Tác động thảm họa từ cuộc chiến Iran: Toyota dự kiến thiệt hại tới 4,3 tỷ USD
V.N (Theo Reuters)
09/05/2026 8:08 AM (GMT+7)
Toyota dự kiến hậu quả từ cuộc chiến tranh Iran sẽ gây thiệt hại khoảng 4,3 tỷ USD trong năm tài chính hiện tại, hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới cho biết, trong một trong những cảnh báo lớn nhất từ trước đến nay về tác động của cuộc khủng hoảng đối với các công ty toàn cầu.
Toyota báo cáo lợi nhuận quý IV giảm 49% và cho biết họ dự kiến lợi nhuận cho năm tài chính vừa bắt đầu sẽ giảm 20% do chi phí tăng cao và tình trạng tắc nghẽn nguồn cung do chiến tranh gây ra đã lấn át nhu cầu tăng mạnh đối với xe hybrid.
Hãng sản xuất ô tô này dự kiến doanh số bán xe hybrid sẽ vượt quá 5 triệu chiếc lần đầu tiên trong năm nay. Kết quả này cho thấy tác động không đồng đều của cuộc khủng hoảng Trung Đông, với giá năng lượng tăng cao khiến nhiều khách hàng chuyển sang sử dụng xe tiết kiệm nhiên liệu, nhưng số lượng này vẫn chưa đủ để bù đắp áp lực chi phí tiềm ẩn.
Toyota báo cáo lợi nhuận hoạt động đạt 569,4 tỷ yên trong 3 tháng tính đến ngày 31/3, so với 1,1 nghìn tỷ yên cùng kỳ năm trước. Đối với năm tài chính hiện tại, hãng dự kiến lợi nhuận hoạt động đạt 3 nghìn tỷ yên.
Triển vọng đó thấp hơn nhiều so với mức dự báo trung bình 4,59 nghìn tỷ yên trong cuộc khảo sát các nhà phân tích của LSEG. Cổ phiếu Toyota giảm sau báo cáo và kết thúc phiên giao dịch giảm khoảng 2,2%, xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10.
Đợt tăng giá năng lượng gần đây càng gây thêm khó khăn cho một ngành công nghiệp vốn đã phải vật lộn với thuế quan của Mỹ và sự trỗi dậy của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Giám đốc điều hành của Volkswagen, Oliver Blume, cho biết tuần này thuế quan gây ra gánh nặng 5 tỷ euro mỗi năm đối với lợi nhuận hoạt động của tập đoàn Đức.
Tuần trước, Toyota cho biết doanh số bán hàng của hãng tại Trung Đông đã giảm mạnh trong tháng 3 sau khi các chuyến hàng đến khu vực này bị gián đoạn.
Bản báo cáo triển vọng này là bản đầu tiên được Toyota công bố dưới thời CEO mới Kenta Kon, người nhậm chức vào tháng 4 và đang đối mặt với thách thức dẫn dắt hãng sản xuất ô tô vượt qua tác động của thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt, khiến lợi nhuận hoạt động trong năm tài chính vừa qua bị cắt giảm 1,4 nghìn tỷ yên.
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