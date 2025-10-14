Giới đầu tư Trung Quốc ồ ạt “bắt đáy” khi thị trường chứng khoán bật lại giữa bão thuế quan

Bất chấp Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đe dọa áp thuế bổ sung 100% lên hàng hóa Trung Quốc — gợi lại ký ức về làn sóng bán tháo dữ dội hồi tháng 4 — chỉ số CSI 300 của thị trường trong nước kết phiên đầu tuần chỉ giảm 0,5%. Sự phục hồi mạnh trong phiên chiều cho thấy lực mua vào bắt đáy đang gia tăng rõ rệt.

Nhà đầu tư “bình tĩnh hơn” trước những màn đe dọa thuế quan

Trên thị trường Mỹ, cổ phiếu Trung Quốc niêm yết cũng đang lấy lại một phần những gì đã mất. Quỹ ETF KraneShares CSI China Internet đã tăng 3,8% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, sau khi sụt 7,1% hôm thứ Sáu tuần trước do các tuyên bố áp thuế của ông Trump.

Những biến động này phản ánh kỳ vọng của giới đầu tư rằng căng thẳng hiện nay chỉ là động thái chiến thuật nhằm tạo lợi thế trước một thỏa thuận thương mại tiềm năng.

Bài học từ đợt hỗn loạn tháng 4 — khi thị trường lao dốc rồi nhanh chóng hồi phục thành sóng tăng bền vững — khiến nhiều người tin rằng kịch bản lần này cũng sẽ tương tự. Thêm vào đó, các tín hiệu từ Nhà Trắng cuối tuần qua cho thấy chính quyền Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Bắc Kinh, càng củng cố tâm lý lạc quan.



Đợt điều chỉnh này cũng được xem là cơ hội cho những nhà đầu tư bỏ lỡ đợt tăng giá mạnh từ đầu năm. Sự hưng phấn quanh bước tiến của Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cùng sức bật của các nhà sản xuất chip nội địa đã giúp xoa dịu phần nào lo ngại địa chính trị.

Cổ phiếu các “ông lớn” công nghệ như Alibaba Group và Hua Hong Semiconductor đều đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm đến nay.

“Việc căng thẳng tháng 4 nhanh chóng hạ nhiệt khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng lần này sẽ có thêm người mạnh dạn ‘bắt đáy’”, James Wang, Trưởng bộ phận nghiên cứu chiến lược cổ phiếu Trung Quốc tại UBS, nhận định trong một bản ghi chú.

Cú bật hình chữ V

Trước đó, giới phân tích từng lo ngại phiên giao dịch đầu tuần sẽ tồi tệ cho tài sản Trung Quốc, sau khi ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm 100% thuế và áp đặt kiểm soát xuất khẩu với “mọi phần mềm quan trọng” từ ngày 1/11 — chỉ vài giờ sau khi ông dọa hủy cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Động thái này được cho là nhằm đáp trả việc Bắc Kinh mở rộng lệnh hạn chế xuất khẩu một số khoáng sản đất hiếm.

Dù thị trường mở cửa trong sắc đỏ, chứng khoán Trung Quốc nhanh chóng hồi phục theo hình chữ V. Chỉ số CSI 300 xóa gần hết mức giảm 2,7% ban đầu, trong khi cổ phiếu ngành chip, phần mềm và kim loại bật tăng. Hang Seng China Enterprises Index tại Hong Kong cũng thu hẹp đà giảm, chỉ còn mất 1,5% khi kết phiên.

Mức giảm này được xem là “nhẹ” so với các cú sốc trước. Ngày 7/4, khi căng thẳng thương mại bùng nổ, CSI 300 từng mất 7% và chỉ số Hang Seng China giảm gần 14% trước khi Mỹ hoãn hoặc giảm mức thuế dự kiến.



“Nếu các đe dọa thuế quan chỉ mang tính chiến thuật đàm phán, thị trường có thể chịu cú sốc ngắn hạn rồi lại bật tăng”, Dilin Wu, chiến lược gia của Pepperstone Group, cho biết.

“Nhưng nếu các biện pháp được thực thi đầy đủ, chi phí của doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc sẽ tăng mạnh, lợi nhuận suy giảm và khả năng cao làn sóng biến động mới sẽ xuất hiện", ông Wu nói thêm.

Đồng nhân dân tệ và trái phiếu vẫn ổn định

Các tài sản khác của Trung Quốc cũng giữ được sự ổn định tương đối trong ngày thứ Hai. Nhân dân tệ tăng nhẹ so với đô la Mỹ, nhờ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đưa ra mức tỷ giá tham chiếu cao hơn.

Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm của Trung Quốc cũng tăng 0,3% khi kết phiên.

“Rõ ràng những phát ngôn cứng rắn của cả hai bên là một phần trong chiến thuật đàm phán trước cuộc gặp dự kiến vào cuối tháng”, ông Xin-Yao Ng, nhà quản lý quỹ tại Aberdeen Investments, nhận xét.