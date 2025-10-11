Trung Quốc biến vàng thành vũ khí chống lại sự thống trị của đồng USD
Phương Đăng (theo Guru Focus)
11/10/2025 9:00 AM (GMT+7)
Đợt bùng nổ giá vàng vượt mốc 4.000 USD/ounce đã mang lại cho Bắc Kinh một “luồng gió thuận” hiếm có trong nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD Mỹ.
Sau nhiều năm âm thầm tích lũy và trở thành một trong những quốc gia nắm giữ dự trữ vàng lớn nhất thế giới, Trung Quốc giờ đây đang tận dụng đà tăng lịch sử của kim loại quý này để thúc đẩy một mục tiêu địa chính trị lớn hơn: đưa đồng Nhân dân tệ trở thành đồng tiền dự trữ đáng tin cậy, được hậu thuẫn bởi tài sản hữu hình, theo Guru Focus.
Mở rộng ảnh hưởng vàng ra toàn cầu
Theo các nhà phân tích, sự bất ổn trong thương mại từ thời Trump, rủi ro tài khóa ngày càng tăng của Mỹ và nhu cầu toàn cầu đối với các tài sản chống lạm phát đã tạo ra một cơ hội hiếm có để Trung Quốc tiến lên.
Ông Ding Shuang – chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách khu vực Trung Quốc mở rộng tại Standard Chartered – nhận định: “Môi trường hiện nay, với sự biến động địa chính trị và xu hướng nổi lên của các hệ thống thanh toán thay thế, chính là thời điểm lý tưởng cho tham vọng của Bắc Kinh".
Bắc Kinh đang từng bước mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường vàng quốc tế. Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải (Shanghai Gold Exchange) vừa khai trương kho dự trữ vàng ngoài khơi đầu tiên tại Hồng Kông, cho phép các tổ chức nước ngoài lưu trữ vàng trong phạm vi kiểm soát của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc cũng khuyến khích các ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư quốc gia của các nước gửi dự trữ vàng trong các kho ngoại quan do Bắc Kinh quản lý.
Theo giới phân tích, bước tiếp theo có thể là cho phép các tổ chức này giao dịch và cho vay vàng ngay tại Trung Quốc, tương tự như cách London đang làm. Nếu điều đó xảy ra, Trung Quốc sẽ vươn lên trở thành “người giữ hộ vàng” của thế giới, đồng thời củng cố vị thế đồng Nhân dân tệ như một tài sản ổn định và có giá trị bảo chứng thực tế.
Hiện tại, vàng chỉ chiếm dưới 9% trong tổng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, so với mức trung bình toàn cầu khoảng 20%. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) vẫn mua vàng đều đặn hàng tháng, cho thấy quá trình tích lũy vẫn đang tiếp diễn và có thể còn kéo dài trong nhiều năm tới.
Bài học từ Moscow
Chiến lược của Bắc Kinh phản chiếu một phần kinh nghiệm của Nga. Sau khi các lệnh trừng phạt phương Tây đóng băng dự trữ ngoại hối của Moscow, số vàng nắm giữ trong nước đã trở thành “lá chắn tài chính” sống còn giúp Nga tránh sụp đổ hoàn toàn trước cô lập kinh tế. Với Trung Quốc, vàng nay cũng mang ý nghĩa chiến lược tương tự – một “mỏ neo ổn định” trong hệ thống tài chính toàn cầu ngày càng chia rẽ.
Các nhà kinh tế cho rằng khi giới đầu tư quốc tế mất niềm tin vào tiền pháp định và chuyển sang tài sản cứng như vàng và bạc, chiến lược tích trữ của Bắc Kinh có thể tạo ra bước ngoặt lịch sử. Bởi lúc này, vàng không chỉ là công cụ chống lạm phát, mà còn là “lá chắn địa chính trị”, giúp Trung Quốc củng cố ảnh hưởng tài chính mà không cần đối đầu trực tiếp.
Một trật tự tài chính mới – xoay quanh Thượng Hải, không phải Washington
Guru Focus bình luận, nếu đà này tiếp tục, sự tăng giá của vàng có thể không đơn thuần phản ánh sức mạnh thị trường, mà còn báo hiệu sự nổi lên âm thầm của một hệ thống tài chính song song, với trung tâm không còn ở Washington mà chuyển dần sang Thượng Hải.
Với vàng làm nền tảng, Trung Quốc đang biến kim loại quý này thành vũ khí mềm – một công cụ kinh tế - chính trị có sức nặng không kém bất kỳ loại vũ khí nào khác, trong cuộc cạnh tranh bá quyền tài chính toàn cầu giữa hai siêu cường.
