Khủng hoảng thiết kế iPhone 17: “Thảm họa xước” bùng nổ, Apple đối mặt cơn ác mộng mới
Phương Đăng (theo Creative Bloq)
24/09/2025 5:00 PM (GMT+7)
Apple vừa tung ra thế hệ iPhone 17 với nhiều thay đổi táo bạo về thiết kế, nhưng thay vì tạo cú hích như kỳ vọng, hãng lại phải đối diện một cuộc khủng hoảng mới mang tên “Scratch-gate” – bê bối xước vỏ máy khiến cộng đồng công nghệ dậy sóng.
Xước ngay cả trong Apple Store”
Trong bài thử nghiệm thực tế, phóng viên công nghệ Daniel John (Future) cho biết ông chỉ mất 5 phút đi bộ đến Apple Store gần văn phòng để kiểm chứng tin đồn. Kết quả: ngay trong không gian được xem là “thánh đường” của Apple, những chiếc iPhone mới vẫn lộ chi chít vết xước.
“Đây là nơi sản phẩm lẽ ra phải trông hoàn hảo nhất. Nếu iPhone 17 ở Apple Store còn thế này, tôi không dám tưởng tượng nó sẽ ra sao ngoài đời thực”, ông John bình luận.
iPhone Air siêu mỏng, iPhone 17 Pro màu xanh – “nam châm hút xước”
Loạt iPhone 17 năm nay gây chú ý với iPhone Air siêu mỏng và iPhone 17 Pro thiết kế unibody. Tuy nhiên, hai phiên bản đen (iPhone Air) và xanh đậm (iPhone 17 Pro) lại bị biến thành “nam châm hút xước”. Trên mạng xã hội, hàng loạt người dùng chia sẻ hình ảnh máy vừa khui hộp đã có vết trầy.
Nhà báo công nghệ Mark Gurman (Bloomberg) cho rằng nguyên nhân đến từ khung nhôm anod hóa: “Màu xanh đậm dễ trầy vì cấu trúc nhôm. Không ngạc nhiên khi Apple tránh ra mắt bản màu đen, bởi lịch sử các dòng iPhone màu tối từng dính lỗi tương tự".
“Scratch-gate”: khủng hoảng thiết kế nối dài
Trong quá khứ, Apple từng chịu nhiều “-gate” tai tiếng: Antenna-gate (iPhone 4 mất sóng), Bend-gate (iPhone 6 dễ cong). Giờ đây, “Scratch-gate” tiếp tục nối dài chuỗi rắc rối.
YouTuber nổi tiếng JerryRigEverything, trong video “mổ bụng” iPhone 17 Pro, chỉ ra điểm yếu chết người nằm ở cụm camera. Theo ông, viền camera quá sắc khiến lớp nhôm anod hóa dễ bong, mở đường cho vết xước. “Quyết định chạy theo thiết kế ‘ngầu’ sẽ trở thành lời nguyền cho mọi chủ sở hữu iPhone 17 Pro,” anh cảnh báo.
Liệu Apple có lặp lại “thảm họa thiết kế”?
Với hàng loạt hình ảnh máy bị trầy xước ngay tại cửa hàng, nhiều chuyên gia cho rằng đây là một trong những rắc rối thiết kế lớn nhất kể từ vụ chuột Mac sạc ngược “tai tiếng”.
Câu hỏi đặt ra: Apple có thể khắc phục sự cố này trước khi “Scratch-gate” leo thang thành bê bối toàn cầu, hay iPhone 17 sẽ trở thành một trong những thiết bị bị chỉ trích nhiều nhất trong lịch sử hãng?
