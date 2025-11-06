Tỷ phú Elon Musk cảnh báo Mỹ sẽ sớm “trả giá” vì núi nợ khổng lồ

Khoản nợ "điên rồ"

Trong buổi trò chuyện mới đây trên podcast “The Joe Rogan Experience”, ông Musk cho rằng cuộc khủng hoảng nợ công của Mỹ đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

“Anh có thể cải thiện tình hình theo hướng tốt hơn, nhưng cuối cùng thì không thể hoàn toàn sửa được hệ thống. Trừ khi nước Mỹ chấp nhận những biện pháp cực đoan kiểu Thành Cát Tư Hãn – cắt bỏ mọi lãng phí và gian lận – điều Mỹ không thể làm được. Nếu không, chẳng có cách nào giải quyết cuộc khủng hoảng nợ này", Musk nói.

Musk gọi mức nợ công của Mỹ là “điên rồ”, và các con số hiện nay củng cố nhận định đó: nợ liên bang đã vượt 38 nghìn tỷ USD và vẫn tiếp tục tăng.

Điều khiến ông Musk lo ngại nhất không chỉ là quy mô nợ, mà là chi phí để trả lãi cho khoản nợ đó.

“Tiền lãi mà chính phủ Mỹ phải trả giờ đã vượt cả ngân sách quốc phòng... đó là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với tôi. Thật sự là quá điên rồ”, ông Musk tuyên bố.

Ông không nói sai. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, trong năm tài khóa 2025, Washington đã chi 970 tỷ USD chỉ riêng cho tiền lãi nợ, cao hơn cả 917 tỷ USD chi cho quốc phòng.

Cắt giảm chi tiêu không đủ cứu nền tài chính

Theo Musk, việc siết chi tiêu ngân sách chỉ giúp “trì hoãn ngày sụp đổ” chứ không thể cứu vãn tình hình.

“Ngay cả khi thực hiện mọi biện pháp tiết kiệm, anh chỉ đang hoãn lại ngày mà nước Mỹ phá sản. Vì thế, tôi đi đến kết luận rằng cách duy nhất để thoát khỏi khủng hoảng nợ là nhờ AI và robot – chúng ta phải tăng trưởng kinh tế đủ nhanh để trả được nợ", ông nói.

Musk tin rằng tự động hóa và công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ là động lực duy nhất giúp Mỹ mở rộng quy mô kinh tế đủ lớn để vượt qua gánh nặng nợ nần.

“Chúng ta đang ở giai đoạn mà chỉ cần lãi suất tăng thêm 1%, chính phủ sẽ phải in thêm hàng nghìn tỷ USD chỉ để trả lãi. Đó là công thức của sụp đổ. Nếu nước Mỹ không tập trung vào đổi mới và sản xuất thực, mà chỉ dựa vào in tiền và tiêu dùng, thì sớm hay muộn đồng USD cũng sẽ mất niềm tin toàn cầu. Và khi điều đó xảy ra, mọi đế chế đều kết thúc”, ông cảnh báo.