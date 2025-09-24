Ảnh: Người dân Quảng Ninh hối hả chuẩn bị ứng phó bão số 9

Thanh Phong

24/09/2025 3:33 PM (GMT+7)

Trong ngày 24/9, nhiều khu dân cư, đơn vị kinh doanh tại các phường, xã tỉnh Quảng Ninh đã chủ động tự giằng chống công trình, cắt cây, tỉa cành xung quanh nơi sinh sống trước khi bão Ragasa đổ bộ.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 -8.

Mưa lớn tập trung ở tập trung ở khu vực bắc bộ đến Thanh Hóa, trong đó, vào ngày 25/9, mưa tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên. Trước những thông tin dự báo, nhiều hộ dân, nhà hàng, khách sạn,... tại các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã chủ động có biện pháp phòng chống.

Một nhà hàng kinh doanh tại phường Bãi Cháy đã chủ động hàn tôn quây kín khu vực nuôi hải sản tươi sống và dừng kinh doanh từ ngày 24/9 để tránh bão.
Khu vực cổng chào tại điểm vui chơi, giải trí SunWorld Hạ Long cũng được giằng chống lại.
Một nhân viên khách sạn gần bãi biển Bãi Cháy cắt cây, tỉa cành xung quanh khu vực.
Mới đây, Sở NNMT Quảng Ninh đã ra văn bản đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi. Trong trường hợp an toàn, có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc công việc này trước 14 giờ ngày 24/9/2025. Đồng thời, tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.
Các tàu thuyền hoạt động trên biển đang được gấp rút đưa về nơi tránh trú và cột lại nhằm tránh thiệt hại khi bão về.
Một cây xăng trên đường Trần Quốc Nghiễn đã được gia cố các trụ nhằm ứng phó với bão. Theo chia sẻ của một nhân viên kinh doanh, từ sáng 24/9 lượng khách hàng đi mua xăng có xu hướng tăng nhằm dự trữ đề phòng trường hợp thời tiết xấu khó di chuyển. 
Theo dự báo mới nhất, sáng 25/9, bão Ragasa (bão số 9) sẽ suy yếu xuống cấp 11 - 12 khi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, bão đổ bộ vào Quảng Ninh - Hưng Yên trong trưa đến chiều cùng ngày. Trước diễn biến trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn yêu cầu các cơ quan ban ngành, người dân không được lơ là, chủ quan.  Trong công điện về phòng chống bão Ragasa ngày 23/9, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ban, ngành và các tỉnh thành từ Hà Tĩnh trở ra Bắc Bộ ứng phó bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất.
Nhiều khu chung cư, tòa nhà cao tầng tại các phường Bãi Cháy, Hòn Gai, Hồng Hải,... đã chủ động chặn bao tải cát, vật nặng, đặt thanh giằng cố định cửa. Đồng thời, ban quản lý tòa nhà cũng phát đi thông báo tới cư dân về việc đảm bảo an toàn, ứng phó bão.
Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 23/9, hơn 4.100 tàu cá, gần 500 tàu du lịch đã nhận thông tin và di chuyển về nơi neo đậu an toàn. 7.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản, trong đó có 800 cơ sở trên biển, đã gia cố và di dời lao động lên bờ. Các hồ chứa lớn trên địa bàn được chủ động hạ mực nước chống lũ; công tác đê điều, phòng chống sạt lở, ngập úng, cắt tỉa cây xanh, gia cố công trình cao tầng, cột viễn thông... được triển khai quyết liệt. Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện được huy động, sẵn sàng cho nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.
