Thị trường tiền số bốc hơi 150 tỷ USD sau khi Trung Quốc "tung đòn" đáp trả Mỹ
Phương Đăng (theo Bloomberg)
15/10/2025 9:30 AM (GMT+7)
Thị trường tiền mã hóa tiếp tục lao dốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, khiến giới đầu tư tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro sau đợt bán tháo kỷ lục cuối tuần qua.
Tại New York ngày 14/10, Bitcoin – đồng tiền số lớn nhất thế giới – giảm tới 5%, xuống dưới 110.000 USD, trong khi Ether rớt 9,3%, còn chưa đến 3.900 USD. Các đồng tiền nhỏ hơn, có độ biến động cao hơn, cũng đồng loạt sụt giảm, kéo tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử “bốc hơi” hơn 150 tỷ USD chỉ trong 24 giờ, theo dữ liệu từ CoinGecko.
Đợt sụt giảm này xảy ra ngay sau khi Trung Quốc áp đặt các hạn chế đối với chi nhánh Mỹ của tập đoàn Hanwha Ocean Co. – một trong những hãng đóng tàu lớn nhất Hàn Quốc – nhằm trả đũa các biện pháp của Washington nhắm vào ngành vận tải biển Trung Quốc.
Trước đó, vào ngày 10/10, thị trường tiền số đã "bốc hơi" khoảng 19 tỷ USD, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế mạnh hơn với Trung Quốc để đáp trả chính sách kiểm soát xuất khẩu mới từ Bắc Kinh.
Dù thị trường có phục hồi nhẹ hôm thứ Hai, xu hướng giảm đã nhanh chóng quay trở lại, song song với đà lao dốc trên các thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu và châu Á.
Riêng ngày thứ Hai, các quỹ ETF Bitcoin và Ether tại Mỹ bị rút ròng tổng cộng 756 triệu USD, phản ánh tâm lý hoang mang và mất niềm tin của giới đầu tư.
Công ty phân tích Glassnode nhận định: “Thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy mới – được định hình bởi sự thận trọng, chọn lọc rủi ro, và quá trình tái xây dựng niềm tin một cách chậm rãi trên cả thị trường giao ngay lẫn phái sinh".
Đợt biến động dữ dội này cũng ảnh hưởng nặng nề đến các công ty niêm yết đã chuyển hướng sang nắm giữ tài sản số. Tại Nhật Bản, cổ phiếu của Metaplanet Inc. – công ty nổi tiếng vì tích trữ Bitcoin – giảm 12% trong phiên 14/10, khiến giá trị vốn hóa doanh nghiệp lần đầu tiên thấp hơn cả lượng Bitcoin mà họ đang nắm giữ, chạm mức thấp nhất trong 5 tháng.
