và tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ.

Những yếu tố này đã củng cố vai trò chiến lược của Việt Nam trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và cho thấy triển vọng lạc quan về sự tăng trưởng kinh tế liên tục.

Ngân hàng cũng giữ nguyên dự báo tỷ giá USD/VND ở mức 26,300 đồng cho năm nay và 26,750 đồng cho năm 2026, đồng thời hạ dự báo lạm phát xuống còn 3.4% cho năm 2025 và 3.7% cho năm tới. Những con số cập nhật này dựa trên đà tăng trưởng mạnh hơn dự kiến và áp lực giá cả đang giảm bớt.

