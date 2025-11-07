Bitcoin lao dốc, nhưng các “ông lớn” tiền số cảnh báo "sóng thần thanh khoản” sắp ập tới

Chính phủ Mỹ đóng cửa khiến thanh khoản thị trường “cạn kiệt”

Raoul Pal, nhà sáng lập kênh phân tích tài chính RealVision, viết trên mạng X rằng nguyên nhân chính của đợt giảm giá là sự thắt chặt thanh khoản toàn cầu, đặc biệt do Fed tiếp tục chương trình thắt chặt định lượng (QT) quá mức, cùng với tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa.



“Hiện nay, việc chính phủ đóng cửa khiến thanh khoản bị siết chặt mạnh, vì Tài khoản chung của Kho bạc (TGA) đang tăng mà không có nơi nào để chi tiêu. Điều này tác động trực tiếp tới các thị trường, đặc biệt là tiền mã hóa — vốn phụ thuộc lớn vào dòng thanh khoản", ông Pal phân tích.

Ông cảnh báo rằng nếu dòng tiền tiếp tục bị rút khỏi hệ thống, thị trường chứng khoán cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.

Tuy nhiên, Pal cho rằng tình hình hiện tại không thể kéo dài, và một sự điều chỉnh lớn đang đến gần: “Ngay khi chính phủ Mỹ hoạt động trở lại, Bộ Tài chính sẽ bắt đầu chi tiêu từ 250 đến 350 tỷ USD chỉ trong vài tháng. Khi đó, QT sẽ kết thúc, và bảng cân đối kế toán của Fed về mặt kỹ thuật sẽ lại mở rộng".

Arthur Hayes, đồng sáng lập và cựu CEO sàn BitMEX, cũng đưa ra quan điểm tương tự trong bài viết trên blog cá nhân rằng thị trường đang cạn kiệt thanh khoản nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Hayes không cho rằng Fed sẽ công khai khởi động một chương trình nới lỏng định lượng (QE) mới, vì lý do chính trị — đặc biệt là lo ngại bị quy trách nhiệm về lạm phát.

Thay vào đó, ông dự đoán Fed sẽ âm thầm hành động: “Họ sẽ bơm thanh khoản vào thị trường repo thông qua công cụ SRF (Standing Repo Facility).”

SRF là cơ chế cho vay ngắn hạn của Fed, cho phép các tổ chức tài chính hoán đổi trái phiếu kho bạc Mỹ lấy tiền mặt. Theo Hayes, việc Fed tăng cường hoạt động SRF sẽ tương đương với một chương trình QE “im lặng”, giúp giải tỏa áp lực thanh khoản đang bóp nghẹt thị trường mà không cần tuyên bố chính thức.

Các chuyên gia vẫn giữ dự báo lạc quan cuối năm

Dù thị trường biến động mạnh và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn là yếu tố gây rủi ro, nhiều chuyên gia trong ngành vẫn giữ nguyên các dự báo lạc quan cho cuối năm.

Tom Lee, CEO của Fundstrat và Chủ tịch Bitmine, mới đây dự đoán rằng: Chỉ số S&P 500 sẽ đạt 7.500 điểm, Bitcoin sẽ tăng lên 200.000 USD, và Ethereum sẽ đạt 7.000 USD vào cuối năm nay.

Lee cho rằng nền tảng vững chắc của Ethereum - bao gồm khối lượng giao dịch stablecoin tăng và doanh thu ứng dụng phi tập trung (dApp) gia tăng - sẽ là động lực chính cho đợt tăng giá của thị trường crypto trong giai đoạn cuối năm 2025.