Chủ sở hữu Uniqlo "ăn nên làm ra" bất chấp thuế quan nhờ thị trường châu Á





Theo công bố mới nhất, lợi nhuận của Fast Retailing trong năm tài chính vừa qua vượt dự báo của giới phân tích, nhờ vào doanh số mạnh mẽ tại châu Á và hiệu quả quản lý chi phí.

Công ty cho biết, dù thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa nhập từ Trung Quốc có thể khiến chi phí sản xuất và nhập khẩu tăng, nhưng tăng trưởng ở các thị trường khác, đặc biệt là Nhật Bản, Đông Nam Á và châu Âu, sẽ giúp bù đắp phần sụt giảm.

Fast Retailing, tập đoàn thời trang lớn thứ ba thế giới tính theo giá trị vốn hóa, đang đặt cược vào việc mở rộng chuỗi cửa hàng Uniqlo toàn cầu và tăng cường hoạt động trực tuyến để duy trì đà tăng trưởng.

Cổ phiếu của Fast Retailing (mã 9983.T trên sàn Tokyo) tăng hơn 3% sau khi công bố triển vọng lợi nhuận tích cực, trong khi cổ phiếu giao dịch tại Mỹ (FRCOY) tăng hơn 6%.

Các nhà phân tích nhận định chiến lược “giá trị phổ quát” của Uniqlo — tập trung vào chất lượng cao, thiết kế tối giản và giá cả hợp lý — giúp thương hiệu này duy trì sức hút ổn định ngay cả trong bối cảnh chi phí toàn cầu tăng cao và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.