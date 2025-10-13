Thị trường Trung Quốc 'run rẩy' trước nguy cơ thương chiến Mỹ-Trung bùng nổ trở lại

Cổ phiếu Trung Quốc có thể lao dốc – nhưng không sụp đổ

Trong phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước tại Mỹ, các thị trường toàn cầu đồng loạt lao dốc sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp “hàng loạt mức thuế khổng lồ” đối với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời áp đặt kiểm soát xuất khẩu phần mềm chiến lược. Ông Trump công bố điều này sau khi Bắc Kinh tung ra biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm hồi đầu tuần.

Tổng thống Mỹ sau đó tiếp tục đe dọa áp thuế bổ sung 100% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11, khiến tâm lý nhà đầu tư rúng động. Dù vậy, cuối tuần, Nhà Trắng phát tín hiệu “để ngỏ đàm phán”, và ông Trump khẳng định Mỹ “muốn giúp chứ không muốn làm hại Trung Quốc”, giúp xoa dịu phần nào lo ngại trước khi thị trường Trung Quốc mở cửa lại vào thứ Hai.

Trong giao dịch đầu tuần, đồng nhân dân tệ hải ngoại nhích nhẹ 0,1% so với USD, đô la Úc cũng tăng trở lại, phản ánh tâm lý thận trọng nhưng chưa hoảng loạn.



“Thị trường Trung Quốc sẽ chịu áp lực giảm, nhưng nhẹ hơn so với vài giờ trước khi ông Trump đăng bài trên mạng xã hội”, chiến lược gia Michael Brown của Pepperstone Group nhận định.

Thứ Sáu vừa qua, chỉ số các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ giảm hơn 6%, mức tệ nhất kể từ tháng 4 khi căng thẳng thương mại giữa 2 nước leo thang. Cổ phiếu Nvidia – nằm giữa cuộc chiến kiểm soát xuất khẩu chip AI – cũng mất gần 5%, kéo chứng khoán Mỹ và tiền tệ thị trường mới nổi cùng đi xuống.

Nếu mối quan hệ của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới xấu đi, một trong những thị trường tăng mạnh nhất thế giới năm 2025 có thể bị đe dọa. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng đã tăng 31% từ đầu năm, hưởng lợi từ thỏa thuận đình chiến thương mại và kỳ vọng Trung Quốc trở thành trung tâm AI toàn cầu. Cổ phiếu Alibaba đã tăng hơn 100%, Tencent tăng gần 60%.

Tuy nhiên, bất kỳ cú trượt dài nào của đồng nhân dân tệ đều sẽ kéo tụt các đồng tiền châu Á khác, vì nó được xem là “mỏ neo” của khu vực.

Thị trường Trung Quốc: tăng quá nhanh, đến lúc “nghỉ chân”?

Trong khi giới đầu tư lo về nguy cơ chiến tranh thương mại tái diễn, một số chuyên gia cho rằng chính thị trường Trung Quốc đã tăng quá nóng.

“Đà tăng năm nay đã đi quá xa so với nền tảng thực tế,” Barry Wang, đồng quản lý Quỹ Cơ hội Trung Quốc tại Oberweis Asset Management, nhận xét. “Có lẽ thị trường cần tạm dừng để các yếu tố cơ bản bắt kịp.”

Theo Bloomberg, chỉ số MSCI China đã tăng suốt 5 tháng liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ năm 2018 – nhưng có thể sắp chạm ngưỡng điều chỉnh nếu căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang.

“Thị trường sẽ giảm lúc đầu rồi phục hồi thận trọng. Còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải.”, ông Hao Zhou, kinh tế trưởng của Guotai Junan Hong Kong, dự báo.



“Vũ khí đất hiếm” và đòn mặc cả trước thượng đỉnh Trump – Tập

Trọng tâm đàm phán giữa Bắc Kinh và Washington vẫn xoay quanh kiểm soát xuất khẩu: Mỹ hạn chế chip bán dẫn và chip AI, trong khi Trung Quốc đáp trả bằng việc siết xuất khẩu vật liệu hiếm và nam châm chiến lược.

Chủ nhật vừa qua, Bộ Thương mại Trung Quốc yêu cầu Mỹ “ngừng đe dọa” bằng thuế quan, đồng thời bảo vệ biện pháp của mình là “hành động phòng vệ cần thiết”. Bắc Kinh tuyên bố từ nay, các công ty nước ngoài dùng đất hiếm có nguồn gốc Trung Quốc sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu đặc biệt, viện dẫn lý do an ninh quốc gia.

Theo chuyên gia Hao Hong của Lotus Asset Management (Hong Kong), hai bên đang “tung hết bài” trước thượng đỉnh. “Chỉ còn vài tuần trước cuộc gặp Trump – Tập, cả hai đang cố tạo vị thế đàm phán có lợi. Căng thẳng sẽ làm thị trường chao đảo nhưng không đảo chiều xu hướng tăng,” ông nói.



