“Cất cánh” cùng khát vọng Việt Nam - Ấn Độ: Hành trình khởi nghiệp xuyên biên giới

+ aA -

Gia Linh

07/11/2025 5:07 PM (GMT+7)

Trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của đổi mới sáng tạo toàn cầu, hơn 600 ý tưởng khởi nghiệp từ Việt Nam và Ấn Độ đã cùng hội tụ trong Chuyến bay Khởi nghiệp - hành trình nơi 14 dự án xuất sắc nhất sẵn sàng cất cánh kiến tạo tương lai.

14 dự án xuất sắc sẵn sàng “bay cao”

Chuyến bay Khởi nghiệp (Startup Flight) là sáng kiến chiến lược được phối hợp triển khai bởi Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam, Vườn ươm Sáng tạo Amity (Ấn Độ) và Vietjet. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm, mà còn là kiến tạo một hành lang đổi mới xuyên biên giới, kết nối sức sáng tạo bùng nổ của thanh niên Việt Nam - Ấn Độ.

Lễ công bố sáng kiến “Chuyến bay khởi nghiệp” diễn ra tại TP.HCM vào tháng 8 vừa qua với sự tham dự của đại diện Chính phủ, lãnh đạo thành phố và chuyên gia từ Viện Công nghệ Ấn Độ. Ảnh: VJ

Vượt qua cuộc sàng lọc khốc liệt từ hơn 600 hồ sơ đăng ký, 14 dự án ưu tú đã chính thức giành được “vé vàng” tham dự Bootcamp tại Ấn Độ từ ngày 10 đến 13/11/2025. Đây là "phòng thí nghiệm thực tế" nơi các ý tưởng được chuyên gia, mentor và nhà đầu tư quốc tế trực tiếp "thử lửa", hoàn thiện mô hình và săn tìm cơ hội gọi vốn.

Ông Ojasvi Babber, CEO tại Vườn ươm Sáng tạo Amity, nhận định: “Cầu nối đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Ấn Độ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự cộng hưởng về giá trị và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau chính là lý do khiến chương trình nhận được hơn 600 ý tưởng đăng ký chỉ trong thời gian ngắn. Chuyến bay Khởi nghiệp phản ánh sinh động cho tinh thần hợp tác xuyên biên giới và khát vọng vươn tầm toàn cầu của thế hệ doanh nhân trẻ hai nước.”

14 đội thi và cá nhân xuất sắc sẽ chính thức tham dự Bootcamp tại Ấn Độ từ ngày 10 đến 13/11/2025. Ảnh: minh họa

Các dự án xuất sắc lọt vào vòng trong trải rộng trên bốn lĩnh vực mũi nhọn: Phần mềm & Dữ liệu/AI, Thương mại điện tử & Bán lẻ, Công nghệ giáo dục (EdTech), và Giao thông vận tải & Logistics - phản ánh bức tranh sôi động và đa dạng của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam - Ấn Độ.

Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại, Trưởng Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, nhấn mạnh: “Chuyến bay Khởi nghiệp là cầu nối thiết thực giữa hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Ấn Độ. Chương trình không chỉ kết nối các startup, mà còn mở ra cơ hội phát triển thị trường, hợp tác công nghệ và đầu tư song phương. Chúng tôi tin rằng những kết quả từ hành trình này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.”

Chương trình là minh chứng tiêu biểu cho mô hình hợp tác công - tư hiệu quả, cùng kiến tạo nền tảng hợp tác thực chất hướng tới phát triển bền vững, đồng thời góp phần hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, tăng cường gắn kết khu vực giữa hai quốc gia và khẳng định vai trò của hợp tác công - tư như một động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và lan tỏa giá trị phát triển toàn diện.

Chắp cánh khát vọng sáng tạo và phát triển bền vững

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển, mạng bay kết nối hai nước cũng không ngừng mở rộng, các đường bay Vietjet đang kết nối các đô thị lớn nhất của Ấn Độ là New Delhi, Mumbai, Kochi, Ahmedabad, Bengaluru và Hyderabad với các thành phố tại Việt Nam, mở ra những cơ hội hợp tác chưa từng có giữa hai quốc gia.

Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay kết nối Việt Nam – Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch và đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia năng động. Ảnh: VJ

Các hoạt động như Chuyến bay khởi nghiệp không chỉ là sân chơi sáng tạo, mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội hợp tác và đầu tư mới cho Việt Nam và Ấn Độ. Đồng hành với Chuyến bay khởi nghiệp, Vietjet tiếp tục góp phần vun đắp quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ, tạo ra giá trị kinh tế bền vững thông qua kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác và lan tỏa tri thức toàn cầu.

“Đổi mới sáng tạo chỉ bền vững khi các hệ sinh thái cùng phát triển. Việt Nam và Ấn Độ sở hữu những thế mạnh bổ trợ về công nghệ, con người và thị trường. Chúng tôi kỳ vọng Chuyến bay Khởi nghiệp sẽ biến những điểm mạnh riêng lẻ thành sức mạnh chung, tạo nền tảng cho hành trình hợp tác lâu dài và bền vững giữa doanh nhân trẻ hai nước.” - Bà Nguyễn Bảo Thuý - Chuyên gia Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, Trưởng Ban Tổ chức Startup Flight 2025, chia sẻ.

Sau Bootcamp đầy thử thách tại Ấn Độ, Việt Nam sẽ là điểm hẹn của vòng chung kết vào tháng 12/2025, nơi những ý tưởng táo bạo nhất cất cánh trên sân khấu quốc tế, mở ra chân trời hợp tác và sáng tạo không giới hạn. Bởi Chuyến bay Khởi nghiệp không dừng lại ở một cuộc thi - đó là khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình, nơi thế hệ startup Việt Nam và Ấn Độ cùng chung khát vọng kiến tạo tương lai bền vững.

Tham khảo thêm
TP.HCM đẩy nhanh dự án nâng cấp Quốc lộ 13 huyết mạch kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

TP.HCM đẩy nhanh dự án nâng cấp Quốc lộ 13 huyết mạch kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

07/11/2025 5:07 PM

Dự báo kịch bản thị trường bất động sản phía Nam các tháng cuối năm 2025

Dự báo kịch bản thị trường bất động sản phía Nam các tháng cuối năm 2025

07/11/2025 5:07 PM

Icon
Bitcoin có thể tăng vọt lên 150.000 USD sau khi Fed hạ lãi suất?

Bitcoin có thể tăng vọt lên 150.000 USD sau khi Fed hạ lãi suất?

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối tháng 10 và giới đầu tư đang tin rằng Bitcoin có thể lập đỉnh mới 150.000 USD vào cuối năm nay - bất chấp đợt điều chỉnh ngắn hạn sau thông báo của Fed.

Hưng Yên ra mắt nền tảng trợ lý ảo cán bộ, công chức

Hưng Yên ra mắt nền tảng trợ lý ảo cán bộ, công chức

Tỉnh Hưng Yên vừa ra mắt nền tảng trợ lý ảo cán bộ, công chức tỉnh Hưng Yên. Đây là một trong những bước tiến nổi bật của tỉnh này trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động hành chính và điều hành công việc.

TP.HCM đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm: Thúc giải ngân đầu tư công, gỡ vướng giải phóng mặt bằng

TP.HCM đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm: Thúc giải ngân đầu tư công, gỡ vướng giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo UBND TP.HCM vừa kiểm tra tiến độ giải ngân đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại khu vực Bình Dương (cũ), yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo tiến độ thi công hạ tầng vùng liên kết

Thị trường châu Á tăng mạnh nhờ hy vọng thỏa thuận Mỹ-Trung khi ông Trump công du châu Á

Thị trường châu Á tăng mạnh nhờ hy vọng thỏa thuận Mỹ-Trung khi ông Trump công du châu Á

Cổ phiếu trên các sàn châu Á đồng loạt tăng trong phiên giao dịch sáng thứ Hai, giữa lúc giới đầu tư kỳ vọng vào sự hạ nhiệt trong căng thẳng Mỹ - Trung và những tiến triển mới trong các thỏa thuận thương mại khu vực nhân chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vàng vượt trái phiếu Mỹ lần đầu tiên trong 30 năm: Các ngân hàng trung ương ồ ạt “chạy khỏi USD'

