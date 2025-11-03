Hé lộ phiên bản nâu cà phê, đỏ tía cùng nâng cấp camera đột phá được cho là iPhone 18 Pro Max

Sau hơn hai thập kỷ làm nên tên tuổi trong lĩnh vực smartphone cao cấp, Apple đang được cho là chuẩn bị bước vào một giai đoạn thiết kế mới với loạt sản phẩm sắp tới – đặc biệt là dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Và một trong những điểm gây chú ý lớn nhất chính là tin đồn “sắc màu lạ chưa từng có” mà các mẫu Pro sắp tới sẽ mang theo: nâu cà phê (coffee brown), đỏ tía/rượu vang (burgundy wine) và tím (purple) – trong đó hai sắc đầu chưa từng xuất hiện trên iPhone. Theo nguồn tin từ Weibo do tài khoản “Instant Digital” công bố, đây chính là ít nhất một trong những tùy chọn màu sắc của bộ đôi iPhone 18 Pro.



iPhone 18 Pro sẽ có ít nhất một trong các tùy chọn màu sau, bao gồm nâu cà phê, tím hoặc đỏ tía (Ảnh: Instant Digital).

iPhone 18 Pro Max với sắc màu “nâu cà phê” và “đỏ tía” – lí do Apple tiếp cận hướng mới

Trước đó, Apple từng giới thiệu các phiên bản iPhone có màu tím hoặc tím nhạt: như iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14 và iPhone 14 Pro.



Tuy nhiên, chưa bao giờ hãng tung ra màu nâu cà phê hoặc đỏ tía/rượu vang trên dòng Pro, vốn là dòng cao cấp nhất. MacRumors nhận định rằng phiên bản màu nâu cà phê có thể là người kế nhiệm hoàn hảo cho iPhone XS màu vàng hay iPhone 16 Pro màu “titan sa mạc” (desert titanium).



Việc có màu mới sẽ tạo hiệu ứng “muốn sở hữu” – đặc biệt dòng Pro vốn dành cho người dùng cao cấp. Apple có thể tận dụng màu để tạo cảm giác “phiên bản đặc biệt” hơn, tăng doanh số và tạo phân biệt rõ giữa Pro và các mẫu thường. Đồng thời, việc bỏ màu đen hoặc xám truyền thống (như năm 2025 dòng Pro không có màu đen) cho thấy Apple đang muốn đẩy hình ảnh “không theo lối mòn”.

Thiết kế và kích thước iPhone 18 Pro Max: giữ “kịch bản” nhưng tinh chỉnh vượt trội

Theo các nguồn tin, dòng iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ giữ nguyên kích thước màn hình so với đời trước: khoảng 6,3 inch cho bản Pro và 6,9 inch cho bản Pro Max.



Về thiết kế tổng thể, một số điểm đáng lưu tâm:

Các báo cáo cho biết Apple sẽ mang đến thiết kế Face ID dưới màn hình hoặc ít nhất là nhỏ hơn phần cut-out hiện nay (Dynamic Island nhỏ hơn)



Tuy nhiên, có khác biệt về quan điểm: FinancialExpress cho rằng có thể Apple sẽ không tích hợp Face ID dưới màn hình ngay mà chỉ thu nhỏ phần Dynamic Island.



Vật liệu và khung vẫn được nhắc tới là khung thép không gỉ + kính, hoặc titan tùy bản, nhằm giữ cảm giác “Pro” cao cấp.

Kết hợp màu sắc mới với khung/ kính cao cấp sẽ tạo nên một phiên bản “luxury” thực sự trong phân khúc flagship.

Camera & nhiếp ảnh: Bước nhảy lớn với “khẩu độ thay đổi” (variable aperture)

Đây có lẽ là phần nâng cấp đáng chú ý nhất mà chúng ta nên dành sự chú ý chuyên sâu. Nhiều nguồn uy tín cho biết:

Cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sẽ là những chiếc iPhone đầu tiên của Apple được trang bị hệ thống camera với khẩu độ thay đổi (variable aperture).



Khẩu độ thay đổi là tiêu cự vật lý có thể mở rộng hoặc thu hẹp để điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến - giúp ảnh sáng trong điều kiện thiếu sáng, và tránh cháy sáng trong điều kiện ánh sáng mạnh.



Đồng thời, nguồn tin cho biết bản Pro Max có thể được trang bị ống kính telephoto lớn hơn và “khẩu độ lớn hơn” cho zoom tốt hơn.

Cho tới nay, các iPhone kể từ iPhone 14 Pro đều sử dụng ống kính với khẩu độ cố định (ví dụ f/1.78) trên camera chính. Một hệ thống khẩu độ thay đổi sẽ đưa iPhone tới gần hơn trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp (DSLR/mirror-less) hơn.



