Các hãng xe ôm công nghệ đồng loạt tăng giá

Sau 5 năm liên tục giữ nguyên biểu giá, ngày 5/5, beGroup chính thức thông báo điều chỉnh cước phí đối với một số dịch vụ gọi xe trên nền tảng Be. Theo mức giá mới, dịch vụ xe máy công nghệ tại TP.HCM có giá tối thiểu 13.817 đồng, trong khi tại Hà Nội là 14.472 đồng. Với các quãng đường từ 2-12km, khách hàng sẽ phải trả mức phí khoảng 4.600-5.400 đồng cho mỗi km tiếp theo.

Sau nhiều năm giữ nguyên biểu phí, hàng loạt nền tảng gọi xe đồng loạt điều chỉnh cước khiến người dùng lo ngại chi phí đi lại tiếp tục tăng. Ảnh AI khởi tạo

Đối với dịch vụ ô tô công nghệ, giá mở cửa cho 2km đầu tiên hiện dao động từ 31.501-31.704 đồng. Sau mốc này, cước phí cho 12km tiếp theo được áp dụng trong khoảng 11.000-14.000 đồng/km, tùy khu vực và loại dịch vụ.

Lý giải nguyên nhân tăng giá, beGroup cho biết doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh trong bối cảnh áp lực chi phí vận hành ngày càng lớn, đặc biệt là giá nhiên liệu liên tục biến động trong thời gian qua. Theo đại diện hãng, việc thay đổi biểu phí sẽ giúp cải thiện thu nhập của tài xế thêm khoảng 2-11% đối với mỗi cuốc xe hoặc đơn hàng giao nhận.

Việc beGroup tăng giá diễn ra chỉ ít ngày sau khi Grab công bố điều chỉnh phí nền tảng từ ngày 28/4. Theo chính sách mới của Grab, người dùng dịch vụ xe máy sẽ phải trả thêm 3.000 đồng mỗi chuyến. Với ô tô công nghệ (không bao gồm taxi), mức phụ phí dao động từ 5.000-19.000 đồng tùy loại hình dịch vụ.

Không chỉ lĩnh vực vận chuyển hành khách, Grab cũng đồng loạt tăng phí ở mảng giao nhận. Cụ thể, dịch vụ GrabExpress bị áp thêm khoản phí nền tảng từ 4.000-11.000 đồng. Trong khi đó, các đơn giao đồ ăn hoặc giao hàng sẽ chịu mức phí mới 4.000 đồng hoặc 6.000 đồng, tùy theo mô hình hợp tác giữa nền tảng với đối tác bán hàng.

Theo các doanh nghiệp công nghệ, phí nền tảng là khoản phụ thu do ứng dụng trực tiếp thu và được tích hợp vào giá hiển thị trên ứng dụng dành cho khách hàng. Khoản này không liên quan đến phần thu nhập mà tài xế nhận được. Nếu Grab công khai áp dụng các mức phí cố định theo từng dịch vụ thì Be hiện tính phí nền tảng tương đương 10,5% giá cước chuyến đi.

Đại diện Grab cho biết việc điều chỉnh nhằm đảm bảo nguồn lực duy trì hoạt động hệ thống, nâng cấp hạ tầng công nghệ, phát triển thêm tính năng mới và triển khai các chương trình ưu đãi dành cho người dùng. Công ty cũng cho rằng nguồn thu tăng thêm sẽ góp phần hỗ trợ tài xế và các hoạt động cộng đồng.

Động thái tăng phí của hai doanh nghiệp gọi xe lớn diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động do căng thẳng Trung Đông kéo dài hơn 9 tuần. Tại Việt Nam, kể từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 19 kỳ điều hành liên tiếp.

Trong đó, xăng RON 95-III có 10 lần tăng giá, 7 lần giảm và 2 lần giữ nguyên. Với dầu diesel, mặt hàng này tăng 9 lần, giảm 8 lần và cũng có 2 kỳ ổn định giá. Hiện giá bán lẻ xăng RON 95-III trên thị trường ở mức 23.750 đồng/lít, còn dầu diesel và dầu mazut lần lượt được niêm yết ở mức 28.170 đồng và 20.020 đồng.

Trước áp lực chi phí nhiên liệu, ngày 1/5, Chính phủ đã quyết định kéo dài thời gian áp dụng mức thuế nhập khẩu xăng dầu 0% thêm hai tháng, đến hết ngày 30/6, nhằm góp phần bình ổn thị trường trong nước.

Theo báo cáo “e-Conomy SEA 2025” do Google, Temasek và Bain & Company công bố, quy mô thị trường gọi xe và giao đồ ăn tại Việt Nam được dự báo đạt khoảng 5 tỷ USD trong năm 2025 và có thể tăng lên 9 tỷ USD vào năm 2030. Hiện thị trường này đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa ba nền tảng lớn gồm Grab, Be và Green SM (trước đây là Xanh SM), với hệ sinh thái đa dịch vụ từ gọi xe, giao hàng đến giao đồ ăn.

Một khảo sát do Rakuten Insight (Nhật Bản) công bố vào giữa năm 2025 cho thấy Grab và Xanh SM là hai thương hiệu được người dùng lựa chọn nhiều nhất, còn Be đứng ở vị trí thứ ba. Trong khi đó, kết quả khảo sát trực tuyến của Q&Me lại ghi nhận Xanh SM là ứng dụng gọi xe công nghệ được sử dụng thường xuyên nhất với tỷ lệ người dùng đạt 52%.

Ở riêng phân khúc gọi xe 4 bánh, báo cáo thị trường quý IV/2025 của Mordor Intelligence cho biết Xanh SM đang nắm 51,5% thị phần tính theo tổng giá trị giao dịch (GMV). Grab xếp sau với 42,64%, còn Be chiếm 5,86%. Tuy nhiên, trước đó cả Grab và beGroup đều từng bày tỏ quan điểm không đồng tình với độ chính xác của các báo cáo nghiên cứu từ đơn vị này.