Vàng vượt trái phiếu Mỹ lần đầu tiên trong 30 năm: Các ngân hàng trung ương ồ ạt “chạy khỏi USD"

Lần đầu tiên kể từ giữa thập niên 1990, lượng vàng mà các ngân hàng trung ương nước ngoài nắm giữ đã vượt qua lượng trái phiếu kho bạc Mỹ. Cột mốc này cho thấy sự thay đổi sâu sắc trong cách giới tài chính toàn cầu nhìn nhận về “an toàn”, “thanh khoản” và “niềm tin”, theo BeInCrypto.

Chuyên viên mua bán vàng thành nghề hot, lương thưởng 'khủng' nhờ cơn sốt vàng

Chuyên viên mua bán vàng thành nghề hot, lương thưởng "khủng" nhờ cơn sốt vàng

Giá vàng tăng vọt và nhu cầu đầu tư vào kim loại quý bùng nổ đang tạo ra một “cuộc săn người” quy mô toàn cầu trong giới tài chính. Các tập đoàn giao dịch vàng, các quỹ đầu cơ và ngân hàng đang tranh giành những chuyên viên mua bán vàng chuyên nghiệp, khiến mức lương và thưởng trong ngành này tăng vọt, theo Bloomberg.

Thời sự

Mỹ bị cuốn vào làn sóng sa thải

Mỹ bị cuốn vào làn sóng sa thải

Kỷ lục nợ mới ở Mỹ: Nền kinh tế khiến người giàu càng giàu, người nghèo càng kiệt quệ

Kỷ lục nợ mới ở Mỹ: Nền kinh tế khiến người giàu càng giàu, người nghèo càng kiệt quệ

Trung Quốc đặt “sàn tăng trưởng” 170 nghìn tỷ NDT cho 2030, thu hút các công ty toàn cầu

Trung Quốc đặt “sàn tăng trưởng” 170 nghìn tỷ NDT cho 2030, thu hút các công ty toàn cầu

Thị trường 24h

Nhanh và rẻ hơn Zara, H&M, thương hiệu Shein vẫn bị tẩy chay, bị chê là ‘văn hóa tiêu dùng vứt bỏ’

Nhanh và rẻ hơn Zara, H&M, thương hiệu Shein vẫn bị tẩy chay, bị chê là ‘văn hóa tiêu dùng vứt bỏ’

Tin hot thị trường ngày 6/11: Khuyến cáo sản phẩm giảm cân của Ngân Collagen

Tin hot thị trường ngày 6/11: Khuyến cáo sản phẩm giảm cân của Ngân Collagen

Giá vàng nhẫn vàng SJC hôm nay 6/11: Giảm dần đều

Giá vàng nhẫn vàng SJC hôm nay 6/11: Giảm dần đều

Chuyển động Đông Bắc

Đếm ngược từng ngày để xem các thiếu nữ Dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh thi đấu đá bóng

Đếm ngược từng ngày để xem các thiếu nữ Dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh thi đấu đá bóng

Dự kiến khởi công Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh trong tháng 12/2025

Dự kiến khởi công Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh trong tháng 12/2025

Bữa ăn bán trú góp phần giảm tải gánh nặng cho phụ huynh, tiếp sức học sinh vùng khó tỉnh Thái Nguyên đến trường

Bữa ăn bán trú góp phần giảm tải gánh nặng cho phụ huynh, tiếp sức học sinh vùng khó tỉnh Thái Nguyên đến trường

Đô thị - Địa ốc

Thị trường căn hộ Bình Dương (cũ) bứt tốc: Thời điểm “đãi cát tìm vàng” của nhà đầu tư

Thị trường căn hộ Bình Dương (cũ) bứt tốc: Thời điểm “đãi cát tìm vàng” của nhà đầu tư

Thị trường bất động sản phía Nam vào nhịp tăng tốc mới: Trung tâm khan hiếm, vùng giáp ranh lên ngôi

