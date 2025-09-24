Ảnh: Người dân Quảng Ninh hối hả chuẩn bị ứng phó bão số 9
Thanh Phong
24/09/2025 3:33 PM (GMT+7)
Trong ngày 24/9, nhiều khu dân cư, đơn vị kinh doanh tại các phường, xã tỉnh Quảng Ninh đã chủ động tự giằng chống công trình, cắt cây, tỉa cành xung quanh nơi sinh sống trước khi bão Ragasa đổ bộ.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ gần sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 -8.
Mưa lớn tập trung ở tập trung ở khu vực bắc bộ đến Thanh Hóa, trong đó, vào ngày 25/9, mưa tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên. Trước những thông tin dự báo, nhiều hộ dân, nhà hàng, khách sạn,... tại các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã chủ động có biện pháp phòng chống.