Việc có thể điều chỉnh “độ mở kính” giúp ảnh chụp trong ánh sáng yếu sáng hơn, nhiễu ít hơn và tạo hiệu ứng hậu cảnh mờ (bokeh) tự nhiên hơn khi cần. Ngược lại, khi chụp trong ánh sáng mạnh, khép khẩu độ lại sẽ hạn chế ánh sáng thừa và giúp màu sắc trung thực hơn.

Với camera flagship, sự khác biệt này sẽ là một trong những điểm khiến người dùng “lên đời” ngay, đặc biệt những người dùng yêu thích chụp ảnh nghiêm túc, sáng tạo nội dung.



Dù là tin rò rỉ nhiều chiều, nhưng chưa có xác nhận chính thức từ Apple. Có khả năng tính năng này bị đẩy xuống bản Pro Max hoặc bị trì hoãn.



Thiết kế ống kính và cảm biến nhỏ trong smartphone có giới hạn; việc đưa variable aperture vào iPhone sẽ là thách thức về chi phí, sản xuất và độ bền.

Hiệu năng: Chip A20, 12 GB RAM và trí tuệ nhân tạo (AI)

Không chỉ dừng lại ở mặt hình ảnh và thiết kế, dòng iPhone 18 Pro còn được đồn đoán sẽ sở hữu “cơ bắp phần cứng” mạnh mẽ:

Bộ xử lý Apple A20 sản xuất bởi TSMC trên tiến trình 2nm (hoặc thế hệ 2nm) được xem là “đầu bảng” cho Apple vào năm 2026.

RAM được kỳ vọng tăng lên tới 12 GB — vượt mức các dòng trước — tạo điều kiện cho đa nhiệm mạnh hơn, đặc biệt khi Apple đẩy mạnh mảng trí tuệ nhân tạo (AI) và dịch vụ “Apple Intelligence” hơn nữa.

Với cấu hình như vậy, iPhone 18 Pro không chỉ là “một chiếc điện thoại” mà sẽ đóng vai trò như “máy tính cá nhân trong túi” – đáp ứng tốt cả tác vụ nặng, trò chơi, quay video 8K, và xử lý nội dung AI.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Sam Tech)

Trải nghiệm người dùng và thị trường Việt Nam



Tâm lý người dùng “lên đời”: Khi Apple tung ra phiên bản màu mới và nâng cấp camera lớn, sẽ tạo hiệu ứng mạnh tại thị trường Việt Nam. Người dùng thích cái mới, thích “đi trước” và thích thể hiện sự khác biệt – màu nâu cà phê hay đỏ tía sẽ là lựa chọn nổi bật.

Giá và phân khúc: Dòng Pro luôn ở phân khúc cao (≈ >30-40 triệu đồng tại Việt Nam). Việc thêm màu và nâng cấp có thể làm giá ban đầu cao hơn hoặc giữ giá nhưng tăng giá trị cảm nhận – điều này cần nhà báo phân tích giúp độc giả liệu “có đáng chờ hay nâng cấp ngay”.

So sánh với đối thủ Android: Nhiều mẫu Android flagship đã có variable aperture hoặc ống kính lớn hơn. Việc Apple mang khẩu độ thay đổi vào iPhone sẽ giúp hãng bắt kịp hoặc vượt mặt Android trong mắt người dùng chuyên chụp ảnh – đây là thông tin quan trọng để bạn phân tích thị trường.

Ảnh hưởng tới thị trường sử dụng, bán lại: Khi sở hữu màu mới, khả năng máy cũ “rớt giá” nhanh hoặc bị bỏ lại phía sau có thể tăng – người dùng nên cân nhắc khi bán lại hoặc nâng cấp.



Dòng iPhone 18 Pro và Pro Max đang được định vị không chỉ là bản “như thường lệ” mà là “đột phá” – về thiết kế (màu sắc mới), về camera (khẩu độ thay đổi), về phần cứng (A20 2nm, RAM lớn).

Màu sắc mới không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ – mà còn là chiến lược để Apple khẳng định vị thế “cao cấp” hơn trong ánh mắt người dùng, đặc biệt khi mại iPhone ngày càng bị cạnh tranh về giá/tính năng từ Android.

Với những người dùng ở Việt Nam và thị trường châu Á, việc chọn màu “độc” như nâu cà phê hay đỏ tía có thể trở thành “status symbol” cho dòng Pro. Khi hiết bị không chỉ là công nghệ mà còn là phong cách sống.

Tuy nhiên, mọi thông tin hiện tại đều là “tin đồn” chưa được Apple xác nhận chính thức. Apple vẫn có thể thay đổi màu, tính năng, thiết kế tới thời điểm ra mắt – như lịch sử đã từng ghi nhận nhiều lần.

Nếu người dùng hiện đang dùng iPhone 17 hay iPhone 16 và không quá tập trung vào nhiếp ảnh chuyên sâu hoặc màu sắc – có thể chờ thêm. Nhưng với người dùng cao cấp, yêu thích màu mới, chụp ảnh nhiều và muốn “tới” đến đỉnh – iPhone 18 Pro hứa hẹn sẽ đáng chờ.