Thị trường bất động sản phía Nam vào nhịp tăng tốc mới: Trung tâm khan hiếm, vùng giáp ranh lên ngôi

TP.HCM chủ động quy hoạch quỹ đất cho hạ tầng nước thải: Gỡ “nút thắt” cho phát triển đô thị bền vững

TP.HCM chủ động quy hoạch quỹ đất cho hạ tầng nước thải: Gỡ “nút thắt” cho phát triển đô thị bền vững

Đầu tư - Tài chính

Bitcoin lao dốc, nhưng các “ông lớn” tiền số cảnh báo 'sóng thần thanh khoản” sắp ập tới

Bitcoin lao dốc, nhưng các “ông lớn” tiền số cảnh báo "sóng thần thanh khoản” sắp ập tới

Tỷ phú Elon Musk cảnh báo Mỹ sẽ sớm “trả giá” vì núi nợ khổng lồ

Tỷ phú Elon Musk cảnh báo Mỹ sẽ sớm “trả giá” vì núi nợ khổng lồ

Bitcoin lao dốc xuống dưới 100.000 USD, “thổi bay” 1.000 tỷ USD khỏi thị trường tiền số

Bitcoin lao dốc xuống dưới 100.000 USD, “thổi bay” 1.000 tỷ USD khỏi thị trường tiền số

Xe & Số

Elon Musk giành chiến thắng lớn: Các cổ đông Tesla chấp thuận gói lương 1 nghìn tỷ USD của ông

Elon Musk giành chiến thắng lớn: Các cổ đông Tesla chấp thuận gói lương 1 nghìn tỷ USD của ông

Hé lộ phiên bản nâu cà phê, đỏ tía cùng nâng cấp camera đột phá được cho là iPhone 18 Pro Max

Hé lộ phiên bản nâu cà phê, đỏ tía cùng nâng cấp camera đột phá được cho là iPhone 18 Pro Max

Tỷ phú Mỹ cảnh báo sốc về sức mạnh của AI: Mọi thứ giá 100 USD hôm nay sẽ chỉ còn… 1 xu”

Tỷ phú Mỹ cảnh báo sốc về sức mạnh của AI: Mọi thứ giá 100 USD hôm nay sẽ chỉ còn… 1 xu”

Tiếp thị - Bán hàng

Bữa cơm tối 120 nghìn: Canh rau củ nấu sườn, lặc lè xào trứng non

Bữa cơm tối 120 nghìn: Canh rau củ nấu sườn, lặc lè xào trứng non

Shein và các nền tảng bán lẻ đối thủ bị điều tra

Shein và các nền tảng bán lẻ đối thủ bị điều tra

Alibaba vung tiền biến Taobao thành mạng lưới cửa hàng tiện lợi giao hàng siêu nhanh trong 30 phút

Alibaba vung tiền biến Taobao thành mạng lưới cửa hàng tiện lợi giao hàng siêu nhanh trong 30 phút

Giải trí - Du lịch - Ẩm thực

Truyền thông quốc tế ca ngợi Lễ hội Áo dài Hà Nội 2025 là điểm nhấn hút du khách từ khắp nơi trên thế giới

Truyền thông quốc tế ca ngợi Lễ hội Áo dài Hà Nội 2025 là điểm nhấn hút du khách từ khắp nơi trên thế giới

Tiết lộ mức lương khủng của người giúp việc trong nhà giới siêu giàu thế giới

Tiết lộ mức lương khủng của người giúp việc trong nhà giới siêu giàu thế giới

Báo nước ngoài tiết lộ vì sao Hà Nội là điểm đến du khách nhất định phải ghé thăm

Báo nước ngoài tiết lộ vì sao Hà Nội là điểm đến du khách nhất định phải ghé thăm

Media

Từ hôm nay đến 10/8, hàng loạt tuyến phố ở Hà Nội bị cấm, hạn chế xe

Từ hôm nay đến 10/8, hàng loạt tuyến phố ở Hà Nội bị cấm, hạn chế xe

Hà Nội nghiên cứu hỗ trợ thu đổi 450.000 xe máy chạy xăng trong Vành đai 1

Hà Nội nghiên cứu hỗ trợ thu đổi 450.000 xe máy chạy xăng trong Vành đai 1

Chợ thuốc lớn nhất miền Bắc vắng lặng sau vụ thuốc giả vừa bị triệt phá

Chợ thuốc lớn nhất miền Bắc vắng lặng sau vụ thuốc giả vừa bị triệt phá

Góc nhìn thị trường

Người tiêu dùng Việt Nam lạc quan hơn so với thế giới

Người tiêu dùng Việt Nam lạc quan hơn so với thế giới

Bức tranh xe hybrid tại Việt Nam có gì đáng chú ý?

