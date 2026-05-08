Huawei gây kinh ngạc khi trình làng máy tính bảng mỏng nhất thế giới, đồng hồ thông minh đính kim cương tuyệt đẹp
Phương Đăng (theo Nikkei Asia)
08/05/2026 12:00 PM (GMT+7)
Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei vừa khiến thị trường toàn cầu kinh ngạc khi ra mắt loạt thiết bị cao cấp mới bao gồm máy tính bảng mỏng nhất thế giới, đồng hồ thông minh đính kim cương tuyệt đẹp. Hãng đã khẳng định sự trở lại mạnh mẽ bất chấp các lệnh trừng phạt từ Mỹ.
MatePad Pro 12.2: Tái định nghĩa độ mỏng của máy tính bảng
Tâm điểm của sự kiện là mẫu máy tính bảng MatePad Pro 12.2 inch mới. Đây được ghi nhận là mẫu máy tính bảng mỏng nhất thế giới hiện nay với độ dày chỉ 5,5 mm, vượt qua cả những đối thủ sừng sỏ nhất trên thị trường.
Điểm nhấn của thiết bị này nằm ở màn hình OLED hai lớp (Tandem OLED) – công nghệ tiên tiến giúp tăng độ sáng tối đa lên mức cực đại và kéo dài tuổi thọ màn hình so với các tấm nền OLED thông thường. Huawei cho biết, MatePad Pro 12.2 không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí mà còn hướng tới đối tượng người dùng chuyên nghiệp, những nhà sáng tạo nội dung cần một thiết bị có hiệu năng đồ họa mạnh mẽ và tính linh động cao.
Huawei Watch Ultimate Design: Khi công nghệ hội tụ cùng xa xỉ
Không dừng lại ở thiết bị di động, Huawei còn lấn sân sang phân khúc hàng xa xỉ với mẫu đồng hồ thông minh Huawei Watch Ultimate Design. Điểm đặc biệt của phiên bản này là sự xuất hiện của các chi tiết bằng vàng 18K và các hạt kim cương tinh xảo được đính trên vòng bezel và dây đeo.
Sản phẩm này không chỉ là một thiết bị theo dõi sức khỏe cao cấp với khả năng lặn sâu 100 mét, mà còn được định vị như một món đồ trang sức đắt giá dành cho giới thượng lưu. Đây được xem là động thái nhằm cạnh tranh trực tiếp với các dòng đồng hồ thông minh hạng sang và cả các hãng đồng hồ truyền thống của Thụy Sĩ.
Lời khẳng định về chuỗi cung ứng tự chủ
Sự ra mắt của loạt sản phẩm này diễn ra trong bối cảnh Huawei vẫn đang nằm trong danh sách đen thương mại của Mỹ. Việc liên tục tung ra các sản phẩm có thông số kỹ thuật hàng đầu thế giới cho thấy Huawei đã đạt được những bước tiến dài trong việc tự chủ công nghệ và củng cố chuỗi cung ứng nội địa.
Bên cạnh phần cứng, Huawei cũng đẩy mạnh hệ sinh thái phần mềm HarmonyOS, nỗ lực tách rời hoàn toàn khỏi sự phụ thuộc vào Android của Google. Hãng kỳ vọng các thiết bị cao cấp mới sẽ giúp lấy lại thị phần tại các thị trường quốc tế trọng điểm như châu Âu, Trung Đông và Đông Nam Á.
Phản ứng của thị trường
Các chuyên gia phân tích tại Nikkei Asia nhận định, chiến lược của Huawei rất rõ ràng: Tập trung vào phân khúc cao cấp (premium) để khẳng định giá trị thương hiệu và tối ưu hóa lợi nhuận.
"Huawei đang chứng minh rằng họ không chỉ tồn tại được sau cấm vận, mà còn có khả năng dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trong những lĩnh vực khó nhất như công nghệ hiển thị và vật liệu cao cấp", một chuyên gia công nghệ chia sẻ.
Với thiết kế đột phá và chất liệu xa xỉ, bộ đôi sản phẩm mới của Huawei dự kiến sẽ tạo nên một làn sóng quan tâm lớn trong giới mộ điệu công nghệ vào nửa cuối năm 2026.
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