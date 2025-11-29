Các hãng hàng không ứng phó thế nào khi Airbus yêu cầu thay phần mềm?
Gia Linh
29/11/2025 2:30 PM (GMT+7)
Các hãng hàng không cho biết đã khẩn trương kiểm tra và triển khai kế hoạch cập nhật phần mềm của máy bay Airbus tại các cơ sở kỹ thuật của đơn vị. Trong trường hợp điều chỉnh lịch bay, hãng sẽ thông báo đến hành khách.
Liên quan đến vấn đề Cơ quan An toàn hàng không Châu Âu (EASA) ban hành Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp (EAD) số 2025-0268-E yêu cầu các hãng hàng không trên toàn thế giới đang khai thác các dòng tàu bay do Airbus sản xuất bao gồm A319, A320, A321 phải thực hiện việc thay thế thiết bị hoặc cập nhật phần mềm điều khiển máy tính ELAC (điều khiển độ cao và hướng bay), các hãng hàng không Việt Nam đã có động thái khắc phục.
Ngày 29/11, Vietnam Airlines cho biết hãng đã nhận được yêu cầu và hướng dẫn từ nhà sản xuất máy bay Airbus và Cục Hàng không Việt Nam về việc cập nhật phần mềm đối với các máy bay Airbus A320 và A321. Để bảo đảm an toàn khai thác, toàn bộ đội bay cần hoàn thành cập nhật theo gói phần mềm do Airbus cung cấp trước thời hạn 6h59 ngày 30/11 giờ Việt Nam (tức 23h59 ngày 29/11 giờ UTC).
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietnam Airlines đã khẩn trương kiểm tra và triển khai kế hoạch cập nhật tại các cơ sở kỹ thuật ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Hãng hiện có đầy đủ công cụ, hướng dẫn và phần mềm cập nhật do Airbus cung cấp; công tác đã được tiến hành ngay từ đêm qua, rạng sáng 29/11. Thời gian thực hiện dự kiến trung bình khoảng một giờ cho mỗi tàu bay.
Các hãng hàng không sẽ cập nhật phần mềm theo hướng dẫn của Airbus. Ảnh: VNA
Vietnam Airlines khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ việc cập nhật trước thời hạn nêu trên và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn của Cục Hàng không Việt Nam và Airbus. Hoạt động khai thác của Vietnam Airlines Group trong ngày 29/11 và từ ngày 30/11 diễn ra bình thường và không bị ảnh hưởng.
Với nguyên tắc an toàn là ưu tiên số một, Vietnam Airlines cam kết thực hiện đầy đủ và kịp thời mọi yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm hoạt động khai thác ổn định, an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay.
Hãng Vietjet Air cho biết đã tiến hành cập nhật thông tin, báo cáo đến Cục Hàng không và lên phương án xử lý. Trong trường hợp việc cập nhật ảnh hưởng tới lịch bay, hãng sẽ có thông báo tới khách hàng.
Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng chính thức thông tin về việc 23h ngày 28/11/2025 (16h giờ quốc tế - UTC), nhà sản xuất tàu bay Airbus gửi điện cảnh báo khẩn (AOT).
Cục Trưởng cho biết Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức cuộc họp khẩn với các hãng hàng không Việt Nam để triển khai thực hiện. Qua báo cáo của các hãng hàng không (tại thời điểm 5h30 ngày 29/11/2025), số lượng tàu bay bị ảnh hưởng là 81/169 tàu bay A320/A321. Do đó, trong những ngày tới, một số chuyến bay của các hãng cũng bị ảnh hưởng bởi việc triển khai thực hiện chỉ lệnh này.
Các hãng cũng đã rà soát, sẵn sàng vật tư, phụ tùng, phần mềm, nhân lực để triển khai ngay và đặt mục tiêu hoàn thành sớm nhất các nội dung theo yêu cầu của EASA và nhà sản xuất tàu bay Airbus, đồng thời cũng khẩn trương rà soát kế hoạch khai thác đặc biệt là trong các ngày 30/11 và 01/12 để điều chỉnh phù hợp, kịp thời thông tin cho hành khách và hạn chế tối đa hủy chuyến làm ảnh hưởng đến hành khách. Đây là tình huống bất khả kháng.