Bức tranh xe hybrid tại Việt Nam có gì đáng chú ý?

Phải làm gì để sản phẩm OCOP 'vào cửa' Co.opmart, AEON, WinMart?

Phải làm gì để sản phẩm OCOP "vào cửa" Co.opmart, AEON, WinMart?

Bitcoin có thể tăng vọt lên 150.000 USD sau khi Fed hạ lãi suất?

Bitcoin có thể tăng vọt lên 150.000 USD sau khi Fed hạ lãi suất?

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối tháng 10 và giới đầu tư đang tin rằng Bitcoin có thể lập đỉnh mới 150.000 USD vào cuối năm nay - bất chấp đợt điều chỉnh ngắn hạn sau thông báo của Fed.

Hưng Yên ra mắt nền tảng trợ lý ảo cán bộ, công chức

Hưng Yên ra mắt nền tảng trợ lý ảo cán bộ, công chức

Tỉnh Hưng Yên vừa ra mắt nền tảng trợ lý ảo cán bộ, công chức tỉnh Hưng Yên. Đây là một trong những bước tiến nổi bật của tỉnh này trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động hành chính và điều hành công việc.

TP.HCM đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm: Thúc giải ngân đầu tư công, gỡ vướng giải phóng mặt bằng

TP.HCM đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm: Thúc giải ngân đầu tư công, gỡ vướng giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo UBND TP.HCM vừa kiểm tra tiến độ giải ngân đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại khu vực Bình Dương (cũ), yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo tiến độ thi công hạ tầng vùng liên kết

Thị trường châu Á tăng mạnh nhờ hy vọng thỏa thuận Mỹ-Trung khi ông Trump công du châu Á

Thị trường châu Á tăng mạnh nhờ hy vọng thỏa thuận Mỹ-Trung khi ông Trump công du châu Á

Cổ phiếu trên các sàn châu Á đồng loạt tăng trong phiên giao dịch sáng thứ Hai, giữa lúc giới đầu tư kỳ vọng vào sự hạ nhiệt trong căng thẳng Mỹ - Trung và những tiến triển mới trong các thỏa thuận thương mại khu vực nhân chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vàng vượt trái phiếu Mỹ lần đầu tiên trong 30 năm: Các ngân hàng trung ương ồ ạt “chạy khỏi USD"

Vàng vượt trái phiếu Mỹ lần đầu tiên trong 30 năm: Các ngân hàng trung ương ồ ạt “chạy khỏi USD'

Lần đầu tiên kể từ giữa thập niên 1990, lượng vàng mà các ngân hàng trung ương nước ngoài nắm giữ đã vượt qua lượng trái phiếu kho bạc Mỹ. Cột mốc này cho thấy sự thay đổi sâu sắc trong cách giới tài chính toàn cầu nhìn nhận về “an toàn”, “thanh khoản” và “niềm tin”, theo BeInCrypto.

Chuyên viên mua bán vàng thành nghề hot, lương thưởng "khủng" nhờ cơn sốt vàng

Chuyên viên mua bán vàng thành nghề hot, lương thưởng 'khủng' nhờ cơn sốt vàng

Giá vàng tăng vọt và nhu cầu đầu tư vào kim loại quý bùng nổ đang tạo ra một “cuộc săn người” quy mô toàn cầu trong giới tài chính. Các tập đoàn giao dịch vàng, các quỹ đầu cơ và ngân hàng đang tranh giành những chuyên viên mua bán vàng chuyên nghiệp, khiến mức lương và thưởng trong ngành này tăng vọt, theo Bloomberg.