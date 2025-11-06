Cổ phiếu ngân hàng cuối năm 2025: “Gom hàng” đón sóng tăng trưởng

Kết thúc quý 3/2025, nhóm cổ phiếu ngân hàng, vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trên thị trường, đang bước vào giai đoạn đánh giá lại trong hai tháng cuối năm. Mặc dù toàn ngành ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận sau thuế tích cực, nhưng sự phân hóa về kết quả kinh doanh cùng các động thái củng cố chất lượng tài sản của các tổ chức tín dụng đang tạo ra cơ hội đầu tư chọn lọc. Các chuyên gia nhận định, đây là thời điểm nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược "mua gom tài sản giá trị" thay vì chạy theo những biến động ngắn hạn.

Động lực tăng trưởng nội tại

Phân tích từ các định chế tài chính cho thấy, triển vọng dài hạn của ngành ngân hàng vẫn vững chắc nhờ các yếu tố vĩ mô và nội tại, Cụ thể:

Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2025 dự báo duy trì ở mức cao, khoảng 14-15%, trở thành động lực chính thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận thuần của các ngân hàng. Nhu cầu vốn từ sản xuất kinh doanh, sự phục hồi của thị trường bất động sản cùng đẩy mạnh giải ngân đầu tư công sẽ tiếp tục là nguồn cầu lớn cho vốn trung - dài hạn.

Biên lợi nhuận (NIM) của các ngân hàng dự kiến vẫn giữ vững dù cạnh tranh gay gắt, nhờ kiểm soát tốt chi phí huy động vốn. Những ngân hàng có tỷ lệ CASA cao và khả năng tối ưu hóa chi phí vận hành sẽ có lợi thế lớn hơn để bảo vệ và mở rộng biên lợi nhuận.

Hơn nữa, với quy mô vốn hóa lớn, sự phục hồi của nhóm cổ phiếu ngân hàng là điều kiện tiên quyết để VN-Index bứt phá. Kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang đặt nhóm này vào vị thế được định giá lại, thu hút dòng vốn ngoại có xu hướng tìm kiếm các cổ phiếu dẫn dắt thị trường.

Tiềm năng lợi nhuận tương lai

Điểm nhấn trong kết quả quý 3/2025 là sự phân hóa mạnh mẽ về tăng trưởng lợi nhuận sau thuế. Trong khi một số ngân hàng tư nhân lớn duy trì đà tăng trưởng, một số khác lại ghi nhận lợi nhuận thấp hoặc giảm nhẹ. Nguyên nhân chính, nằm ở chiến lược điều tiết lợi nhuận bằng cách tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Các ngân hàng chủ động đẩy mạnh hoạt động này để củng cố tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR), vốn đã suy giảm trong các chu kỳ kinh tế trước. Đây được đánh giá là động thái thận trọng và tích cực về quản trị rủi ro.

Nhờ vậy, việc chấp nhận lợi nhuận ngắn hạn thấp hơn (quý 3/2025) để xây dựng bộ đệm rủi ro sẽ giảm áp lực trích lập trong các quý sau, đặc biệt năm 2026. Kết quả là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (PPOP) có thể chuyển hóa thành lợi nhuận sau thuế ở tỷ lệ cao hơn, mang lại tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững.

Chọn lọc và quản trị rủi ro ở vùng định giá hấp dẫn

Mức định giá P/B bình quân của nhóm cổ phiếu ngân hàng hiện đang ở vùng thấp, do vậy, nhà đầu tư nên chuyển sang gom dần (DCA) tại các vùng giá điều chỉnh sâu (chiết khấu 20-25% so với đỉnh), thay vì lướt sóng. Cổ phiếu ngân hàng cần thời gian để phản ánh đầy đủ yếu tố vĩ mô và nội tại, đòi hỏi tính kiên nhẫn với tầm nhìn trung hạn (ít nhất 6 tháng).

Về tiêu chí chọn lọc, cần tập trung vào ba yếu tố chính. Trước hết là chất lượng tài sản, ưu tiên ngân hàng đã củng cố LLR, thể hiện khả năng chống chịu rủi ro cao. Tiếp theo là hiệu quả hoạt động, chọn ngân hàng có tăng trưởng tín dụng vượt trung bình ngành và kiểm soát tốt chi phí vốn. Cuối cùng là mức định giá hấp dẫn, lựa chọn cổ phiếu có P/B thấp so với lịch sử và tiềm năng tăng trưởng, như MBB, TCB, VPB.

Về quản trị rủi ro tín dụng, cần tránh sử dụng đòn bẩy tài chính (margin) quá sớm trong giai đoạn tích lũy. Chỉ cân nhắc margin khi xu hướng giá đã xác nhận chuyển từ tích lũy/điều chỉnh sang tăng trưởng, nhằm tối ưu hiệu suất đầu tư mà vẫn đảm bảo an toàn vốn.

Như vậy, giai đoạn cuối năm 2025 là thời điểm then chốt để nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục, tập trung vào cổ phiếu ngân hàng có nền tảng vững chắc và định giá hấp dẫn, nhằm đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.



