Châu Âu báo động tình trạng hủy chuyến bay do khủng hoảng nhiên liệu
V.N (Theo RN)
08/05/2026 9:29 PM (GMT+7)
Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo về nguy cơ thiếu nhiên liệu hàng không trong Liên minh châu Âu do xung đột ở Trung Đông, theo một tài liệu do EC công bố, trong đó có các khuyến nghị về vận tải trong bối cảnh khủng hoảng.
"Nếu xung đột ở Trung Đông tiếp diễn, điều đó có thể dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu hàng không, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, bao gồm cả việc gây ra tình trạng hủy chuyến bay" - văn bản nêu rõ.
Người đứng đầu Ủy ban châu Âu đã đánh giá sự gia tăng chi phí nhiên liệu của EU trong suốt chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran.
Theo tài liệu này, các đại diện ngành hàng không hiện đang xem xét khả năng sử dụng nhiên liệu Jet A trong các ứng dụng mà theo truyền thống vẫn sử dụng nhiên liệu tiêu chuẩn châu Âu , Jet A-1. Tài liệu nêu rõ rằng không có rào cản pháp lý nào đối với cả hai loại nhiên liệu trong phạm vi mục đích sử dụng dự định.
"Ủy ban cũng đã thông qua một khuôn khổ tạm thời về hỗ trợ của nhà nước cho các phương thức vận tải khác - đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và đường biển - vốn bị ảnh hưởng đặc biệt bởi giá dầu diesel cao" - Ủy ban châu Âu cho biết .
Điều này được ghi nhận là sẽ cho phép các nước EU cung cấp hỗ trợ tài chính cho các lĩnh vực thuộc ngành vận tải bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng nhiên liệu.
Ngoài ra, để tránh việc đóng cửa một số tuyến bay nhất định, có thể sẽ có những nới lỏng đối với các hãng hàng không châu Âu nhằm giúp họ không phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc tiếp nhiên liệu 90% tại các sân bay EU.
Trước đó, Ủy viên EU phụ trách Năng lượng và Nhà ở Dan Jørgensen cho biết, thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong lịch sử giữa bối cảnh xung đột ở Trung Đông.
Ông Jorgensen phát biểu hôm 5/5 ở Brussels: "Thế giới đang đối mặt với có lẽ là cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong lịch sử - một cuộc khủng hoảng đang thử thách khả năng phục hồi của nền kinh tế, xã hội và các mối quan hệ đối tác của chúng ta."
Ủy viên châu Âu cho biết thêm rằng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Trung Đông, các nước EU đã phải trả thêm 30 tỷ euro cho năng lượng.
Ông Jørgensen lưu ý: "Kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bùng nổ, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã chi hơn 30 tỷ euro cho việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch mà không nhận được bất kỳ nguồn cung bổ sung nào."
Ngày 13/4, Hải quân Mỹ bắt đầu phong tỏa toàn bộ giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran ở cả hai phía eo biển Hormuz , nơi chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ, sản phẩm dầu khí và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới.
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